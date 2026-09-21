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Ο μεγαλύτερος γιος του Μπερνάρ Αρνό διευρύνει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, αποκτώντας συμμετοχή στη γαλλική Delage Automobiles, η οποία αναβιώνει με περιορισμένης παραγωγής hypercars και προετοιμάζει το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της.

Ο Αντουάν Αρνό, 49 ετών και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Christian Dior, εισέρχεται στον κόσμο των ευρωπαϊκών hypercars, επενδύοντας στην Delage Automobiles, τη γαλλική εταιρεία που επιχειρεί να αναβιώσει ένα ιστορικό όνομα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Delage κατασκευάζει αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής, με τιμές που ξεκινούν από τα 2 εκατ. ευρώ, και απευθύνεται στην ίδια αγορά με κατασκευαστές όπως η Bugatti και η Koenigsegg.

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση επέκτασης, ενώ ο Αρνό προστίθεται σε μια ομάδα ισχυρών επενδυτών που περιλαμβάνει την οικογένεια Πινό, ανταγωνιστές της οικογένειας Αρνό στον χώρο της πολυτέλειας, καθώς και τον Ξαβιέ Νιέλ, σύντροφο της αδελφής του Αντουάν Αρνό, Ντελφίν.

Από τα εστιατόρια στα hypercars

Η επένδυση στην Delage εντάσσεται σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προσωπικών επενδύσεων του Αντουάν Αρνό, ο οποίος έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια σε εστιατόρια, χώρους αναψυχής και ακίνητα.

Μέσω της επενδυτικής εταιρείας του, Marbeuf Capital, έχει συμμετοχές σε επιχειρήσεις εστίασης, μεταξύ των οποίων ο όμιλος Laperouse Holding, που διαθέτει περίπου εννέα εστιατόρια στο Παρίσι, αλλά και στη La Petite Chaise.

Στον χώρο της αναψυχής, η Marbeuf Capital συνδέεται με επενδύσεις σε λέσχες γκολφ και τένις στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ έχει συνδεθεί και με την αγορά ενός πρώην κτιρίου της Τράπεζας της Γαλλίας από την εταιρεία ακινήτων Generale Continentale Investissements.

Η νέα εποχή της Delage

Η επένδυση του Αρνό έρχεται σε κρίσιμο σημείο για την Delage, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων, αναζητεί Κινέζο εταίρο για την παραγωγή ορισμένων εξαρτημάτων και σχεδιάζει τη δημιουργία θεματικών clubs στο Μαϊάμι και το Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

Η εταιρεία ετοιμάζεται να παραδώσει το δεύτερο από συνολικά 30 Delage D12 hypercars που θα κατασκευαστούν, ενώ έχει ξεκινήσει και τις τεχνικές μελέτες για ένα δεύτερο μοντέλο.

Ο βασικός επενδυτής και επικεφαλής της Delage, Λοράν Ταπιέ, δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν είναι πλέον startup», υποστηρίζοντας ότι το επενδυτικό ρίσκο είναι σήμερα σαφώς μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Ταπιέ διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον Αρνό, με κοινό σημείο αναφοράς το πάθος τους για το ποδόσφαιρο.

Ένα γαλλικό hypercar ως συλλεκτικό αντικείμενο

Η Delage ιδρύθηκε το 1905, αλλά εγκατέλειψε τη δραστηριότητά της τη δεκαετία του 1950. Το εγχείρημα αναβίωσης της μάρκας ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

Η εταιρεία επιχειρεί πλέον να μετατρέψει το D12 σε συλλεκτικό αντικείμενο για ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κοινό. Σύμφωνα με τον Ταπιέ, αρκετοί από τους πελάτες που έχουν ήδη παραγγείλει το αυτοκίνητο δεν σκοπεύουν καν να το οδηγήσουν.

Για τους συγκεκριμένους αγοραστές, το hypercar λειτουργεί περισσότερο ως έργο τέχνης και συλλεκτικό περιουσιακό στοιχείο παρά ως συμβατικό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, η Delage προσπαθεί να διευρύνει τη βάση των επενδυτών και των πελατών της πέρα από τη Γαλλία. Περισσότερο από το 95% των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα στην εταιρεία προέρχεται από τη Γαλλία, σύμφωνα με τον Ταπιέ.

Στόχος είναι πλέον να προσελκυσθούν κεφάλαια από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ιαπωνία, ώστε η Delage να αποκτήσει πιο διεθνή χαρακτήρα.

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