Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αγοραστές σίτου που αναβάλλουν την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους θα αντιμετωπίσουν οδυνηρά υψηλότερο κόστος όταν επιστρέψουν στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι παγκόσμιες τιμές εκτοξεύονται εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Οι κορυφαίοι εισαγωγείς σιταριού στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίοι βασίζονταν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για την προμήθειά τους, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν προμήθειες, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία και λιμενικές υποδομές έχουν σχεδόν παραλύσει τη διακίνηση φορτίων από τον Ιούλιο.

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει ραγδαία άνοδο των τιμών, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς στο Σικάγο να σημειώνουν άνοδο 40% από τα χαμηλά επίπεδα του Ιουνίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών, ενώ οι τιμές των φυσικών προϊόντων από εναλλακτικούς εξαγωγείς εκτινάσσονται, απειλώντας με ένα νέο πληθωριστικό κύμα στα τρόφιμα για ορισμένους από τους πιο ευάλωτους καταναλωτές του κόσμου.

Οι περισσότεροι παγκόσμιοι εισαγωγείς έχουν αναβάλει τις εναλλακτικές αγορές τους τους τελευταίους μήνες, ελπίζοντας σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που θα επιτρέψει τις αποστολές σιτηρών, αλλά τα τοπικά αποθέματα εξαντλούνται, ειδικά στην Ασία που εξαρτάται από τις εισαγωγές, σύμφωνα με εμπόρους και αλευροβιομήχανους.

Ο ανταγωνισμός για τα φορτία αναμένεται να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους, όταν θα ξεκινήσει η συγκομιδή στο Νότιο Ημισφαίριο, ενώ εν τω μεταξύ οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

«Η Μαύρη Θάλασσα είναι μια σημαντική περιοχή για τη μεταφορά σιτηρών και, εάν οι αγοραστές δεν μπορούν να προμηθευτούν σιτηρά από αυτή την περιοχή, πρέπει να αναζητήσουν προμήθειες αλλού, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Ενώ ορισμένοι αγοραστές από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αναζητούν ήδη εναλλακτικές λύσεις, ορισμένοι εισαγωγείς αναφέρουν ότι διαθέτουν αποθέματα που θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως τον Νοέμβριο ή το τέλος του έτους, προτού χρειαστεί να αναζητήσουν μεγαλύτερους όγκους.

Οι ρωσικές εξαγωγές σιταριού αναμένεται να μειωθούν σε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους τον Σεπτέμβριο από 5 εκατομμύρια τόνους πέρυσι, ενώ η Ουκρανία θα αποστείλει περίπου 1 εκατομμύριο τόνους αυτόν τον μήνα, το ήμισυ των επιπέδων του περασμένου Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Kpler.

Η κρίση θα πλήξει περισσότερο την Ασία στο εγγύς μέλλον. «Υπάρχουν πολύ λίγα πλοία που εισέρχονται για φόρτωση και ό,τι ελάχιστο εξάγεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία προορίζεται για ορισμένους αγοραστές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τίποτα δεν κατευθύνεται προς την Ασία», δήλωσε ο Ισάν Μπάνου, αναλυτής γεωργικών προϊόντων στην εταιρεία δεδομένων εμπορευμάτων Kpler.

Η Ινδονησία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως, έχει παραλάβει μόνο περίπου 60.000 τόνους από τη Μαύρη Θάλασσα αυτό το μήνα, σε σύγκριση με μισό εκατομμύριο τόνους τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσέθεσε.

Οι Ινδονήσιοι αλευροβιομήχανοι στρέφονται προς άλλους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, και πληρώνουν περίπου 20% έως 25% περισσότερο για τον αυστραλιανό σίτο σε σύγκριση με τις τιμές στις οποίες είχαν προηγουμένως κλείσει φορτία από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ενώ ορισμένοι αλευροβιομήχανοι έχουν αρχίσει να κλείνουν φορτία χύδην σίτου από την Αυστραλία και την Αργεντινή, άλλοι έχουν στραφεί σε μικρότερες αποστολές για να αντιμετωπίσουν την άμεση έλλειψη.

Ένα ανώτερο στέλεχος μιας εταιρείας άλεσης της Νοτιοανατολικής Ασίας δήλωσε ότι έχει κλείσει κάποια εμπορευματοκιβώτια από την Αυστραλία για να αντικαταστήσει τον ρωσικό και τον ουκρανικό σίτο, αλλά δεν αγοράζει χύδην ποσότητες λόγω του υψηλού κόστους.

«Οι τιμές έχουν αυξηθεί αρκετά και δεν είμαστε σε θέση να μετακυλήσουμε ολόκληρο το κόστος στους αγοραστές αλεύρων μας», δήλωσε το στέλεχος, αρνούμενο να κατονομαστεί, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

Ο σίτος της Μαύρης Θάλασσας από τη Ρουμανία διαπραγματεύεται γύρω στα 340 δολάρια ανά τόνο C&F προς τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ ο αυστραλιανός σίτος «Premium White» γύρω στα 345 δολάρια ανά τόνο για αποστολή τον Οκτώβριο, περίπου 25% υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν ο σίτος της Μαύρης Θάλασσας πριν από την κρίση στη ναυτιλία.

Η Αίγυπτος, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος αγοραστής, αναμένεται να παραλάβει λιγότερο από το ένα δέκατο του όγκου που έλαβε από τη Ρωσία και την Ουκρανία κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Ωστόσο, διαθέτει κάποιο περιθώριο ελιγμών.

«Οι εισαγωγείς δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα, αλλά μπορούν να περιμένουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι συγκομιδές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μόλις έχουν φτάσει, προσφέροντας μια ανάσα, αλλά φυσικά όχι για ολόκληρη τη σεζόν», δήλωσε Ευρωπαίος έμπορος.

Κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, οι εισαγωγές σιταριού της Αιγύπτου μειώθηκαν σε 143.870 τόνους, από 876.139 τόνους πέρυσι την ίδια περίοδο, όταν η Ρωσία και η Ουκρανία αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η Αίγυπτος στρέφεται προς τη Γαλλία και άλλους ευρωπαίους προμηθευτές, διαφοροποιώντας τις πηγές της από την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εφοδιασμού της χώρας, Σερίφ Φαρούκ.

Ωστόσο, ορισμένοι αιγύπτιοι αγοραστές εξακολουθούν να αποφεύγουν τις εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι αλευροβιομήχανοι προτιμούν ποικιλίες σιταριού που έχουν συνηθίσει να επεξεργάζονται και διαθέτουν εγχώριες προμήθειες στις οποίες μπορούν να βασιστούν, ανέφεραν έμποροι με έδρα το Κάιρο.

Πολλά αλευροποιεία στην Αίγυπτο λειτουργούν στο 30% της παραγωγικής τους ικανότητας, δήλωσε ο Χεσάμ Σολιμάν, έμπορος με έδρα την Αλεξάνδρεια, στο Reuters, καθώς περιμένουν τιμές που θα μπορούσαν να μειωθούν έως και κατά ένα πέμπτο, εάν αποκατασταθεί η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Όλοι περιμένουν να δουν αν η Ρωσία και η Ουκρανία θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η αγορά ανησυχεί ότι, αν συμβεί αυτό, οι τιμές θα πέσουν ξαφνικά κατά 50 ή 60 δολάρια ανά τόνο».

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

SoftBank: Η επένδυση στην OpenAI φουσκώνει το χρέος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των αγορών (γραφήματα)

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ από 8 ευρωπαϊκές χώρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ