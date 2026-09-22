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Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω σχεδιάζει να ενεργοποιήσει η ΔΥΠΑ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες και οι άνεργοι άνω των 50 ετών.

Η δράση προβλέπει την επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα 12 μηνών, με το ποσοστό επιχορήγησης να αναμένεται να φτάσει το 80% του συνολικού κόστους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 290 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επανένταξης ανέργων που δυσκολεύονται περισσότερο να επιστρέψουν στην απασχόληση.

Νέες θέσεις εργασίας με έμφαση στις γυναίκες

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη στόχευση στις μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και περιλαμβάνει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Η επιδότηση χορηγείται στις επιχειρήσεις για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος, με βασική διάρκεια τους 12 μήνες και δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Έως 12.057 ευρώ η επιδότηση για πλήρη απασχόληση

Για τις προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της ωφελούμενης.

Για άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, η επιδότηση φτάνει στο 70% του μοναδιαίου κόστους, με ανώτατο ποσό 10.550,40 ευρώ για τους 12 μήνες.

Για μακροχρόνια άνεργες γυναίκες με εγγραφή άνω των 12 μηνών, αλλά και για άνεργες μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνολική επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως τα 12.057,60 ευρώ, δηλαδή 1.004,80 ευρώ τον μήνα για 12 μήνες.

Έως 8.160 ευρώ για θέσεις μερικής απασχόλησης

Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης, η επιδότηση καλύπτει το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ τον μήνα.

Η ενίσχυση αφορά εργαζόμενες που απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερις ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα, έως 22 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα.

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενη μπορεί να φτάσει τα 8.160 ευρώ για τη διάρκεια των 12 μηνών.

Με τις νέες δράσεις, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να ενισχύσει την απασχόληση σε κατηγορίες ανέργων που εμφανίζουν μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης, προσφέροντας κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

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