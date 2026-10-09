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Η Red Bull διένειμε πέρυσι στους μετόχους της 1,1 δισ. ευρώ σε μερίσματα, ποσό μειωμένο κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρά την επίτευξη κερδών-ρεκόρ σε επίπεδο ομίλου.

Ο Mark Mateschitz και η ευρύτερη οικογένεια Yoovidhya έλαβαν από 533 εκατ. ευρώ, βάσει των αντίστοιχων ποσοστών συμμετοχής τους, ύψους 49% έκαστος. Ο μέτοχος μειοψηφίας Fides Trustees θα εισπράξει περίπου 25 εκατ. ευρώ.

14 δισ. κουτάκια σε έναν χρόνο

Η εταιρεία ενεργειακών ποτών πούλησε πέρυσι σχεδόν 14 δισ. κουτάκια, καταγράφοντας αύξηση 10%. Η επένδυση στον αθλητισμό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο προσέλκυσης νέων καταναλωτών, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της Red Bull, να αποτελούν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης.

Το κόστος των χορηγιών αυξήθηκε κατά 22%, ξεπερνώντας τα 1,5 δισ. ευρώ και αντιστοιχώντας σχεδόν στο ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού marketing της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Red Bull έχει διευρύνει την παρουσία της στον αθλητισμό πέρα από το ποδόσφαιρο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 2025 πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της και ομάδα ράγκμπι στην αγγλική πόλη του Νιούκαστλ.

Οι οικογένειες Mateschitz και Yoovidhya διατηρούν από 49% της εταιρείας με έδρα το Fuschl-am-See στην Αυστρία, ποσοστά που κατέχουν από την ίδρυση της Red Bull το 1987.

Ο Chalerm Yoovidhya, ο οποίος κατείχε το υπόλοιπο 2%, μετέφερε πέρυσι τη συμμετοχή του στη Fides Trustees.

Από το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε, περίπου 250 εκατ. ευρώ προήλθαν από παρακρατημένα κέρδη.

Τα καθαρά κέρδη της αυστριακής μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν πέρυσι σε περίπου 1,68 δισ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Red Bull, Dietrich Mateschitz, το 2022, η εταιρεία έχει σταματήσει να καταβάλλει πρόσθετο μέρισμα για το ποσοστό που βρίσκεται πλέον στην κατοχή του γιου του, Mark.

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