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Η παγκόσμια ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί έναν μακρινό στόχο για τις γυναίκες, παρότι το συνολικό χάσμα με τους άνδρες είναι σήμερα μικρότερο από ποτέ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με βάση τους σημερινούς ρυθμούς προόδου θα χρειαστούν ακόμη 120 χρόνια για την επίτευξη πλήρους ισότητας. Αν και ο αριθμός αυτός συνιστά αισθητή βελτίωση σε σχέση με τα 170 χρόνια που υπολογίζονταν πριν από μία δεκαετία, αποκαλύπτει ότι κανένας άνθρωπος που ζει σήμερα δεν πρόκειται να βιώσει μια πραγματικά ισότιμη κοινωνία.

Η έκθεση αξιολογεί την ανισότητα συνδυάζοντας δείκτες πολιτικής ενδυνάμωσης, οικονομικής συμμετοχής, εκπαίδευσης, καθώς και υγείας. Το συνολικό χάσμα σε 145 οικονομίες έχει πλέον περιοριστεί στο 69,4%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δύο δεκαετιών. Όπως υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του WEF, Saadia Zahidi, η πρόοδος αυτή καταδεικνύει ότι η ισότητα είναι εφικτή σε κάθε εισοδηματικό επίπεδο και ότι το πραγματικό εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη πόρων, αλλά η ανάγκη για ταχύτερη εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών από κυβερνήσεις και εργοδότες.

Ο τομέας με τη μεγαλύτερη βελτίωση τα τελευταία 20 χρόνια είναι η πολιτική ενδυνάμωση. Σήμερα αντιστοιχεί μία γυναίκα υπουργός για κάθε 4,3 άνδρες ομολόγους της, έναντι 8,1 το 2006, ενώ στα κοινοβούλια η αναλογία διαμορφώνεται πλέον σε μία γυναίκα για κάθε τρεις άνδρες. Ωστόσο, η πολιτική παρουσιάζει παράλληλα ανησυχητικά σημάδια οπισθοδρόμησης. Ο αριθμός των γυναικών αρχηγών κρατών, αφού έφτασε στο υψηλότερο σημείο του το 2022, σημειώνει έκτοτε σταθερή υποχώρηση.

Στον εταιρικό κόσμο, η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες ηγετικές θέσεις παραμένει περιορισμένη. Οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 19% των θέσεων διευθύνοντος συμβούλου και περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων οικονομικού και επιχειρησιακού διευθυντή. Παράλληλα, υποεκπροσωπούνται στις θέσεις ευθύνης που οδηγούν στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, ενώ συγκεντρώνονται κυρίως σε τομείς όπως η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερα οξυμένο εμφανίζεται το πρόβλημα στον ανερχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Λιγότεροι από ένας στους πέντε μηχανικούς AI είναι γυναίκες, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να περιορίζεται σε χαμηλότερα αμειβόμενους ρόλους σχολιασμού δεδομένων. Όπως επισημαίνει η Sue Duke από το LinkedIn, η εξέλιξη προς την ισότητα στις ηγετικές θέσεις έχει καθηλωθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στερώντας από τα κορίτσια που γεννιούνται σήμερα την προοπτική να δουν ισότιμη εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στη μείωση της ανισότητας, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική, ενώ η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική καταγράφουν την εντονότερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της δεκαετίας, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν από χαμηλότερη βάση. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται για 17η συνεχόμενη χρονιά η Ισλανδία, η οποία παραμένει η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει καταφέρει να εξαλείψει περισσότερο από το 90% του συνολικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

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