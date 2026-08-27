Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Pernod Ricard αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεών της τα επόμενα χρόνια θα κινηθεί κοντά στο χαμηλότερο άκρο των προβλέψεών της, καθώς η παρατεταμένη αδυναμία στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ συνεχίζει να επιβαρύνει τις επιδόσεις του γαλλικού ομίλου ποτών.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η βότκα Absolut και το ουίσκι Jameson, εκτιμά ότι η οργανική αύξηση των καθαρών πωλήσεων την περίοδο 2027-2029 θα διαμορφωθεί κοντά στο κάτω όριο του εύρους 3%-6%. Ως βασική αιτία για την πιο συγκρατημένη πρόβλεψη επισημαίνει την υποτονική ζήτηση στις ΗΠΑ, αγορά που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των δραστηριοτήτων της.

Οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική χρονιά, καταγράφοντας πτώση 3,9% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο. Η επίδοση ήταν χειρότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να πρωταγωνιστούν στην κάμψη. Στην αμερικανική αγορά, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν επιπλέον από τις προσαρμογές των αποθεμάτων.

Πιέσεις από ΗΠΑ, Κίνα και Μέση Ανατολή

Στο ήδη δύσκολο περιβάλλον προστέθηκαν οι αναταράξεις που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρέασαν τις πωλήσεις κατά το τρίμηνο έως τον Ιούνιο και αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις δραστηριότητες της Pernod Ricard και στο τρέχον τρίμηνο.

Ο γαλλικός όμιλος, όπως και οι ανταγωνιστές του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαθύτερη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Οι καταναλωτές περιορίζουν ολοένα περισσότερο την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέρος της ζήτησης μετατοπίζεται προς φθηνότερα προϊόντα. Παράλληλα, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου με το Ιράν και η δασμολογική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνουν τις πιέσεις στο κόστος τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στην Κίνα, κυρίως για τα premium προϊόντα της Pernod Ricard. Η εκστρατεία του Πεκίνου κατά της προσφοράς ακριβών δώρων σε κρατικούς αξιωματούχους έχει περιορίσει τη ζήτηση, ενώ ο όμιλος εξακολουθεί να ανακάμπτει από τους προσωρινούς περιορισμούς στις αφορολόγητες πωλήσεις κονιάκ, που είχαν επιβληθεί ως αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Εξαγορές και περικοπές κόστους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Pernod Ricard αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συμφωνίες και εξαγορές, χαρακτηρίζοντας την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου βασική προτεραιότητα και κάνοντας ειδική αναφορά σε συγχωνεύσεις και εξαγορές που μπορούν να δημιουργήσουν αξία.

Τον Απρίλιο, η Pernod Ricard και η ιδιοκτήτρια του Jack Daniel’s, Brown-Forman, τερμάτισαν τις συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Η Brown-Forman έχει επίσης απορρίψει μη ζητηθείσα πρόταση εξαγοράς ύψους 15 δισ. δολαρίων από την αμερικανική Sazerac.

Παράλληλα, η Pernod Ricard επιταχύνει τις περικοπές κόστους. Από το 2023 έχει μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 18%, καταργώντας περίπου 3.600 θέσεις εργασίας από ένα σύνολο περίπου 20.000 εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα παιδιού: Έξτρα πληρωμή 150 ευρώ σε 80.000 οικογένειες – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Πώς τα vintage IKEA γίνονται ανάρπαστα

Οι Γάλλοι τα δίνουν όλα για μια πισίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ