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Η Red Bull κατέγραψε το 2025 την ισχυρότερη ετήσια ανάπτυξή της από την περίοδο της πανδημίας, αυξάνοντας σημαντικά τις δαπάνες της για αθλητές και αθλητικές ομάδες που προωθούν το ενεργειακό της ποτό.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, τα καθαρά κέρδη της Red Bull αυξήθηκαν κατά 12% το 2025, στα 1,9 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες για χορηγίες αυξήθηκαν κατά 22%, με τις πληρωμές προς αθλητές και ομάδες να αντιστοιχούν πλέον σχεδόν στο ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού μάρκετινγκ της εταιρείας.

Η Red Bull είναι ιδιωτική εταιρεία και ακολουθεί εδώ και χρόνια πολιτική μηδενικού χρέους. Για τον λόγο αυτό, η εικόνα για τα οικονομικά της μεγέθη γίνεται διαθέσιμη κυρίως μέσω των ετήσιων εκθέσεων που κατατίθενται στο αυστριακό εταιρικό μητρώο.

Επενδύσεις στον αθλητισμό

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στον αθλητισμό, διευρύνοντας την παρουσία της πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητές της στο ποδόσφαιρο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το 2025, η Red Bull πρόσθεσε στο αθλητικό της χαρτοφυλάκιο ομάδα ράγκμπι στο Νιούκαστλ, ενώ παράλληλα πούλησε συμμετοχή στην ομάδα ιστιοπλοΐας Alinghi.

Η στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης της εταιρείας στο μάρκετινγκ, με τους αθλητές και τις ομάδες να βρίσκονται στον πυρήνα της παγκόσμιας προβολής του brand.

Οι ΗΠΑ οδηγούν την ανάπτυξη

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της Red Bull, αποτέλεσαν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης το 2025.

Η εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στην αμερικανική αγορά, μεταξύ άλλων από νέους παίκτες όπως η Celsius.

Στην Ευρώπη, παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνα των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, με αντικείμενο καταγγελίες ότι επιχείρησε να περιορίσει τον ανταγωνισμό από ενεργειακά ποτά που διατίθενται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από τα παραδοσιακά κουτάκια των 250 ml.

Οι μέτοχοι και το μέρισμα

Η Red Bull δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το μέρισμα για τα αποτελέσματα του 2025. Οι δισεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες της, Μαρκ Μάτεσιτς και η οικογένεια Γιουβιντία, έλαβαν συνολικά 1,3 δισ. ευρώ το 2025.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταβολή προς τους ιδιοκτήτες της εταιρείας από το 2021.

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