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Η κοινοπραξία της εταιρείας εξαγορών Advent και της εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών Stripe αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια εξαγοράς της πρωτοπόρου του fintech PayPal Holdings, βάζοντας τέλος –τουλάχιστον προς το παρόν– σε μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μοχλευμένες εξαγορές (leveraged buyouts) όλων των εποχών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το σχήμα δεν επιδιώκει πλέον συμφωνία για την PayPal, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Η Advent και η Stripe είχαν προηγουμένως καταθέσει προσφορά άνω των 50 δισ. δολαρίων για την εταιρεία.

Η μετοχή της PayPal υποχώρησε έως και 14% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, στην εναλλακτική πλατφόρμα Blue Ocean. Εκπρόσωποι των Advent, PayPal και Stripe αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η PayPal, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, υπήρξε μία από τις πρώτες εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στις ψηφιακές πληρωμές. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δυσκολεύεται να εκσυγχρονίσει τις τεχνολογίες πληρωμών της, την ώρα που ανταγωνιστές όπως η Apple και η Alphabet έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Τον Φεβρουάριο είχε γίνει γνωστό ότι η Stripe εξέταζε την εξαγορά μέρους ή του συνόλου της PayPal, μετά τη μεγάλη πτώση της μετοχής που είχε «ψαλιδίσει» σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον για εξαγορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, συνέβαλαν έκτοτε στην ανάκαμψη της PayPal. Η μετοχή έχει ενισχυθεί πάνω από 40% μέσα στο τρέχον τρίμηνο, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας περίπου στα 52,6 δισ. δολάρια.

Η PayPal έχει πλέον διαγράψει τις απώλειες που κατέγραφε από την αρχή του έτους, αν και η απόδοση της μετοχής της εξακολουθεί να υπολείπεται εκείνης του Nasdaq 100.

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, απομάκρυνε νωρίτερα φέτος τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άλεξ Κρις και τον αντικατέστησε με τον Ενρίκε Λόρες, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο.

Ο Λόρες έχει δηλώσει ότι θα θέσει συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς στόχους για την PayPal, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματά της και θα καθορίσει ξεχωριστούς στόχους εσόδων για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε οι επενδυτές να έχουν σαφέστερη εικόνα για τις προοπτικές τους.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει μέσα στον Αύγουστο ότι η PayPal θεωρούσε ανεπαρκή την αρχική προσφορά των Advent και Stripe και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για μια ενδεχομένως υψηλότερη τιμή.

Παρά την απόφαση να εγκαταλείψουν προς το παρόν την προσπάθεια, Advent και Stripe θα μπορούσαν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.

Παράλληλα, η Stripe επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στις υποδομές που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα μέσα στον μήνα συμφώνησε να εξαγοράσει την OpenRouter, μια ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα που λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης σε εκατοντάδες μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

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