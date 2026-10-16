Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η KFC υπέγραψε συμφωνία με την Coca-Cola, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του συνεργάτη αναψυκτικών στα καταστήματα της αλυσίδας στις ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια σχέση με την PepsiCo που διαρκούσε περίπου 40 χρόνια.

Η αλλαγή αφορά τα 3.718 καταστήματα της KFC στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αγορά αναψυκτικών, καθώς δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου αναδιαμορφώνουν τις συνεργασίες τους.

Για την PepsiCo, η απώλεια της KFC έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία. Η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τις πωλήσεις αναψυκτικών στην αμερικανική αγορά, την ώρα που ο κλάδος των σνακ αντιμετωπίζει υψηλές τιμές και στροφή των καταναλωτών σε πιο υγιεινές επιλογές.

Πλήγμα για την PepsiCo

Η εξέλιξη προσθέτει πίεση στην PepsiCo, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος και προβληματισμούς για την πορεία της ανάπτυξης και την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ραμόν Λαγκουάρτα, είχε επισημάνει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η επιστροφή σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης και η ανάκαμψη των περιθωρίων καθυστερούν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

«Είναι απλώς κακή εικόνα για την PepsiCo να χάνει έναν τόσο σημαντικό συνεργάτη», σχολίασε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Freedom Capital Markets. Όπως ανέφερε, είναι σπάνιο να βλέπει κανείς δύο κολοσσούς του ίδιου κλάδου να ακολουθούν τόσο διαφορετική πορεία.

Η PepsiCo βρίσκεται παράλληλα υπό την πίεση του ακτιβιστικού επενδυτή Elliott Investment Management, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει συμμετοχή στην εταιρεία την περασμένη χρονιά και έχει ζητήσει την πώληση περιουσιακών στοιχείων με χαμηλές επιδόσεις, καθώς και βελτίωση της δραστηριότητας στη Βόρεια Αμερική.

Η σχέση PepsiCo και KFC ξεκίνησε όταν η PepsiCo εξαγόρασε την KFC, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διευρύνει την παρουσία της στον χώρο του φαγητού και των σνακ.

Αν και η PepsiCo απέσπασε την KFC από τον όμιλό της το 1997, η συνεργασία στον τομέα των αναψυκτικών συνεχίστηκε μέσω της Yum Brands, της μητρικής εταιρείας της αλυσίδας.

Η αλλαγή δεν σημαίνει, πάντως, ότι η PepsiCo διακόπτει κάθε σχέση με τη Yum Brands. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο πλευρές ανανεώσαν πρόσφατα τις συμφωνίες τους για την Taco Bell και τα καταστήματα KFC εκτός ΗΠΑ. Η νέα συμφωνία για την Taco Bell έχει διάρκεια 10 ετών.

Η PepsiCo διατηρεί επίσης συνεργασίες στον χώρο των αναψυκτικών με αλυσίδες όπως η Subway και η Jersey Mike’s Subs, ενώ έχει παρουσία και στην Pizza Hut, η οποία αποχώρησε μόλις φέτος από τη Yum Brands.

Η εταιρεία είχε δεχθεί ανάλογο πλήγμα το 2012, όταν η Dunkin’ επέλεξε την Coca-Cola μετά από πενταετή συνεργασία με την PepsiCo.

Η Coca-Cola ενισχύει το αποτύπωμά της

Για την Coca-Cola, η συμφωνία με την KFC αποτελεί σημαντική προσθήκη στο δίκτυο συνεργασιών της στην αμερικανική αγορά. Τα προϊόντα της θα αρχίσουν να διατίθενται στα καταστήματα της KFC στις ΗΠΑ από την άνοιξη του 2027.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί.

Η Coca-Cola διαθέτει ήδη μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστίασης στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων με τη McDonald’s και τη Wendy’s, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των αναψυκτικών μέσω του δικτύου εστίασης.

Η μετακίνηση της KFC από την PepsiCo στην Coca-Cola καταγράφει έτσι μια σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες ενός κλάδου όπου οι συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες εστίασης αποτελούν κρίσιμο κανάλι διανομής και προβολής.

Διαβάστε ακόμη

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Οι 354.000 δηλώσεις και η νέα εικόνα στην αγορά εργασίας

Επίδομα θέρμανσης 2026: Ποιοι κερδίζουν από την αύξηση 20% – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Κυβερνοεφιάλτης στη ναυτιλία: Χάκερ εκβιάζουν 38 λιμάνια και εταιρείες με λύτρα έως 14 εκατ. δολάρια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ