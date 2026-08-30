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Η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο «πολιτικής ακροβασίας» που θα δοκιμάσει την υπομονή των επενδυτών, με μια αναμέτρηση γύρω από το τεράστιο χρέος της χώρας.

Με το κοινοβούλιο να βρίσκεται σε αδιέξοδο, το τελευταίο δημοσιονομικό σημείο ανάφλεξης της Γαλλίας ήταν ήδη πιθανό να είναι γεμάτο εντάσεις.

Όλα αυτά πριν το παγκόσμιο sell-off ομολόγων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ωθήσει τις αποδόσεις σε πολλές περιοχές στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών και προκαλέσει την παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Το γενικό πλαίσιο καθιστά το τελευταίο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Εμανουέλ Μακρόν το πιο επικίνδυνο της δεκαετούς προεδρίας του.

Θα αποτελέσει το προοίμιο των εκλογών του Μαΐου, στις οποίες οι διάδοχοί του ετοιμάζονται να καταργήσουν τον οικονομικό του κανόνα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα διακυβεύματα, αφού ο πολιτικός κατακερματισμός έχει ήδη καθυστερήσει τους δύο τελευταίους προϋπολογισμούς, ανατρέποντας κυβερνήσεις και αναστατώνοντας τους επενδυτές.

Η αποτυχία έγκρισης ενός δημοσιονομικού σχεδίου πριν από τις προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου, είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω εκτόξευση του ελλείμματος, την αντιμετώπιση της οποίας η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να ξοδέψει μήνες προσπαθειών.

«Η κατάσταση στη Γαλλία είναι αρκετά ανησυχητική», δήλωσε ο Μάικ Ριντέλ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fidelity International. «Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία δύο καλοκαίρια, με μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τον γαλλικό προϋπολογισμό, ενώ τα γαλλικά spreads παραμένουν υψηλά από το 2024. Αυτό που με ανησυχεί, όμως, είναι το πόσο υψηλά είναι τα spreads».

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της χώρας βρίσκεται πάνω από το 4% για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο δεκαετίες, αντανακλώντας τη μεταβαλλόμενη ψυχολογία γύρω από το αμερικανικό χρέος.

Η διαφορά που πληρώνει η Γαλλία σε σχέση με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα – ένας δείκτης της έντασης στην αγορά της περιοχής – έχει επίσης διευρυνθεί στις 86 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν επιπλέον κινδύνους, φτάνοντας σχεδόν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

Η Γαλλία εισέρχεται στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε αδύναμη θέση. Με τον πόλεμο στο Ιράν να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση προειδοποίησε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι θα είναι δύσκολο ακόμη και να υλοποιηθεί ο φετινός στόχος για μια μικρή μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ από το 5,1% το 2025.

Ενώ αυτό το επίπεδο ελλείμματος συναγωνίζεται με αυτό του Βελγίου για το χειρότερο στην Ευρωζώνη, οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Μακρόν δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν σε προτάσεις που θα μπορούσαν τελικά να ανακόψουν την ταχεία αύξηση του δανεισμού της χώρας.

Το χρέος ανέρχεται σήμερα σε περίπου 117% του ΑΕΠ και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει σαφές σχέδιο για τον περιορισμό του ελλείμματος.

Το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους αυξάνεται ραγδαία, αφήνοντας σε οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση ακόμη μικρότερο περιθώριο για τον έλεγχο των δαπανών.

«Του χρόνου έχουμε εκλογές, στις οποίες κανένας από τους υποψηφίους δεν υπόσχεται μείωση των δαπανών», δήλωσε ο Γκιγιόμ Ριγκεάντε, διευθυντής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της Carmignac.

«Δεν θα με εξέπληττε αν το γαλλικό χρέος συνεχίσει να υπολείπεται σε σχέση με τα άλλα χρέη της Ευρωζώνης τους επόμενους μήνες».

Οι οικονομολόγοι της Allianz Trade εκτιμούν ότι το έλλειμμα θα φτάσει το 5,6% το επόμενο έτος εάν δεν ληφθούν μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαιτηθούν σημαντικές περικοπές μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης να μειωθεί κάτω από το 5% το 2027. Αυτή η προοπτική είναι δύσκολη, δεδομένης της διαίρεσης στο κοινοβούλιο και του πρόσφατου ιστορικού της χώρας.

«Υπάρχουν εντάσεις στις αγορές χωρών που είναι δημοσιονομικά ευάλωτες και η Γαλλία είναι μία από αυτές», δήλωσε η Άνα Μποάτα, επικεφαλής έρευνας στην Allianz Trade. «Το πρόβλημα είναι ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη διόρθωση του ελλείμματος, αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που επιτεύχθηκαν οι στόχοι».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα προτείνει νέους φόρους για το 2027, αλλά θα επιδιώξει «διαρθρωτικές περικοπές» για να κρατήσει υπό έλεγχο το έλλειμμα, στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου που αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η προσέγγιση αυτή τον φέρνει ήδη σε σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως τους Σοσιαλιστές, των οποίων η σιωπηρή υποστήριξη υπήρξε ζωτικής σημασίας για την έγκριση των προϋπολογισμών τα τελευταία δύο χρόνια. Σκοπεύουν να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους για το νομοσχέδιο περί δημοσιονομικών του 2027 σε λίγες ημέρες.

Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει επίσης αντίδραση από φιλοεπιχειρηματικά λόμπι, αφού έδειξε ότι είναι απίθανο να μειώσει έναν φόρο επί των μεγάλων εταιρειών, ο οποίος είχε αρχικά θεσπιστεί ως εφάπαξ μέτρο το 2025 και έχει ήδη παραταθεί φέτος.

Η αποτυχία να επιτευχθεί συμφωνία για την έγκριση του προϋπολογισμού πριν από τις προεδρικές εκλογές θα μπορούσε να αναγκάσει τη Γαλλία να βασιστεί σε έκτακτη νομοθεσία για να ανανεώσει μόνο τα ζωτικά μέτρα φορολογίας και δαπανών μέχρι και το β’ εξάμηνο του 2027.

Ανάλυση της Γενικής Επιθεώρησης Οικονομικών δείχνει ότι ένα τέτοιο σενάριο θα διόγκωνε το έλλειμμα κατά τουλάχιστον 0,5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, υπονομεύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των κατόχων ομολόγων και επιβραδύνοντας τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις καταναλωτικές δαπάνες.

«Η Γαλλία πρέπει να έχει προϋπολογισμό για το 2027», δήλωσε ο Λεκορνί στους βουλευτές σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Η απουσία προϋπολογισμού θα δημιουργούσε αναταραχή και χρηματοοικονομική αστάθεια, θα αποδυνάμωνε τη Γαλλία στις αγορές και θα εξέθετε τόσο το κράτος όσο και τον γαλλικό λαό σε αύξηση των επιτοκίων».

Εν μέσω της επανάληψης των ακραίων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, η Γαλλία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας, με την Fitch Ratings να είναι η πρώτη στη σειρά. Η εταιρεία υποβάθμισε τη χώρα κατά τη διάρκεια της διαμάχης για τον προϋπολογισμό το περασμένο φθινόπωρο, μαζί με τις S&P Global Ratings και DBRS Morningstar.

Ενώ η Fitch επανέλαβε την αξιολόγησή της τον Μάρτιο, προειδοποίησε για αρνητική απόφαση εάν οι αναλυτές της διαπιστώσουν μια διαρκή αύξηση του χρέους μεσοπρόθεσμα λόγω της αποτυχίας εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Η επικαιροποιημένη άποψη της εταιρείας για τις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, διατήρησε αμετάβλητη τη σταθερή προοπτική της.

Ο Τεοφίλ Λεγκράν, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Natixis CIB, δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις αξιολογήσεις βραχυπρόθεσμα, εκτός από μια πιθανή υποβάθμιση από τη Moody’s Ratings προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους ανταγωνιστές της.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτό ενδέχεται να αλλάξει εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρυνθεί σημαντικά ή εάν οι εταιρείες αξιολόγησης επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι για την προεδρία σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χρέους.

«Αν βρεθούμε σε ένα σενάριο όπου επιβεβαιωθεί έλλειμμα 6%, πιστεύω ότι μπορούμε να εισέλθουμε σε μια νέα φάση υποβαθμίσεων», δήλωσε.

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