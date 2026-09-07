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Το πετρέλαιο θα μπορούσε να εκτιναχθεί έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν ενταθούν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία προτείνει στους επενδυτές τοποθετήσεις σε φυσικό αέριο και ντίζελ ως τρόπο αντιστάθμισης του γεωπολιτικού κινδύνου.

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα να διευρυνθούν και να ενταθούν είναι σημαντικός», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Νταν Στράιβεν, συν-επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs.

Οι τιμές του αργού έχουν αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Τις τελευταίες ημέρες, η Ουάσιγκτον επιτέθηκε σε ιρανικά δεξαμενόπλοια, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέα ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά. Παράλληλα, οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, συνοδεύοντας πλοία άλλων παραγωγών κατά την έξοδό τους από την περιοχή.

Τα δύο σενάρια της Goldman Sachs

Στο ανοδικό σενάριο της Goldman Sachs, το πετρέλαιο μπορεί να φθάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι εφόσον οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές επιδεινωθούν. Αντίθετα, εάν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ομαλοποιηθούν, η τράπεζα βλέπει τις τιμές να υποχωρούν προς τα 80 δολάρια. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 97 δολάρια.

Το αδιέξοδο, έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες πολέμου, έχει προκαλέσει ανατιμήσεις σε ολόκληρο το ενεργειακό φάσμα. Οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στα πετρελαϊκά προϊόντα έχουν ξεπεράσει εκείνες του αργού, ενώ το ντίζελ έχει υπερδιπλασιάσει την τιμή του από τις αρχές του έτους.

«Παρότι βλέπουμε σημαντικό περιθώριο ανόδου στις τιμές του αργού, συνιστούμε στους επενδυτές να αντισταθμίσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους με long θέσεις στο παγκόσμιο φυσικό αέριο και στα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα», ανέφερε ο Στράιβεν. Όπως εξήγησε, «τα σοκ στην προσφορά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην αγορά αργού».

Ο σταθεροποιητικός ρόλος της Κίνας

Η Κίνα αναμένεται να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως «σταθεροποιητική δύναμη» στην αγορά πετρελαίου, περιορίζοντας τις εισαγωγές της όταν οι τιμές κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Στράιβεν.

Ωστόσο, ο ίδιος μηχανισμός δεν λειτουργεί στον ίδιο βαθμό στις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, γεγονός που, σύμφωνα με την Goldman Sachs, τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες σε νέα προβλήματα προσφοράς.

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