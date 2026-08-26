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Η Revolut εισέρχεται δυναμικά στην παγκόσμια αγορά των stablecoins, ακολουθώντας τράπεζες και εταιρείες πληρωμών που εκτιμούν ότι το ψηφιακό χρήμα θα αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο, από τις διασυνοριακές πληρωμές έως τις συναλλαγές επιχειρήσεων.

Το νέο stablecoin ονομάζεται EURR, είναι συνδεδεμένο με το ευρώ και αρχικά θα είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμους πελάτες στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Revolut.

Η βρετανική fintech χαρακτήρισε το EURR ως το «πρώτο βήμα» μιας ευρύτερης στρατηγικής για τα stablecoins, η οποία προβλέπει την έκδοση και άλλων ψηφιακών νομισμάτων συνδεδεμένων με διαφορετικά νομίσματα.

Η Revolut σχεδιάζει να επεκτείνει τη διάθεση του token σε πελάτες και άλλων αγορών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) αργότερα μέσα στο έτος. Το EURR θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Revolut, επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούν κεφάλαια μεταξύ ευρώ και κρυπτονομισμάτων απευθείας μέσω blockchain.

«Η Revolut αρχικά εξάλειψε τις κρυφές χρεώσεις και τις δυσκολίες στις συναλλαγές συναλλάγματος», δήλωσε ο Ιμάν Ολιά, υπεύθυνος προϊόντος Stablecoin της Revolut. «Τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο για τα crypto».

Ο ανταγωνισμός στα stablecoins εντείνεται

Η βρετανική fintech εισέρχεται σε μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική. Εταιρείες όπως η Visa και η Klarna, αλλά και αρκετές μεγάλες διεθνείς τράπεζες, έχουν ανακοινώσει πρωτοβουλίες γύρω από τα stablecoins κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Αν και αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, τα stablecoins αντιμετωπίζονται πλέον από τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό κλάδο ως ένας γρήγορος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος μεταφοράς χρημάτων και πραγματοποίησης πληρωμών.

Παρά τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την προώθηση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νομοθεσίας για τη ρύθμιση των stablecoins, η συνολική αξία της συγκεκριμένης αγοράς έχει σταθεροποιηθεί μέσα στο 2026, έπειτα από χρόνια ταχείας ανάπτυξης.

Παράλληλα, στοιχεία της Visa για την πραγματική χρήση των stablecoins δείχνουν ότι ο όγκος των συναλλαγών έχει επιβραδυνθεί φέτος, έπειτα από την ισχυρή άνοδο που είχε ξεκινήσει στα μέσα του 2023.

Κυριαρχούν USDT και USDC

Η αγορά εξακολουθεί να ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το USDT της Tether και το USDC της Circle, ακόμη και τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του δικού της token από την PayPal.

Τα δύο μεγαλύτερα stablecoins αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 85% των stablecoins που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Αντίθετα, τα ψηφιακά νομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το ευρώ εξακολουθούν να καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό τμήμα της συνολικής αγοράς.

Το EURR θα εκδίδεται από την Bridge, την εταιρεία υποδομών stablecoin που ανήκει στη Stripe. Η Bridge θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη διακράτηση και τη διαχείριση των αποθεματικών που θα στηρίζουν το νέο stablecoin της Revolut.

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