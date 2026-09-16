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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ αναμένεται να παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές προετοιμασίες.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Σι στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, σε μια συνάντηση υψηλού διπλωματικού ενδιαφέροντος, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα chips και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η παρουσία του Χουάνγκ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές προηγμένων chips τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως και βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της τεχνολογίας.

Η Nvidia στο επίκεντρο της κούρσας AI

Η συμμετοχή του επικεφαλής της Nvidia στο δείπνο πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών διεθνώς για τους πιθανούς κινδύνους από την ταχεία ανάπτυξη της AI.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις που οδηγούν την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και την παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας.

Η Nvidia, χάρη στην κυριαρχία της στα προηγμένα υπολογιστικά chips που απαιτούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI, έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα των γεωπολιτικών και οικονομικών συζητήσεων γύρω από την τεχνολογία.

Συμβολισμός η επίσκεψη Σι στον Λευκό Οίκο

Τα επίσημα κρατικά δείπνα αποτελούν μία από τις υψηλότερες διπλωματικές τιμές που μπορεί να απονείμει ένας Αμερικανός Πρόεδρος σε ξένο ηγέτη και συνήθως αφορούν αρχηγούς κρατών-συμμάχων.

Η διοργάνωση δείπνου προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την Κίνα στρατηγικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ.

Ο Κινέζος ηγέτης είχε επίσης παραθέσει κρατικό δείπνο προς τιμήν του Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο. Στην εκδήλωση εκείνη είχαν παρευρεθεί ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της SpaceX Έλον Μασκ και ο πρώην CEO της Apple Τιμ Κουκ.

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ένα μόνο κρατικό δείπνο κατά τη δεύτερη θητεία του, προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα της Βρετανίας.

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