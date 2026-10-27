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Η Coca-Cola Co. αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για αναψυκτικά, ιδιαίτερα για τα προϊόντα της χωρίς ζάχαρη.

Ο αμερικανικός κολοσσός ποτών προβλέπει πλέον ότι οι οργανικές πωλήσεις του θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 5% το 2026, αναθεωρώντας προς τα πάνω την προηγούμενη εκτίμησή του, η οποία είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Η αυξημένη αισιοδοξία της Coca-Cola δείχνει ότι το ολοένα πιο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ποτών της προσελκύει περισσότερους καταναλωτές, καθώς πολλοί απομακρύνονται από τα παραδοσιακά αναψυκτικά με πλήρη περιεκτικότητα σε θερμίδες.

Στη νέα αυτή καταναλωτική τάση πρωταγωνιστούν τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, το γάλα Fairlife με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και το εμφιαλωμένο νερό.

Τα κέρδη απέναντι στην PepsiCo και η πορεία της μετοχής

Η Coca-Cola έχει επίσης σημειώσει πρόσφατα επιτυχίες έναντι της ανταγωνίστριάς της PepsiCo Inc., μεταξύ των οποίων η συμφωνία για την αντικατάσταση των προϊόντων PepsiCo με αναψυκτικά Coca-Cola στα εστιατόρια KFC στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μετοχή της Coca-Cola σημείωνε άνοδο 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης, μετά την ανακοίνωση των αναβαθμισμένων προβλέψεων.

Μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, η μετοχή είχε ενισχυθεί κατά σχεδόν 33% από την αρχή του έτους, έναντι ανόδου 12% του δείκτη S&P 500.

Αντίθετα, η μετοχή της PepsiCo είχε υποχωρήσει κατά 6% στο ίδιο χρονικό διάστημα.