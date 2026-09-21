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Το Bitcoin σημείωσε άνοδο άνω του 3,7%, ξεπερνώντας τα 84.000 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ευρώπη και φτάνοντας σε υψηλό οκτώ μηνών, συνεχίζοντας το ανοδικό ράλι που ξεκίνησε την Παρασκευή.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έφτασε έως τα 84.129 δολάρια, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του. Στις 10 το πρωί, ώρα Λονδίνου, διαπραγματευόταν περίπου στα 83.900 δολάρια.

Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, ενισχύθηκε περισσότερο από 2,8%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, όπως τα XRP, Solana και Monero.

Επιστρέφει η ζήτηση μέσω των Bitcoin ETFs

Η άνοδος σημειώνεται μετά τις ενδείξεις επιστροφής του επενδυτικού ενδιαφέροντος μέσω των spot Bitcoin ETFs στις ΗΠΑ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα ETFs προσέλκυσαν συνολικά 593 εκατ. δολάρια την Πέμπτη και την Παρασκευή, αντισταθμίζοντας τις ισχυρές εκροές που είχαν καταγραφεί τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σε εβδομαδιαία βάση, οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν τελικά στα 6 εκατ. δολάρια.

Την Παρασκευή, το Bitcoin κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς.

Στην αγορά options του Deribit, το ανοιχτό ενδιαφέρον για το Bitcoin ήταν σαφώς μεγαλύτερο στα calls, δηλαδή στα συμβόλαια που δίνουν το δικαίωμα αγοράς του κρυπτονομίσματος, γεγονός που δείχνει ανοδικές προσδοκίες.

Στην πλατφόρμα καταγράφονταν περισσότερα από 272.000 συμβόλαια calls, έναντι περισσότερων από 154.000 puts, τα οποία δίνουν το δικαίωμα πώλησης.

Η εικόνα δείχνει ότι μέρος των επενδυτών μετακινείται από τη στρατηγική προστασίας έναντι νέων απωλειών προς την προσπάθεια να επωφεληθεί από μια περαιτέρω άνοδο του Bitcoin.

Δύσκολη εβδομάδα για τα crypto

Η αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα ήρθε στο τέλος μιας ιδιαίτερα δύσκολης εβδομάδας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η αγορά δέχθηκε πιέσεις μετά την αποτυχία ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τα κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ, αλλά και μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Το κλίμα βελτιώθηκε την Πέμπτη, όταν η Securities and Exchange Commission (SEC) έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγμάτευσης ψηφιακών εκδόσεων τίτλων στις ΗΠΑ.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη διάρκεια της ανοδικής κίνησης, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις.

Το brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη για πιο «hawkish» ή «dovish» νομισματική πολιτική μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αγορά κρυπτονομισμάτων.

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