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Παρά τη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στον επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για την πρότασή του να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι δύο πλευρές εμφανίζουν ένα κοινό σημείο: την ανάγκη να αποτραπεί η ταχεία σύγκλιση της Κίνας με τις ΗΠΑ στον στρατηγικό αυτό τομέα. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτής της στόχευσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Στο εκτενές κείμενό του, με τίτλο «Πρέπει να επιβραδύνουμε την αιχμή της τεχνολογίας», ο Αμοντέι κάλεσε τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την πώληση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, να ενισχύσουν τους ελέγχους κατά του λαθρεμπορίου ημιαγωγών και να εμποδίσουν τη μη εξουσιοδοτημένη απόσταξη μοντέλων (AI distillation) από εταιρείες μη δημοκρατικών καθεστώτων.

Ο επικεφαλής της Anthropic υποστήριξε ότι οι δημοκρατικές χώρες πρέπει να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα «όσο το δυνατόν μεγαλύτερο», υιοθετώντας μια προσέγγιση που θυμίζει τη στρατηγική της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί τους περιορισμούς στις εξαγωγές των πιο προηγμένων ημιαγωγών και του εξοπλισμού κατασκευής τους. Παράλληλα, όμως, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης συγκεκριμένων προηγμένων τσιπ στην Κίνα, όπως τα H200 της Nvidia, τα οποία το Πεκίνο έχει αποφύγει προκειμένου να αναπτύξει τη δική του βιομηχανία.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου τσιπ στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ δεν έχει επιβάλει νέες κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν συστηματικά αμερικανικά μοντέλα AI για την ανάπτυξη δικών τους συστημάτων.

Το δύσκολο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ουάσινγκτον είναι να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας στην προηγμένη τεχνολογία χωρίς να προκαλέσει αντίποινα από το Πεκίνο, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, από πυραύλους ακριβείας έως drones.

Ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ είχαν καταλήξει πέρυσι σε προσωρινή συμφωνία, με την Κίνα να διασφαλίζει τη ροή σπάνιων γαιών με αντάλλαγμα τη μείωση δασμών. Η συμφωνία αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο κατά την επικείμενη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στον Λευκό Οίκο.

Παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς, η Κίνα έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά την απόσταση από τις ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ επενδύει τεράστια ποσά στην προσπάθεια τεχνολογικής αυτονομίας.

Αν και η χώρα παραμένει πίσω στην παραγωγή προηγμένων τσιπ, κινεζικά μοντέλα όπως οι DeepSeek και Moonshot έχουν περιορίσει το χάσμα με τα κορυφαία αμερικανικά συστήματα, προσφέροντας συχνά αντίστοιχες δυνατότητες με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πίεση σε εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI, καθώς οι κινεζικές λύσεις διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπηρεσίες ασφαλείας και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν κατηγορήσει κινεζικές επιχειρήσεις ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απόσταξης μοντέλων (AI distillation) για να δημιουργούν δικά τους συστήματα βασισμένα σε αμερικανικές τεχνολογίες.

Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για τη δημιουργία πιο αποδοτικών μοντέλων, όταν υπάρχει άδεια από τον δημιουργό του αρχικού συστήματος. Ωστόσο, η χρήση της χωρίς έγκριση θεωρείται από τις αμερικανικές εταιρείες ως παράκαμψη της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα κατά εταιρειών που θεωρεί ότι αντιγράφουν παράνομα τεχνολογία AI, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η δυνατότητα κινεζικών εταιρειών να νοικιάζουν πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ μέσω cloud υποδομών σε τρίτες χώρες.

Η νέα μάχη για τα data centers και η παγκόσμια κούρσα

Ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η Huawei, βασικός κινεζικός ανταγωνιστής της Nvidia, έχει προτείνει την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για την κυβέρνηση της Αιγύπτου, προκαλώντας ανησυχία στην Ουάσινγκτον και προσπάθεια αντιπροσφοράς.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους άξονες στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών, αλλά συνδέεται πλέον με ευρύτερα ζητήματα, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έως τις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών.

Οι εντάσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας γύρω από τη συνάντηση Τραμπ – Σι στις 24 Σεπτεμβρίου. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης, μαζί με τους περιορισμούς στις εξαγωγές και την τεχνολογική ασφάλεια.

Η Κίνα απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες ως αβάσιμες, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «διπλά μέτρα» και προσπάθεια περιορισμού του ανταγωνισμού. Το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε νέα μέτρα κατά κινεζικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να περιορίσουν την απομακρυσμένη πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ της Nvidia μέσω cloud υπηρεσιών, ένα μέτρο που οι αναλυτές θεωρούν δύσκολο να εφαρμοστεί πλήρως.

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