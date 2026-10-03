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Ένας πόλεμος, μια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση ή μια τεχνολογική αστοχία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυροκροτητή της επόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς οι μεγαλύτερες απειλές για τις αγορές δεν προέρχονται πλέον αποκλειστικά από το εσωτερικό του τραπεζικού συστήματος.

Την προειδοποίηση απηύθυνε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (RBI), Σαντζάι Μαλχότρα, περιγράφοντας ένα νέο τοπίο συστημικών κινδύνων, στο οποίο η γεωπολιτική αστάθεια, οι κυβερνοαπειλές και η τεχνολογία μπορούν να μεταδώσουν ένα σοκ με μεγάλη ταχύτητα σε τράπεζες, αγορές και πραγματική οικονομία.

«Μπορεί να ξεκινήσει από ένα γεωπολιτικό γεγονός, μια κυβερνοεπίθεση ή μια τεχνολογική αστοχία που επηρεάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω πολλαπλών διαύλων», δήλωσε ο Μαλχότρα σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί.

Οι νέοι κίνδυνοι για τις αγορές

Ο επικεφαλής της RBI υπογράμμισε ότι μια νέα γενιά συστημικών κινδύνων γίνεται ολοένα περισσότερο εξωγενής, διασυνοριακή και αλληλένδετη, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές.

Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πλέον η κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και των διαύλων μέσω των οποίων ένα μεμονωμένο γεγονός μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερο σοκ.

Ο Μαλχότρα σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις τράπεζες, καλύπτοντας τους μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις αγορές, τα συστήματα πληρωμών, τις τεχνολογικές υποδομές και τα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά δίκτυα.

Με άλλα λόγια, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα παραμένει απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να αποτρέψει τη μετάδοση μιας κρίσης.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η έκθεση της Ινδίας

Στο ήδη σύνθετο περιβάλλον προστίθενται οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες δοκιμάζουν ιδιαίτερα οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η Ινδία παραμένει εκτεθειμένη μέσω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και των πιέσεων στον εξωτερικό τομέα, αν και, σύμφωνα με τον Μαλχότρα, η οικονομία αντιμετωπίζει τη σημερινή περίοδο «από θέση ισχύος».

Ο πόλεμος και η άνοδος των ενεργειακών τιμών έχουν ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η γεωπολιτική και γεωοικονομική κατακερμάτιση καθιστά δυσκολότερη την πρόβλεψη και μοντελοποίηση των κινδύνων.

Στο κάδρο και η τεχνητή νοημοσύνη

Στους κινδύνους που απασχολούν τις ινδικές αρχές βρίσκεται και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας, Νιρμάλα Σιταραμάν, είχε χαρακτηρίσει την AI «δίκοπο μαχαίρι»: μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες εντοπισμού της απάτης, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει τις κυβερνοεπιθέσεις μεγαλύτερες και περισσότερο σύνθετες.

Η αυξανόμενη εξάρτηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών από τεχνολογικές υποδομές δημιουργεί, σύμφωνα με τον Μαλχότρα, ένα νέο πεδίο δυνητικών αδυναμιών. Μια κυβερνοεπίθεση ή τεχνική βλάβη σε έναν κρίσιμο κόμβο μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τον οργανισμό ή ακόμη και τη χώρα όπου εκδηλώθηκε αρχικά.

Η RBI μπροστά σε κρίσιμη απόφαση

Οι προειδοποιήσεις έρχονται λίγες ημέρες πριν από την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της RBI, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά εάν η κεντρική τράπεζα θα απαντήσει στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις με υψηλότερα επιτόκια.

Η ινδική οικονομία έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ανθεκτική απέναντι στα εξωτερικά σοκ, με το ισχυρό αναπτυξιακό momentum να προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στη νομισματική αρχή.

Την ίδια στιγμή, όμως, η RBI καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού του πληθωρισμού και στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών ενέργειας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Η σημερινή ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ανοσία αύριο»

Παρά την ισχυρή εικόνα του ινδικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο Μαλχότρα προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Οι τράπεζες και οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαθέτουν υγιείς ισολογισμούς, ενώ το τραπεζικό σύστημα παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένο. Ωστόσο, όπως τόνισε ο διοικητής της RBI, «η σημερινή ανθεκτικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα ανοσία αύριο».

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της RBI, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις 46 τράπεζες που εξετάστηκαν διαμορφωνόταν στο 1,8% τον Μάρτιο του 2026 και, στο βασικό σενάριο, θα μπορούσε να αυξηθεί οριακά στο 1,9% έως τον Μάρτιο του 2028.

Το βασικό μήνυμα του Μαλχότρα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να αποτρέψουν κάθε εξωτερικό σοκ. Μπορούν, όμως, να οικοδομήσουν ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα ικανό να το απορροφήσει χωρίς να το μετατρέψει σε ευρύτερη οικονομική κρίση.

Σε έναν κόσμο όπου πόλεμοι, ενεργειακά σοκ, κυβερνοεπιθέσεις και τεχνολογικές ανατροπές αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με τις αγορές, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το πόσο ισχυρές είναι οι τράπεζες, αλλά και από το πόσο ανθεκτικό είναι ολόκληρο το δίκτυο που τις περιβάλλει.

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