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Η PepsiCo αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη, καθώς η ανάκαμψη της δραστηριότητάς της στη Βόρεια Αμερική εξελίσσεται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν.

Η εταιρεία που διαθέτει τα Doritos, Lay’s και Gatorade προβλέπει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες θα αυξηθούν κατά 1% έως 2% στο τρέχον οικονομικό έτος.

Η προηγούμενη πρόβλεψη έκανε λόγο για αύξηση των κερδών κατά 4% έως 6%, με την εταιρεία να τοποθετεί τότε την εκτίμησή της στο χαμηλότερο άκρο του εύρους.

Πιέσεις από το κόστος και τους καταναλωτές

Η PepsiCo αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στη Βόρεια Αμερική, την ώρα που επιχειρεί να αναζωογονήσει τις πωλήσεις των αλμυρών σνακ της και να διαχειριστεί την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Τον Φεβρουάριο, ο όμιλος προχώρησε σε μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες μεσαίου μεγέθους συσκευασίες των βασικών εμπορικών σημάτων του, που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσει και σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα.

«Η δραστηριότητά μας στη Βόρεια Αμερική κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες μας και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για βελτίωση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Ramon Laguarta.

Παράλληλα, οι καταναλωτές μετατοπίζουν μέρος των δαπανών τους από τα συσκευασμένα τρόφιμα προς επιλογές που θεωρούν λιγότερο επεξεργασμένες, εντείνοντας την πίεση στις πωλήσεις της εταιρείας.

Η εικόνα αυτή έχει αποτυπωθεί και στη χρηματιστηριακή πορεία της PepsiCo. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 14% από τις αρχές του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης, την ώρα που ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά περίπου 14%.

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