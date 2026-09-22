Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και ο γιος του ήθελαν να αποκτήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στον χώρο των media.

Τώρα τα κατάφεραν.

Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της είδησης της Δευτέρας: η Paramount των Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης που είχε ξεκινήσει η Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες, επιχειρώντας να εμποδίσουν την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount. Με το συγκεκριμένο εμπόδιο να έχει πλέον απομακρυνθεί, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες σοβαρές ρυθμιστικές προκλήσεις για τη συμφωνία. Έτσι, οι Έλισον μπορούν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της εξαγοράς ύψους 110 δισ. δολαρίων στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider.

Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Έλισον θα αποκτήσει τον έλεγχο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων στον χώρο των media, μεταξύ των οποίων δύο κινηματογραφικά στούντιο, το HBO και τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS και το CNN, καθώς και δεκάδες ακόμη κανάλια.

Αν κάποιος εξετάσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που οδήγησε στον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης, θα διαπιστώσει τι παραχωρήθηκε από την πλευρά των Έλισον. Σε γενικές γραμμές, όχι και πολλά.

Οι όροι της συμφωνίας

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος ηγήθηκε της υπόθεσης ανταγωνισμού, είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμούσε «διαρθρωτικές» αλλαγές προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία Paramount–Warner Bros. Discovery. Αυτό θα σήμαινε ότι οι Έλισον θα έπρεπε να αποχωριστούν κάποιο τμήμα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων τους.

Αυτό δεν συνέβη.

Αντίθετα, το βασικό επιχείρημα του Μπόντα είναι πλέον ότι εξασφάλισε μια «νομικά εκτελεστή δέσμευση» πως τα κινηματογραφικά στούντιο των Έλισον θα κυκλοφορούν τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο. Πρόκειται, ωστόσο, για δέσμευση που ο Ντέιβιντ Έλισον είχε ήδη ανακοινώσει δημόσια από τον Απρίλιο.

Ίσως γι’ αυτό ο Μπόντα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου εξηγώντας ότι συνεχίζει να ασχολείται με άλλες υποθέσεις ανταγωνισμού, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν πέτυχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Δεν πίστευα ότι αυτές οι δύο εταιρείες θα έπρεπε να συγχωνευθούν», δήλωσε τη Δευτέρα. «Εξακολουθώ να το πιστεύω».

Η συμφωνία, όμως, προχωρά.

Και αυτό ενισχύει την άποψη όσων θεωρούσαν ήδη πριν από έναν χρόνο ότι ο Λάρι και ο Ντέιβιντ Έλισον θα κατέληγαν να αποκτήσουν τη Warner Bros. Discovery, ακόμη και πριν ανακοινώσουν επίσημα την πρόθεσή τους να την εξαγοράσουν.

Τα χρήματα και η σχέση με τον Τραμπ

Η λογική πίσω από αυτή την εκτίμηση ήταν συγκεκριμένη.

Ο Λάρι Έλισον είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η περιουσία του υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 200 δισ. δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα 400 δισ. δολάρια που είχε φτάσει το περασμένο φθινόπωρο, όταν η μετοχή της Oracle κατέγραφε ισχυρή άνοδο λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την υποχώρηση, εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις των παγκόσμιων κατατάξεων πλούτου.

Παράλληλα, ο Λάρι Έλισον διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο γιος του, Ντέιβιντ, είχε δηλώσει πριν από έναν χρόνο ότι η οικογένεια διατηρεί «καλή σχέση με την κυβέρνηση».

Ααυτές οι δύο παράμετροι αποδείχθηκαν καθοριστικές κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, για παράδειγμα, το Netflix είχε συμφωνήσει να αποκτήσει τμήμα της Warner Bros. Discovery, αντί για το σύνολο της εταιρείας που διεκδικούσε η Paramount. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, το Netflix αποχώρησε από τη συμφωνία.

Ένας λόγος μπορεί να ήταν οι ρυθμιστικές δυσκολίες. Εξίσου σημαντικό, όμως, ήταν ότι η Paramount είχε δείξει πως το κόστος δεν αποτελούσε απαραίτητα εμπόδιο και ότι ήταν διατεθειμένη να αυξάνει την προσφορά της προκειμένου να ολοκληρώσει την εξαγορά.

Οι μέτοχοι του Netflix δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο πλειστηριασμό. Η οικογένεια Έλισον, αντίθετα, δεν χρειάζεται να λογοδοτεί σε άλλους μετόχους, καθώς ο ίδιος ο Λάρι Έλισον έχει αναλάβει προσωπικά την εγγύηση της χρηματοδότησης της εξαγοράς.

Το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε τον Ιούνιο τη συμφωνία των Έλισον. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση ελήφθη πριν προλάβουν να εκφράσουν τις απόψεις τους δικηγόροι του υπουργείου που εμφανίζονταν επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία.

Τον ίδιο μήνα, το υπουργείο ενίσχυσε περαιτέρω τη στήριξή του προς την Paramount, μέσω παρέμβασής του στη δικαστική διαμάχη που είχαν ξεκινήσει οι πολιτείες.

Το μοναδικό πλεονέκτημα που φαινόταν να διαθέτει ο Μπόντα ήταν ο χρόνος. Όσο περισσότερο καθυστερούσε η συμφωνία, τόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να ήταν η πίεση προς τους Έλισον για να κάνουν παραχωρήσεις.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, όμως, απάντησε με μια διαφορετική στρατηγική: δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Paramount εξέταζε το ενδεχόμενο να μεταφέρει τουλάχιστον μέρος των δραστηριοτήτων της εκτός Καλιφόρνιας.

Το κατά πόσο ο Έλισον ήταν πραγματικά αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση παραμένει ασαφές. Το ίδιο ισχύει και για το κατά πόσο μια αποχώρηση από την Καλιφόρνια θα συμβάδιζε με τη δηλωμένη προσήλωσή του στο Χόλιγουντ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δυσκολέψει τις σχέσεις του με ταλέντα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Μπόντα υποστηρίζει ότι η πιθανότητα αποχώρησης της Paramount από την Καλιφόρνια δεν επηρέασε την απόφασή του να καταλήξει σε συμφωνία. Ωστόσο, η ίδια η συμφωνία δεν περιλαμβάνει δέσμευση της Paramount να παραμείνει στην Καλιφόρνια.

Η Paramount προχωρά στην εξαγορά

Το ερώτημα πλέον είναι εάν ο Μπόντα θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει περισσότερες παραχωρήσεις από την Paramount.

Η δικαστική διαδικασία κατάφερε να καθυστερήσει τη συμφωνία για αρκετούς μήνες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν πιθανό να την ακυρώσει οριστικά.

Την ίδια στιγμή, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο ενέκριναν τη συμφωνία. Η οικογένεια Έλισον διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, ενώ η Paramount έχει πλέον ξεπεράσει και το βασικό δικαστικό εμπόδιο στις ΗΠΑ.

Έτσι, η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount εισέρχεται στην τελική ευθεία, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στον παγκόσμιο χώρο των κινηματογραφικών στούντιο, της τηλεόρασης και του streaming.

Διαβάστε ακόμη

Σι – Τραμπ: Το επιχειρηματικό «who is who» που θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον

Σαουδική Αραβία: Η Aramco ανοίγει ξανά το Γιανμπού για ασιατικά διυλιστήρια

Τζέιμι Ντάιμον: Το επενδυτικό boom των hyperscalers θα αγγίξει το $1 τρισ. το 2027

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ