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Μέσω PayPal και Venmo μπορούν πλέον οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να καταβάλλουν δίδακτρα και άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς οι δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ψηφιακών πληρωμών εισέρχονται για πρώτη φορά στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα Michigan State University, Bellarmine University, Texas Tech University, Butler University και Kansas State University αποτελούν τα πρώτα πέντε πανεπιστήμια που παρέχουν τη νέα επιλογή πληρωμής. Παράλληλα, αναμένεται ότι περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα εντάξουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.

Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα ή το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο που διατηρούν στους λογαριασμούς τους στο PayPal και το Venmo.

Με προμήθεια οι πληρωμές

Οι προμήθειες που συνοδεύουν τις συναλλαγές δεν είναι ενιαίες, καθώς το ύψος τους προσδιορίζεται από το κάθε πανεπιστήμιο. Στις χρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνεται προμήθεια υπηρεσίας ή ευκολίας, αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόζεται στις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Ενδεικτικά, στο Kansas State University προβλέπεται ελάχιστη επιβάρυνση ύψους 3 δολαρίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal και Venmo και ξεπερνούν τα 20 δολάρια.

Προειδοποιήσεις για τις μεγάλες πληρωμές

Το PayPal και το Venmo αναφέρουν ότι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα καλύπτονται από τα ίδια συστήματα κρυπτογράφησης και παρακολούθησης για την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης που παρέχονται στο σύνολο των χρηστών των δύο υπηρεσιών.

Παρά τις συγκεκριμένες δικλίδες προστασίας, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εφαρμογές ψηφιακών πληρωμών λειτουργούν υπό πιο περιορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνιστούν στους χρήστες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια των συναλλαγών.

Όπως τονίζεται, η μεταφορά ποσών που μπορεί να ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για την εξόφληση πανεπιστημιακών διδάκτρων συνεπάγεται σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με μια συναλλαγή μικρής αξίας που πραγματοποιείται στην καθημερινότητα. Παράλληλα, εάν τα χρήματα αποσταλούν κατά λάθος σε διαφορετικό παραλήπτη, οι δυνατότητες επιστροφής ή ανάκτησης του ποσού ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

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