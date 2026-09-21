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Η Revolut βρίσκεται πλέον σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Νικ Στορόνσκι, να θέτει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας τράπεζας. Η εταιρεία έχει ήδη φτάσει τα 80 εκατ. πελάτες σε 40 χώρες, ενώ η πρόσφατη απόκτηση τραπεζικών αδειών σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα διεθνούς επέκτασης.

Η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή startup, με αποτίμηση περίπου 115 δισ. δολαρίων. Ο Στορόνσκι, ο οποίος διαθέτει προσωπική περιουσία περίπου 33 δισ. δολαρίων, θεωρεί ότι η πορεία της εταιρείας αποδεικνύει πως μια μεγάλη τεχνολογική και χρηματοοικονομική επιχείρηση μπορεί να δημιουργηθεί στην Ευρώπη και όχι μόνο στις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια τράπεζα

Ο βασικός στόχος του Στορόνσκι είναι η Revolut να εξελιχθεί σε καταναλωτική τράπεζα με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στους Financial Times. Η φιλοδοξία αυτή ξεπερνά το μοντέλο μιας ευρωπαϊκής fintech και προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ενιαίας τραπεζικής πλατφόρμας με παγκόσμια εμβέλεια.

Το εγχείρημα, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Ο γεωπολιτικός κατακερματισμός, οι κυρώσεις και οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ μεγάλων οικονομιών δυσκολεύουν την επέκταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολλές αγορές ταυτόχρονα. Ο Στορόνσκι αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές συγκρούσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα μιας τράπεζας να δραστηριοποιείται διεθνώς.

Παράλληλα, η Revolut πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, ιδιαίτερα σε ζητήματα ελέγχου πελατών και οικονομικού εγκλήματος.

Η φιλοσοφία του για τη Revolut έχει επηρεαστεί έντονα από την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία. Πριν ιδρύσει την εταιρεία, εργάστηκε ως trader στο Λονδίνο για τη Lehman Brothers και την Credit Suisse.

Η κατάρρευση της Lehman και τα προβλήματα της Credit Suisse τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι πολύπλοκες δομές και η υπερβολική ανάληψη κινδύνου μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές.

Από αυτή την εμπειρία προέκυψε μια από τις βασικές αρχές του επιχειρηματικού του σχεδίου: η Revolut πρέπει να αναπτύσσεται χωρίς να συσσωρεύει μεγάλους κινδύνους στον ισολογισμό της.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις, ο οποίος βρίσκεται μόλις στο 6%, έναντι περίπου 100% για μια τυπική τράπεζα.

«Ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Η Revolut δεν σκοπεύει να μετατραπεί σε τράπεζα που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον παραδοσιακό δανεισμό.

Ο Στορόνσκι αναφέρει ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να έχει έκθεση μεγαλύτερη από 10%-20%. Ακόμη και τα δάνεια που θα παραμένουν στον ισολογισμό της θα μπορούν να πωλούνται εκ νέου ή να μεταφέρονται μέσω τιτλοποιήσεων.

Στόχος είναι ένα μοντέλο στο οποίο η Revolut θα μπορεί να αυξάνει τα έσοδά της από τραπεζικές υπηρεσίες και προμήθειες, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.

Ο ίδιος περιγράφει το μοντέλο ως προσπάθεια να υπάρχει «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο για την επιχείρηση».

Η στρατηγική αυτή συνδέεται και με την υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο Στορόνσκι υποστηρίζει ότι το ROE της Revolut φτάνει το 40%-50%, εφόσον αφαιρεθεί το πλεονάζον κεφάλαιο.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Revolut βασίζεται στην προσπάθεια να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι παραδοσιακές τράπεζες.

Ο Στορόνσκι θεωρεί ότι σε πολλές αγορές ο περιορισμένος ανταγωνισμός διατηρεί υψηλές τις χρεώσεις, ενώ το άνοιγμα λογαριασμών και η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες εξακολουθούν να απαιτούν περίπλοκες διαδικασίες.

Η Revolut επιχειρεί να προσφέρει φθηνότερες και ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη φυσικών καταστημάτων και με μεγαλύτερη αυτοματοποίηση.

Η διείσδυση της εταιρείας είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή σε ορισμένες αγορές. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τη Revolut περίπου τέσσερις στους πέντε ανθρώπους.

Η μεγάλη πρόκληση είναι πλέον να μετατραπούν οι χρήστες σε πελάτες που χρησιμοποιούν τη Revolut ως κύρια τράπεζά τους.

Το τεχνολογικό πλεονέκτημα

Ο Στορόνσκι θεωρεί ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Revolut έναντι των παραδοσιακών τραπεζών είναι η τεχνολογική της βάση.

Η εταιρεία αναπτύχθηκε οργανικά, χωρίς να χρειαστεί να ενώσει δεκάδες διαφορετικά τραπεζικά συστήματα μέσω εξαγορών. Αντίθετα, πολλές μεγάλες τράπεζες δημιούργησαν με την πάροδο των ετών πολύπλοκες υποδομές, καθώς επεκτείνονταν αγοράζοντας άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η χρήση AI επεκτείνεται και πέρα από την ίδια την τράπεζα. Ο Στορόνσκι έχει δημιουργήσει τα venture capital funds QuantumLight I και II, συνολικής αξίας περίπου 850 εκατ. δολαρίων, στα οποία έχει επενδύσει προσωπικά 100 εκατ. δολάρια.

Μεγάλο μέρος της επενδυτικής ανάλυσης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ο Στορόνσκι θεωρεί ότι οι επενδύσεις μπορούν να βασίζονται περισσότερο σε δεδομένα και επιστημονική ανάλυση και λιγότερο στην υποκειμενική ανθρώπινη κρίση.

Παρά την τεράστια ανάπτυξη της Revolut, ο Στορόνσκι δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να περιορίσει τη δραστηριότητά του στην εταιρεία.

Έχει ήδη αναφέρει ότι ασχολείται με παράλληλα projects, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για την τεχνολογία στον χώρο της υγείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Την ίδια στιγμή, η Revolut βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη φάση. Η εταιρεία έχει αποκτήσει τραπεζικές άδειες σε μεγάλες αγορές, διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια πελάτες και έχει φτάσει σε αποτίμηση που την τοποθετεί ανάμεσα στις σημαντικότερες ιδιωτικές εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Έχει επίσης διατυπωθεί το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο με αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, πιθανώς με παρουσία τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Λονδίνο.

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