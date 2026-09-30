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Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές συγκέντρωσε η μεγάλη ομολογιακή έκδοση της Paramount Skydance Corp., η οποία προχωρά στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Η εταιρεία προσέλκυσε εντολές άνω των 109 δισ. δολαρίων για την έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, ποσό περίπου 3,6 φορές μεγαλύτερο από το τελικό μέγεθος της προσφοράς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η υψηλή ζήτηση επιτρέπει στην Paramount να προχωρήσει στη μεγαλύτερη πλευρά ενός συνολικού πακέτου χρηματοδότησης ύψους περίπου 52 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ομόλογα υψηλής απόδοσης (junk bonds) και δάνεια.

Η εταιρεία, ωστόσο, έχει ήδη μειώσει το μέγεθος της ομολογιακής έκδοσης κατά 2 δισ. δολάρια, στα περίπου 30 δισ. δολάρια, μεταφέροντας αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των δανείων.

Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση εξαγοράς στον χώρο των media

Η συμφωνία Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις ενοποίησης στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης.

Η Paramount επικράτησε στη μάχη για την εξαγορά της Warner, έναντι και της Netflix, σε μια συναλλαγή ύψους περίπου 110 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς περιλαμβάνει περίπου:

– 30 δισ. δολάρια ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας

– περίπου 12,4 δισ. δολάρια ομόλογα υψηλής απόδοσης σε δολάρια και ευρώ

– περίπου 7,5 δισ. δολάρια δάνεια

Για την έκδοση των ομολόγων πρώτης εξασφάλισης (first-lien), η Paramount προσφέρει τίτλους σε οκτώ διαφορετικές σειρές, με διάρκειες από 2 έως 40 χρόνια.

Την έκδοση συντονίζουν οι Apollo Global Management, Bank of America και Citigroup, ενώ η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Το κόστος δανεισμού αυξήθηκε λόγω των αγορών

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς έρχεται με καθυστέρηση αρκετών μηνών και σε δυσμενέστερο περιβάλλον για την Paramount.

Αρχικά, η έκδοση των ομολόγων και των δανείων αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στα μέσα του έτους, όμως η διαδικασία καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών που σχετίζονταν με τη συμφωνία Warner.

Στο μεταξύ, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αύξησε σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η καθυστέρηση μπορεί να επιβαρύνει την Paramount με επιπλέον κόστος τόκων από 250 εκατ. δολάρια έως και πάνω από 500 εκατ. δολάρια ετησίως.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιπλέον επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη υψηλότερα, καθώς τα spreads των εταιρικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί και οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον κίνδυνο.

Το μεγάλο στοίχημα της απομόχλευσης

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα Paramount θα είναι η διαχείριση του τεράστιου χρέους που δημιουργεί η εξαγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία αναμένεται να έχει συνολικό χρέος άνω των 87 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την CreditSights.

Η Moody’s εκτιμά ότι η μόχλευση του νέου ομίλου θα φτάσει περίπου στις επτά φορές τα κέρδη, επίπεδο που παραπέμπει σε εταιρείες υψηλού πιστωτικού κινδύνου.

«Οι δείκτες χρέους κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα προσομοιάζουν με εκείνους ιδιαίτερα κερδοσκοπικών εκδοτών», ανέφερε η Moody’s, επισημαίνοντας τους κινδύνους από το υψηλό χρέος, τη συγκεντρωμένη ιδιοκτησία και την αβεβαιότητα γύρω από την επίτευξη των στόχων.

Από την πλευρά της, η S&P Global Ratings διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα για τα ομόλογα πρώτης εξασφάλισης, βασιζόμενη στη δέσμευση της οικογένειας Έλισον, που ελέγχει την Paramount, για μείωση της μόχλευσης στις 3,75 φορές έως το 2028 και στις 3 φορές έως το 2029.

Οι αμφιβολίες των επενδυτών για τις συνέργειες

Κεντρικό σημείο της συζήτησης με τους επενδυτές αποτελεί το σχέδιο περικοπών κόστους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει θέσει στόχο εξοικονόμησης 6 δισ. δολαρίων ετησίως μέσα σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο ο όμιλος μπορεί να πετύχει αυτούς τους στόχους, δεδομένης της έκθεσής του στην παραδοσιακή τηλεοπτική αγορά, η οποία αντιμετωπίζει μακροχρόνιες πιέσεις.

Η CreditSights χαρακτήρισε το ιστορικό των μεγάλων συγχωνεύσεων στον χώρο των media «απογοητευτικό», σημειώνοντας ότι, παρότι η στρατηγική λογική της συμφωνίας είναι ισχυρή, οι κίνδυνοι εκτέλεσης και το υψηλό χρέος αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Η περίπτωση της Warner Bros. Discovery αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: μετά την εξαγορά της Discovery το 2022, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με πιέσεις χρέους και υποβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Η αγορά ομολόγων στηρίζει τις μεγάλες εξαγορές

Η έκδοση της Paramount πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας στην αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς μεγάλες εταιρείες αναζητούν χρηματοδότηση για εξαγορές και επενδύσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά επενδυτικής βαθμίδας έχει δεχθεί σειρά μεγάλων εκδόσεων, μεταξύ των οποίων και η άντληση περίπου 17 δισ. δολαρίων από τη Sysco.

Η ζήτηση για το χρέος της Paramount δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι να χρηματοδοτήσουν μεγάλες συμφωνίες, αρκεί η απόδοση να αντανακλά τον αυξημένο κίνδυνο.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η νέα αυτοκρατορία ψυχαγωγίας που δημιουργείται μπορεί να παράγει αρκετές ταμειακές ροές ώστε να μειώσει το τεράστιο βάρος του χρέους.

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