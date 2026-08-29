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Μια σημαντική ανάσα για τη Γαλλία και τον Εμανουέλ Μακρόν έδωσε η Fitch Ratings, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο A+ με σταθερές προοπτικές, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά, το υψηλό χρέος και το πολιτικό αδιέξοδο.

Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, ωστόσο απομακρύνει –τουλάχιστον προσωρινά– τον κίνδυνο μιας νέας υποβάθμισης, σε μια περίοδο κατά την οποία η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος δανεισμού, ασθενέστερη ανάπτυξη και επίμονα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα.

Η Fitch διατήρησε τη βαθμολογία της Γαλλίας στο A+, έξι βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «junk», στο ίδιο επίπεδο με χώρες όπως το Βέλγιο και η Σλοβενία. Ταυτόχρονα, όμως, έστειλε σαφή προειδοποίηση ότι η ανοχή της δεν είναι απεριόριστη.

«Η αποτυχία να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στη μείωση του ελλείμματος, για παράδειγμα λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής κατακερματισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προοπτικών σε αρνητικές», ανέφερε ο οίκος. Μια περαιτέρω σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει ακόμη και σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Η δημοσιονομική «τρύπα» και ο κίνδυνος του 2027

Η Fitch είχε υποβαθμίσει τη Γαλλία πριν από περίπου έναν χρόνο, προειδοποιώντας τότε ότι η ανοδική πορεία του χρέους περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα της χώρας να αντιμετωπίσει νέες οικονομικές αναταράξεις.

Έκτοτε, οι συνθήκες έγιναν ακόμη δυσκολότερες. Ο πόλεμος με το Ιράν αναζωπύρωσε τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνε την ανάπτυξη, οδηγώντας τη γαλλική οικονομία στα όρια της ύφεσης.

Η κυβέρνηση έχει ήδη παραδεχθεί ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον δυσκολεύει την επίτευξη ακόμη και του σχετικά περιορισμένου στόχου για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ, από 5,1% πέρυσι.

Η Fitch εμφανίζεται ακόμη πιο απαισιόδοξη. Προβλέπει ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,2% του ΑΕΠ το 2026, θα αυξηθεί περαιτέρω στο 5,5% το 2027 και θα υποχωρήσει οριακά στο 5,2% το 2028.

Οι νέες προβλέψεις είναι χειρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του οίκου και αποδίδονται στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και στις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

«Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και το χρέος της Γαλλίας παραμένουν ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για την αξιολόγησή της», σημείωσε η Fitch.

Πολιτικό αδιέξοδο και προεδρικές εκλογές

Στη δημοσιονομική εξίσωση προστίθεται πλέον και η επικείμενη σύγκρουση στο γαλλικό κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2027.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση έχει προκαλέσει την πτώση πρωθυπουργών εξαιτίας των δημοσιονομικών τους σχεδίων. Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν πλέον περίπου οκτώ μήνες, οι πιθανότητες επίτευξης συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και της κυβέρνησης μειώνονται ακόμη περισσότερο.

Η Fitch θεωρεί τις προεδρικές εκλογές του 2027, καθώς και τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να ακολουθήσουν, κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική κατεύθυνση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.

Το βασικό σενάριο του οίκου προβλέπει ότι ο πολιτικός κατακερματισμός θα συνεχιστεί ακόμη και μετά τις εκλογές, περιορίζοντας τη δυνατότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης να προχωρήσει αποφασιστικά στη μείωση των ελλειμμάτων.

Στις 85 μονάδες βάσης το spread

Οι αγορές ομολόγων έχουν ήδη αρχίσει να τιμολογούν τον αυξημένο γαλλικό κίνδυνο. Το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι διεθνείς αγορές κρατικού χρέους βρίσκονται υπό πίεση.

Το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων, ένας από τους βασικούς δείκτες του ειδικού κινδύνου που αποδίδουν οι επενδυτές στη Γαλλία, έχει ανέβει περίπου στις 85 μονάδες βάσης.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται ελάχιστα χαμηλότερα από το υψηλότερο κλείσιμο που έχει καταγραφεί από το 2012, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για τον συνδυασμό πολιτικής αστάθειας και δημοσιονομικών πιέσεων.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του γαλλικού χρέους έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών της κυβέρνησης.

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, αντιδρώντας στην απόφαση της Fitch, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει «πλήρως κινητοποιημένη» για τον περιορισμό του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους με «υπεύθυνο και ισορροπημένο τρόπο».

Η απόφαση της Fitch αποτελεί μόνο την αρχή ενός κρίσιμου κύκλου αξιολογήσεων για τη Γαλλία, ο οποίος θα συμπέσει με τη δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027. Στις 18 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι αξιολογήσεις της Scope και της DBRS, στις 23 Οκτωβρίου της Moody’s και στις 27 Νοεμβρίου της S&P.

Μετά τις υποβαθμίσεις που πραγματοποίησαν πέρυσι και οι S&P Global Ratings και DBRS Morningstar, η Γαλλία μπορεί αυτή τη φορά να απέφυγε μια νέα δυσάρεστη έκπληξη από τη Fitch, όμως η πίεση από αγορές και οίκους αξιολόγησης κάθε άλλο παρά έχει υποχωρήσει.

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