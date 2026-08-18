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Η νέα οικιστική δόμηση στις ΗΠΑ κατέγραψε υποχώρηση τον Ιούλιο, καθώς οι εκκινήσεις ανεγέρσεων μονοκατοικιών διολίσθησαν στον βραδύτερο ρυθμό από το 2022.

Οι εκκινήσεις κατοικιών υποχώρησαν κατά 12,4% τον περασμένο μήνα σε ετησιοποιημένο ρυθμό 1,24 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Το μέγεθος αυτό υπολείπεται του ρυθμού 1,35 εκατομμυρίων που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Οι εκκινήσεις μονοκατοικιών μειώθηκαν κατά 9,9% σε ετήσιο ρυθμό 808.000, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Νοέμβριο του 2022. Παράλληλα, οι εκκινήσεις πολυκατοικιών σημείωσαν πτώση σχεδόν 17%, υποχωρώντας μετά την έξαρση του προηγούμενου μήνα.

Η κάμψη στις εκκινήσεις υποδηλώνει μια αγορά κατοικίας που δυσκολεύεται να αποκτήσει δυναμική. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία έχουν σκαρφαλώσει υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές των ακινήτων, συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη ζήτηση.

Παρόλο που οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο για πρώτη φορά από το 2024, η ώθηση αυτή ήταν αμελητέα. Οι προοπτικές για τις εκκινήσεις δόμησης παραμένουν αβέβαιες.

Συνολικά, οι οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 5% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας τους επόμενους μήνες. Οι άδειες για μονοκατοικίες αυξήθηκαν σε υψηλό τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα του Bloomberg Intelligence έδειξε ότι το 70% των επαγγελματιών επενδύσεων προβλέπει υποχώρηση στις εκκινήσεις μονοκατοικιών για φέτος.

Οι εκκινήσεις κατοικιών σημείωσαν πτώση στις περιοχές του Νότου, των Μεσοδυτικών Πολιτειών και της Δύσης. Αντίθετα, η κατασκευαστική δραστηριότητα βελτιώθηκε στη Βορειοανατολική περιοχή, υποστηριζόμενη από έργα πολυκατοικιών.

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