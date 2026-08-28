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Για το μεγαλύτερο μέρος του 2026, το bitcoin δεν επιδιώκει απλώς να επιστρέψει στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά και να ανακτήσει τη σημασία του.

Καθώς η «μανία» για την τεχνητή νοημοσύνη έχει σαρώσει τις μετοχές, δημιουργώντας τριψήφια κέρδη παντού, το παλιό «φαβορί» της αγοράς έχει μείνει στο περιθώριο. Εκτός από μερικές σποραδικές προσπάθειες, το bitcoin έχει παραμείνει εγκλωβισμένο σε ένα εύρος περίπου 40-50% κάτω από τα ιστορικά υψηλά που σημείωσε τον Οκτώβριο του 2025.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων τον περασμένο χειμώνα, που προκλήθηκε από τη μόχλευση, άφησε πολλούς αγοραστές στην άκρη, διστακτικούς να επανενταχθούν, μέχρι τώρα.

Η οικονομική αναλύτρια Μπεθ Κίντιγκ ανέφερε μια ανάλυση του I/O Fund, η οποία προβλέπει ότι η μακροπρόθεσμη τιμή-στόχος του bitcoin θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αδύναμες βραχυπρόθεσμες προοπτικές.

Το I/O Fund ανέφερε ότι, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το bitcoin δεν είναι «εξαιρετικές», οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ανοδικές.

Τι άλλαξε; Ξαφνικά, το bitcoin έχει πολλά υπέρ του, σύμφωνα με το Business Insider.

Όμως, το ερώτημα που βασανίζει τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων είναι αν αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πραγματικά διαφορετικά. Είναι αυτή επιτέλους η ώθηση που θα αποδειχθεί βιώσιμη;

Ας εξετάσουμε κάθε θετικό παράγοντα για το bitcoin και ας αξιολογήσουμε ποιοι παράγοντες είναι πιο πιθανό να διαρκέσουν:

Σχέδιο επαναγοράς ομολόγων

Εκ των υστέρων, αυτό φαίνεται να ήταν το έναυσμα. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων ώθησε τις αποδόσεις τους σε απότομη πτώση, βελτιώνοντας αμέσως το επενδυτικό κλίμα για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου.

Πιθανότητες διάρκειας: Μέτριες. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν ήδη ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης που υπέστησαν μετά την ανακοίνωση του σχεδίου επαναγοράς. Ωστόσο, ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να παρέμβει περαιτέρω.

Αδύναμο δολάριο

Το bitcoin συμπεριφέρεται, τουλάχιστον εν μέρει, ως αντιστάθμιση έναντι του δολαρίου, παράλληλα με τον χρυσό, ο οποίος επίσης σημείωσε άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτό δείχνει ότι οι δυνάμεις που ωθούν το bitcoin προς τα πάνω δεν είναι απαραίτητα ειδικά για τα κρυπτονομίσματα.

Πιθανότητες διάρκειας: Μέτριες. Πρόκειται για μια μακροοικονομική τάση που μπορεί να συνεχιστεί, αν και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επιτόκια και τις προσδοκίες για τη Fed.

Κινήσεις του Τραμπ

Ο πρόεδρος φιλοξένησε αυτή την εβδομάδα μια σύνοδο κορυφής για τα κρυπτονομίσματα στο Λευκό Οίκο και ανανέωσε την πίεσή του για τον νόμο CLARITY, ο οποίος θα θεσπίσει ένα πλαίσιο ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων. Η ψηφοφορία της Γερουσίας στις 15 Σεπτεμβρίου δίνει στην άνοδο έναν προφανή επόμενο καταλυτικό παράγοντα.

Πιθανότητες διάρκειας: Υψηλές Αυτός είναι πιθανώς ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη δυναμική που θα μπορούσε να αλλάξει μόνιμα το πλαίσιο της ζήτησης του bitcoin, αν και θα αντιμετωπίσει αντίσταση στη Γερουσία.

Το «short squeeze»

Αυτό ήταν ένας επιταχυντής, παρά μια σπίθα. Η έξοδος του bitcoin πάνω από το πρόσφατο εύρος τιμών του εξουδετέρωσε τα shorts και δημιούργησε έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο αναγκαστικών αγορών.

Πιθανότητες διάρκειας: Χαμηλές. Μόλις ρευστοποιηθούν οι θέσεις, αυτή η πηγή αναγκαστικών αγορών εξαντλείται. Οι θέσεις πώλησης πρέπει να ανασυγκροτηθούν πριν μπορέσει να συμβεί ένα άλλο «short squeeze».

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