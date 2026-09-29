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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους με στόχο τη στήριξη γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία ή πολλαπλές διακρίσεις, δημιουργώντας νέες δυνατότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το νέο διετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η υφυπουργός για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενα Ράπτη και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής, με βασικό άξονα τη σύνδεση των γυναικών που χρειάζονται υποστήριξη με τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Μέσα από το δίκτυο των 55 Ενώσεων-Μελών της ΠΟΞ και των 6.500 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την παροχή εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια διασύνδεσης με θέσεις εργασίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το υπουργείο, σε συνεργασία με την ΠΟΞ και τους συναρμόδιους φορείς, θα προωθήσει στοχευμένες δράσεις κατάρτισης για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με στόχο την ομαλή κοινωνική και οικονομική επανένταξή τους.

Από την πλευρά της, η ΠΟΞ αναλαμβάνει να διευκολύνει την εργασιακή ένταξη των γυναικών στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης σταθερού εισοδήματος και οικονομικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα, όπου υπάρχει ανάγκη, θα συνεχίσει να παρέχει προσωρινή δωρεάν διαμονή στις γυναίκες και τα παιδιά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής τους στους ξενώνες φιλοξενίας του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνεργασία με το δίκτυο δομών προστασίας

Για την υλοποίηση των δράσεων, η ΠΟΞ θα συντονιστεί με το πανελλαδικό δίκτυο των 68 δομών της ΓΓΙΑΔ, το οποίο περιλαμβάνει την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 47 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας.

Οι δομές αυτές παρέχουν ασφαλή διαμονή, σίτιση, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, αλλά και πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Παράλληλα, το μνημόνιο προβλέπει σειρά κοινών δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διαδικτυακά σεμινάρια για στελέχη ξενοδοχείων, ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικό υλικό για εργαζομένους, με έμφαση στην ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η Έλενα Ράπτη τόνισε ότι η ανανέωση της συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη στήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει βία ή διακρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πρόσβαση στην εργασία μπορούν να αποτελέσουν «μια πραγματική διαδρομή προς την αυτονομία».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Χατζής σημείωσε ότι η ελληνική φιλοξενία δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και στον κοινωνικό της ρόλο, επισημαίνοντας ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος μπορεί να συμβάλει στην εργασιακή επανένταξη και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού στα ελληνικά ξενοδοχεία είναι γυναίκες, ενώ η ΠΟΞ, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπογράφει, υποστηρίζει την εφαρμογή ίσων ευκαιριών και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

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