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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να τεθούν οι δραστηριότητες της Metro Cash and Carry στη Ρωσία υπό προσωρινή διοίκηση, ενώ παράλληλα επέτρεψε στη Western Union να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στη χώρα, στην τελευταία από μια σειρά κινήσεων του Κρεμλίνου για την ενίσχυση του ελέγχου επί ξένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα καταστήματα και τα ακίνητα της Metro θα περάσουν υπό τη διαχείριση της JSC UK Torg Rus, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η συγκεκριμένη εταιρεία καταχωρίστηκε στη Μόσχα μόλις αυτόν τον μήνα, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 10.000 ρούβλια (118 δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία του εταιρικού μητρώου. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο Γιοχάνες Μαρία Τολάι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της ρωσικής μονάδας της Metro.

Η Metro, που είναι ένας γερμανικός διεθνής όμιλος χονδρικής πώλησης τροφίμων, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό από το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία, η OOO Softeks, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της Western Union στη Ρωσία, σύμφωνα με ξεχωριστό διάταγμα του Πούτιν.

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ενεργειών της ρωσικής κυβέρνησης απέναντι σε περιουσιακά στοιχεία ξένων εταιρειών που εξακολουθούν να έχουν παρουσία στη χώρα.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν διέταξε την προσωρινή μεταβίβαση του ελέγχου έξι εργοστασίων της ελβετικής Nestle και περισσότερων από 200 καταστημάτων της γαλλικής Auchan στη Ρωσία στην ελάχιστα γνωστή AO L.E.V. Menedzhment.

Το Κρεμλίνο είχε τότε συνδέσει την κατάσχεση του ελέγχου των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών με τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία.

Η Ρωσία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες αγορές της αλυσίδας σούπερ μάρκετ χονδρικής Metro. Οι δραστηριότητες στη χώρα απέφεραν πωλήσεις 1,43 δισ. ευρώ (1,6 δισ. δολάρια) κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2025-2026.

Η ρωσική μονάδα της Metro διαθέτει 88 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας και απασχολεί σχεδόν 20.000 εργαζομένους, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία.

Η Western Union, από την πλευρά της, είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία τον Μάρτιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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