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Οι τιμές του αργού πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλό έξι εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν δεσμεύθηκε να πλήξει ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ως απάντηση σε νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον περιουσιακών του στοιχείων, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που έχει ήδη περιορίσει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου από την περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,03 δολάρια ή 1,1% και έκλεισαν στα 97,31 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα άγγιξαν και τα 98,06 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω της αργίας της Labor Day στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 1,3% ή 1,17 δολαρίων, στα 92,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τα 93,29 δολάρια, επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου. Λόγω της αργίας, δεν υπήρξε επίσημη τιμή διακανονισμού τη Δευτέρα.

«Χτυπήστε τις υποδομές μας και θα δεχθείτε χτύπημα», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, σε μια τοποθέτηση που φάνηκε να αποτελεί απάντηση στην προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι ο πετρελαϊκός στόλος της Τεχεράνης είναι «ανυπεράσπιστος».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου που άρχισε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks.

Η Marisks επισήμανε ότι τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον σκόπιμα ως μέσα αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, με αποτέλεσμα να εξασθενεί σημαντικά η μέχρι πρότινος διάκριση μεταξύ στρατιωτικής αντιπαράθεσης και εμπορικής ναυτιλίας.

Το Brent ενισχύθηκε περίπου 8% την περασμένη εβδομάδα και το WTI σχεδόν 10%, μετά την επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, αναγκάζοντας χώρες να αντλούν από τα αποθέματά τους προκειμένου να αποφύγουν ελλείψεις.

Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη παραγωγό και καταναλώτρια πετρελαίου παγκοσμίως, τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμένων καυσίμων βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα τόσο από τα περσινά επίπεδα όσο και από τον εποχικό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με αναλυτές της PVM Energy.

Κλιμακώνεται η ένταση

Οι περιφερειακές εντάσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του νότιου Λιβάνου, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε μία από τις πλέον αιματηρές ημέρες βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, το διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Τζαζάν δέχθηκε επίθεση τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλέστηκαν δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος. Η έκταση των ζημιών βρισκόταν υπό αξιολόγηση.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν, με τη Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει τον θάνατο δύο ναυτικών. Το Ομάν γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι απομάκρυνε 16 μέλη του πληρώματος από το πλοίο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Κατά μέσο όρο μόλις 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων την ημέρα διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες δέκα ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, αριθμός που αποτελεί τον χαμηλότερο από τον Μάιο.

«Εάν η κίνηση των δεξαμενόπλοιων αρχίσει να επιβραδύνεται σημαντικά, η αγορά θα μπορούσε να προεξοφλήσει ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά. Και υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε η Πριγιάνκα Σάτσντεβα, επικεφαλής market insights της Phillip Nova.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το Ιράν, παράλληλα, πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες περιορισμένη ζώνη έξω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατασκευάζουν εναλλακτικές οδούς για τις ενεργειακές εξαγωγές και το εμπόριό τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα παραμείνουν «όμηροι» του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς.

Στο μέτωπο της προσφοράς, ο ΟΠΕΚ+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο κατά τη συνεδρίασή του την Κυριακή, καθώς η συμμαχία των παραγωγών πρέπει πρώτα να συμφωνήσει στις νέες ποσοστώσεις πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

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