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Η αγορά των smart rings αποκτά νέα χρηματιστηριακή εκπροσώπηση, καθώς η Oura ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Wall Street με μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές εταιρείας τεχνολογίας στον χώρο του health tracking. Η φινλανδική εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές αξίας έως 2,2 δισ. δολαρίων, επιδιώκοντας αποτίμηση που μπορεί να φτάσει τα 14,1 δισ. δολάρια.

Η Oura, γνωστή για τα δαχτυλίδια που καταγράφουν στοιχεία σχετικά με τον ύπνο, τη δραστηριότητα και την καρδιακή λειτουργία, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει συνολικά 50 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμής μεταξύ 40 και 44 δολαρίων ανά μετοχή.

Από αυτές, η ίδια η εταιρεία θα προσφέρει 13,5 εκατ. νέες μετοχές, ενώ υφιστάμενοι μέτοχοι θα διαθέσουν επιπλέον 36,5 εκατ. μετοχές. Στο ανώτατο σημείο του εύρους τιμολόγησης, η χρηματιστηριακή αξία της Oura υπολογίζεται στα 14,1 δισ. δολάρια, με βάση τον αριθμό των μετοχών που αναφέρεται στην κατάθεση.

Η αποτίμηση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγράψει η εταιρεία το 2025, όταν άντλησε 875 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Series E και αποτιμήθηκε περίπου στα 11 δισ. δολάρια.

Από το smartwatch στο «έξυπνο» δαχτυλίδι

Η Oura έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για συσκευές που επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση της υγείας τους χωρίς τον όγκο ενός smartwatch.

Τα δαχτυλίδια της καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την καρδιακή υγεία, τη φυσική δραστηριότητα και τον ύπνο, ενώ η αλληλεπίδραση με τον χρήστη πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και διατηρεί γραφεία στο Ούλου και το Ελσίνκι της Φινλανδίας, καθώς και στο Σαν Φρανσίσκο, το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες.

Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο έχει πουλήσει περίπου 3,6 εκατ. smart rings, γεγονός που καταδεικνύει την επέκταση της συγκεκριμένης κατηγορίας wearables.

Η γκάμα περιλαμβάνει διαφορετικές χρωματικές και αισθητικές επιλογές, ενώ το Oura Ring 5 διατίθεται προς 399 δολάρια, με τις εκδόσεις premium φινιρίσματος να φτάνουν τα 499 δολάρια.

Πέντε εκατομμύρια συνδρομητές

Πέρα από την πώληση των συσκευών, σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της Oura βασίζεται στις συνδρομητικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία προσφέρει το Oura Membership, μέσω του οποίου οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερους από 50 δείκτες υγείας, καθώς και σε εξατομικευμένες πληροφορίες και αναλύσεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δεδομένα και συμβουλές σχετικά με τη διατροφή, τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη γονιμότητα, καθώς και την παρακολούθηση θεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής.

Στις 30 Ιουνίου, η συνδρομητική υπηρεσία είχε ξεπεράσει τα 5 εκατ. πληρωμένα μέλη.

Στις ΗΠΑ, η συνδρομή κοστίζει 5,99 δολάρια τον μήνα ή 69,99 δολάρια ετησίως. Παράλληλα, η Oura έχει ενσωματώσει στις υπηρεσίες της και τον Oura Advisor, έναν βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης που παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες στους χρήστες.

Το μοντέλο αυτό δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να συνδυάζει τα έσοδα από τις πωλήσεις hardware με επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνδρομές, καθώς οι χρήστες συνεχίζουν να πληρώνουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ανάλυση των δεδομένων τους.

Οι μεγάλες ζημιές πριν από την IPO

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη της βάσης χρηστών και των πωλήσεων, η οικονομική εικόνα της Oura παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις.

Για τους εννέα μήνες έως τις 30 Ιουνίου, η εταιρεία εμφάνισε καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ύψους 924,3 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιάς 182,8 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,21 δισ. δολάρια, από 697,6 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μεγάλη αύξηση της ζημιάς συνδέεται, μεταξύ άλλων, με λογιστική επίδραση από θεωρούμενο μέρισμα προς συγκεκριμένους κατόχους εξαγοράσιμων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών.

Έτσι, η δημόσια εγγραφή θα πραγματοποιηθεί ενώ η Oura εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνδρομητών, αλλά ταυτόχρονα σημαντικές λογιστικές ζημιές.

Ισχυρή χρονιά για τα IPO τεχνολογίας

Η είσοδος της Oura στο χρηματιστήριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές έχουν δείξει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για νέες εισαγωγές εταιρειών τεχνολογίας.

Μέσα στο 2026, η SpaceX πραγματοποίησε IPO ύψους 86,2 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία. Η εταιρεία του Έλον Μασκ δραστηριοποιείται στους πυραύλους, τους δορυφόρους και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τον Ιούλιο, η νοτιοκορεατική SK Hynix άντλησε 26,5 δισ. δολάρια μέσω της εισαγωγής αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αμερικανική χρηματιστηριακή εισαγωγή ξένης εταιρείας.

Στο μετοχολόγιο της Oura περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Fidelity Management and Research, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital και Lifeline Ventures, οι οποίες διαθέτουν ποσοστά τουλάχιστον 5%.

Τη δημόσια εγγραφή έχουν αναλάβει ως βασικοί ανάδοχοι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. και Jefferies Financial Group.

Οι μετοχές της Oura αναμένεται να διαπραγματεύονται στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο OURA.

Η δημόσια εγγραφή αποτελεί έτσι το επόμενο μεγάλο βήμα για μια εταιρεία που ξεκίνησε από τη Φινλανδία με ένα εξειδικευμένο προϊόν wearable και εξελίχθηκε σε πλατφόρμα συνδυασμού hardware, δεδομένων υγείας, συνδρομητικών υπηρεσιών και Τεχνητής Νοημοσύνης, διεκδικώντας πλέον αποτίμηση άνω των 14 δισ. δολαρίων.

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