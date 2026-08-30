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Ο Ολιβιέ Φορέ, γενικός γραμματέας του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, ετοιμάζεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των υποψηφίων για την προεδρία της χώρας, διεκδικώντας τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στις εκλογές της ερχόμενης άνοιξης.

Σύμφωνα με πηγή που διατήρησε την ανωνυμία της, ο Φορέ αποκάλυψε τις προθέσεις του στους βουλευτές του κόμματος αμέσως μετά την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο των Σοσιαλιστών. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του για τις προκριματικές εξετάσεις μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης, ενώ εκπρόσωπός του απέφυγε να προβεί σε σχόλια, παρά τις σχετικές αναφορές του πρακτορείου AFP.

Η γαλλική αριστερά, αν και στο παρελθόν συσπειρώθηκε για να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς σε δύο βουλευτικές αναμετρήσεις, βρίσκεται πλέον βυθισμένη σε έντονες εσωτερικές διαμάχες. Η διάσπαση αυτή ψαλιδίζει τις πιθανότητες εισόδου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Μαΐου. Ο 58χρονος πολιτικός, με γαλλική και βιετναμέζικη καταγωγή, θα κληθεί να αναμετρηθεί στο αριστερό στρατόπεδο με προσωπικότητες όπως ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ο βουλευτής Φιλίπ Μπρουν και η πρώην υπουργός Σεγκολέν Ρουαγιάλ.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική συγκυρία παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη. Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι προσέφεραν κρίσιμη στήριξη για τη διατήρηση της κυβέρνησης Μακρόν τα τελευταία δύο χρόνια, επανεξετάζουν τη στάση τους. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο άρσης της υποστήριξής τους κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου. Ο Λεκόρνου απηύθυνε προειδοποίηση ότι η έγκριση του προϋπολογισμού πριν από τις κάλπες είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η οικονομική και πολιτική περιπέτεια, ευρισκόμενος αντιμέτωπος με μια κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση που έχει ήδη ανατρέψει προηγούμενες κυβερνήσεις για δημοσιονομικά ζητήματα.

Στις δημοσκοπήσεις, ο Φορέ καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με άλλους αριστερούς διεκδικητές, ενώ στην κούρσα προηγούνται η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, ο πρώην πρωθυπουργός Εδουάρ Φιλίπ και ο επικεφαλής της ακροαριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Η σχέση των Σοσιαλιστών με τον Μελανσόν έχει επιδεινωθεί δραματικά· παρά την κοινή τους κάθοδο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον βαριές κατηγορίες, με τον Μελανσόν να τους επικρίνει ανοιχτά επειδή στήριξαν την κυβέρνηση Μακρόν για την υπερψήφιση των προϋπολογισμών του 2025 και του 2026.

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