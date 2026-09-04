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Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιτείνουν τις ανησυχίες για τις προμήθειες από τις κύριες περιοχές παραγωγής.

Ο δείκτης τιμών αγροτικών εμπορευμάτων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, με επικεφαλής τα δημητριακά, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων επιβαρύνονται από ένα συνδυασμό προβλημάτων προσφοράς, εμπορίου και καιρού, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους αγρότες που ήδη πλήττονται από το υψηλότερο κόστος εισροών. Οι εντάσεις στη σιτοπαραγωγό περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχουν κλιμακωθεί από τα μέσα Ιουλίου, με τη Ρωσία να ετοιμάζεται να εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, όπου οι αγρότες αγωνίζονται να εξαγάγουν σιτηρά.

Παράλληλα, οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξασθενούν, ενώ οι κακές σοδειές στην Ευρώπη ενδέχεται να καταστήσουν την Ήπειρο πιο εξαρτημένη από τις εισαγωγές, εντείνοντας ενδεχομένως τον ανταγωνισμό για τις προμήθειες.

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο, ενώ η ζάχαρη σημείωσε άλμα 11,9%. Ο δείκτης FAO παρακολουθεί τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγροτικά εμπορεύματα, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται χρόνος για να φτάσουν οι αλλαγές των τιμών στα ράφια των σουπερμάρκετ.

Εμφανίζονται επίσης και άλλα προειδοποιητικά σημάδια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) βασικών καλλιεργειών, όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, έχουν σκαρφαλώσει σε υψηλά πολλών ετών. Ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί 10 κύρια προϊόντα, σημείωσε άνοδο άνω του 13% τον Αύγουστο, την υψηλότερη αύξησή του από τον Ιούλιο του 2012.

Η απειλή ενός ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο σημαίνει ότι οι κίνδυνοι λόγω καιρού είναι αμφίβολο να υποχωρήσουν σύντομα, διατηρώντας τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων ευάλωτες σε ένα νέο πληθωριστικό σοκ.

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