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Έλεγχο περίπου 30 οικοδομικών αδειών για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο ζητά η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), καταγγέλλοντας ότι η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ο δήμος δεν έχουν απαντήσει στην εξώδικη παρέμβασή της. Το ζήτημα επανέρχεται ενώ, σύμφωνα με την οργάνωση, η αναστολή δόμησης στο νησί λήγει σε λίγους μήνες, χωρίς να έχει ακόμη παρουσιαστεί ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός.

Στο επίκεντρο βρίσκονται άδειες ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, για τις οποίες η ΕΛΛΕΤ αναφέρει ότι έχει εντοπίσει σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται διερεύνηση. Όπως υποστηρίζει, τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα γήπεδα δεν διαθέτουν πρόσβαση σε νόμιμα αναγνωρισμένη οδό.

Με εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση, που επέδωσε στις 14 Ιουλίου 2026 προς την αρμόδια ΥΔΟΜ και τον Δήμο Μήλου, η οργάνωση ζήτησε να εξεταστούν οι συγκεκριμένες άδειες και να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη νομιμότητα και τις προϋποθέσεις έκδοσής τους. Μέχρι τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της, όπως καταγγέλλει, δεν είχε λάβει καμία απάντηση.

Στο μικροσκόπιο μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις

Η ΕΛΛΕΤ διευκρινίζει ότι καμία από τις περίπου 30 άδειες που ζητά να ελεγχθούν δεν αφορά οικογενειακή κατασκευή. Κατά την ανακοίνωση, πρόκειται για μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια σε κρίσιμες περιοχές του νησιού, σε εκτός σχεδίου γήπεδα, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου.

Η ίδια ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η καταγωγή ή η ιδιότητα του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κριτήριο των παρεμβάσεών της. Το ζητούμενο, όπως επισημαίνει, είναι η τήρηση της νομοθεσίας, η διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων και η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους.

Παράλληλα, τονίζει ότι το αίτημα ελέγχου δεν συνιστά εκ των προτέρων κρίση για τη νομιμότητα των αδειών. Εφόσον έχουν εκδοθεί σύννομα, ζητά από τη Διοίκηση να το τεκμηριώσει. Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις ή πλημμέλειες, ζητά να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον νόμο.

Η υπόθεση του Μύτακα

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΛΕΤ αναφέρεται και στη δικαστική εξέλιξη για μεγάλη ξενοδοχειακή επέκταση στον Μύτακα, ως χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει την ανάγκη ελέγχων.

Σύμφωνα με όσα παραθέτει, με την υπ’ αριθ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανεστάλη προσωρινά σημαντικό μέρος των εργασιών που προβλέπονταν από την επίμαχη οικοδομική άδεια. Σε αυτές περιλαμβάνονταν 11 νέα κτίρια και 127 ιδιωτικές πισίνες.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη δεν προδικάζει τη νομιμότητα άλλων οικοδομικών αδειών. Θεωρεί, ωστόσο, ότι καθιστά περισσότερο επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και τεκμηριωμένων απαντήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εκκρεμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού

Η παρέμβαση της ΕΛΛΕΤ τοποθετείται στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν στη δόμηση μετά την υπόθεση του Σαρακήνικου και την ανάδειξη του προβλήματος της υπερδόμησης στη Μήλο. Όπως αναφέρει, ακολούθησαν η αναστολή οικοδομικών εργασιών στο βόρειο τμήμα του νησιού και το πάγωμα της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Στόχος του μέτρου ήταν να αποτραπεί η δημιουργία νέων τετελεσμένων και να εξασφαλιστεί χρόνος για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η οργάνωση αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ο οριζόντιος χαρακτήρας του επηρέασε, πέρα από τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, και μικρότερες νόμιμες επιχειρηματικές και οικογενειακές κατασκευές.

Με τη λήξη της αναστολής να πλησιάζει, κατά την ανακοίνωση, η ΕΛΛΕΤ θέτει το ζήτημα των αναπάντητων ερωτημάτων για ήδη εκδοθείσες άδειες, σε συνδυασμό με την εκκρεμότητα του νέου σχεδιασμού.

Συνδέει, μάλιστα, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου με τη διατήρηση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στη Μήλο. Όπως υπογραμμίζει, το φυσικό κεφάλαιο αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης του νησιού και της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Η προστασία του, επομένως, δεν μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος μιας επένδυσης ή την οικονομική και πολιτική ισχύ του επενδυτή.

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