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Οι πωλήσεις της Pernod Ricard υποχώρησαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν το τελευταίο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη στην Ινδία αντιστάθμισε εν μέρει τη συνεχιζόμενη αδυναμία στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις της γαλλικής εταιρείας, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων τη βότκα Absolut και το ουίσκι Jameson, μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη. Η επίδοση ήταν καλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν πτώση 1,24%.

Παρά τις προκλήσεις, η Pernod Ricard διατήρησε αμετάβλητες τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της.

Η Ινδία αναπτύσσεται, ΗΠΑ και Κίνα προβληματίζουν

Οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές τους, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής στρέφουν τους αγοραστές σε οικονομικότερες μάρκες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ινδία αποτέλεσε τη θετική εξαίρεση για την Pernod Ricard, με τις πωλήσεις να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση 19% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, η υποχώρηση της ζήτησης στις ΗΠΑ και την Κίνα συνεχίστηκε.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το υψηλότερο κόστος που συνδέεται με τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στην Κίνα παραμένει υποτονική, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρακτική της προσφοράς δώρων από κρατικούς αξιωματούχους, η οποία στο παρελθόν είχε ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών υψηλής κατηγορίας.

Η Pernod Ricard είχε ήδη προειδοποιήσει ότι ανέμενε ένα αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς, λόγω της επίδρασης της μείωσης των αποθεμάτων στις ΗΠΑ, όπου λιανέμποροι, χονδρέμποροι και διανομείς περιορίζουν τα επίπεδα των αποθεμάτων τους.

Αμετάβλητοι οι στόχοι – Στο προσκήνιο οι συγχωνεύσεις

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψή της για επίτευξη του κατώτερου ορίου του μεσοπρόθεσμου στόχου οργανικής αύξησης των καθαρών πωλήσεων κατά 3% έως 6%.

Για την τρέχουσα χρονιά, η διοίκηση αναμένει ότι οι πωλήσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, η Pernod Ricard έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο επιχειρηματικής ενοποίησης.

Τον Απρίλιο, η γαλλική εταιρεία και η Brown-Forman, ιδιοκτήτρια του ουίσκι Jack Daniel’s, τερμάτισαν τις συνομιλίες για ενδεχόμενη συγχώνευση, καθώς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

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