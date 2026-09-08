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Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου εμφανίζουν νέα σημάδια έντονης πίεσης έπειτα από μήνες πολέμου, καθώς traders που έχουν δοκιμαστεί από τη σύγκρουση, ανήσυχοι αγοραστές και στελέχη του ενεργειακού κλάδου συγκεντρώνονται στη Σιγκαπούρη για τη σημαντικότερη πετρελαϊκή διοργάνωση της Ασίας.

Περισσότερους από έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν, το Brent απειλεί να ξεπεράσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι νέες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ θέτουν σε κίνδυνο την περαιτέρω ανάκαμψη των ροών, ενώ στην αγορά προϊόντων η κατάσταση στο ντίζελ χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά περιορισμένη προσφορά.

Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές για τη ζήτηση από την Κίνα —έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν τις ισορροπίες της παγκόσμιας αγοράς— παραμένουν ασαφείς, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προβλέψεις.

Τα αποθέματα μειώνονται, ο χειμώνας πλησιάζει

Η αγορά αργού έχει περάσει από ένα πρωτοφανές «τεστ αντοχής» μέσα στο 2026, τόσο εξαιτίας των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή όσο και λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Με τα αποθέματα πετρελαίου να υποχωρούν, τον χειμώνα να πλησιάζει στο βόρειο ημισφαίριο και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό να εντείνονται, όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC) της S&P Global Energy, το οποίο αρχίζει σήμερα, Τρίτη και θα διαρκέσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας.

«Οι συζητήσεις αναμφίβολα θα επικεντρωθούν στην έλλειψη αποθεμάτων ασφαλείας, στην “άλυτη” κατάσταση της αγοράς ντίζελ, στις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια και διευθύντρια της Energy Aspects, η οποία θα συμμετάσχει στο συνέδριο.

Η Σιγκαπούρη αποτελεί φυσική επιλογή για τη διοργάνωση, καθώς είναι ο σημαντικότερος κόμβος εμπορίας αργού στην περιοχή και παράλληλα μεγάλο κέντρο διύλισης, χρηματοδότησης και logistics.

Μεταξύ των βασικών ομιλητών βρίσκεται ο επικεφαλής της Vitol Group, Ράσελ Χάρντι, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγών της Μέσης Ανατολής και μεγάλων τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι αγοραστές που πιέζονται

Οι ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής αναταραχής, καθώς ήταν οι πλέον ευάλωτες όταν το Ιράν περιόρισε τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών που ακολούθησε έχει προκαλέσει πρόσθετες αναταράξεις, ιδιαίτερα για την Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Με το Brent να βρίσκεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι και τους ναύλους να εκτινάσσονται, οι συμμετέχοντες στο APPEC φτάνουν στη Σιγκαπούρη έχοντας πολύ διαφορετικές εμπειρίες από την κρίση.

Οι διεθνείς traders, οι παραγωγοί εκτός Μέσης Ανατολής και οι ναυτιλιακές εταιρείες απολαμβάνουν υψηλά κέρδη. Για τους αγοραστές, όμως, και ιδιαίτερα για εκείνους στην Ασία, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη.

Goldman Sachs: Ο κίνδυνος για πετρέλαιο στα 120 δολάρια

Με τις επιθέσεις σε πλοία να αυξάνονται, ο Νταν Στράιβεν της Goldman Sachs προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εξελίξεις αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ευρύτερων και εντονότερων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα.

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι ο κίνδυνος οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα να διευρυνθούν και να ενταθούν είναι σημαντικός», δήλωσε.

Η Goldman Sachs βλέπει κίνδυνο ανόδου του πετρελαίου έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι, αν και, όπως διευκρίνισε ο Στράιβεν, αυτό δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της τράπεζας.

Η αγορά εξακολουθεί να μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Μεγαλύτερες ποσότητες αργού έχουν περάσει τις τελευταίες εβδομάδες από τα Στενά του Ορμούζ με μη εμφανή τρόπο και υπό αμερικανική προστασία, σύμφωνα με επανειλημμένους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, εναλλακτικές προμήθειες, όπως το ρωσικό ESPO, το αμερικανικό West Texas Intermediate και αφρικανικά αργά, εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρή ζήτηση και να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές, με ενδιαφέρον από την Ινδία και ορισμένους Ευρωπαίους αγοραστές.

Νέες διαπραγματεύσεις παραγωγών και αγοραστών

Πέρα από τις κεντρικές συνεδριάσεις του APPEC, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συναντήσεις στο περιθώριο μεταξύ παραγωγών και αγοραστών.

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