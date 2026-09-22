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Ο Νικ Στορόνσκι δεν ξεκίνησε με την πρόθεση να χτίσει έναν νέο παγκόσμιο τραπεζικό κολοσσό. Η αφετηρία του ήταν πολύ πιο απλή και ίσως γι’ αυτό τόσο ισχυρή. Ουσιαστικά ήθελε να λύσει ένα πρόβλημα που εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μάθει να θεωρούν σχεδόν αναπόφευκτο. Τις υψηλές προμήθειες συναλλάγματος που πλήρωναν στις τράπεζες κάθε φορά που περνούσαν τα σύνορα. Από αυτή τη φαινομενικά μικρή ενόχληση γεννήθηκε η Revolut. Από μια εφαρμογή για φθηνότερο συνάλλαγμα, ο Στορόνσκι άρχισε να χτίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια εταιρεία που σήμερα επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τραπεζική.

Σήμερα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγαλύτερο στοίχημα. Η εταιρεία που ίδρυσε το 2015 έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια χρηματοοικονομική πλατφόρμα με 80 εκατομμύρια πελάτες, παρουσία σε δεκάδες αγορές και αποτίμηση που έφτασε τα 115 δισ. δολάρια. Και ο ίδιος ο Στορόνσκι δεν κρύβει πλέον τη φιλοδοξία του καθώς η Revolut δεν θέλει απλώς να ανταγωνιστεί τις τράπεζες αλλά θέλει να γίνει μια διαφορετική εκδοχή τους.

Η πορεία αυτή έχει φέρει τον 40χρονο επιχειρηματία από το trading desks της Lehman Brothers και της Credit Suisse στην κορυφή της ευρωπαϊκής fintech σκηνής. Η Revolut έχει πλέον τραπεζικές άδειες σε κρίσιμες αγορές, ετοιμάζεται να επεκτείνει δραστικά τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ, εξετάζει διπλή εισαγωγή σε Nasdaq και Λονδίνο και τοποθετεί το ενδεχόμενο IPO τουλάχιστον για το 2028.

Στην Ελλάδα, το αποτύπωμα είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλο με πάνω από 2 εκατομμύρια πελάτες, δηλαδή περίπου ένας στους έξι κατοίκους της χώρας, χρησιμοποιούν πλέον τη Revolut.

Από το trading floor, στη Revolut

Ο Στορόνσκι γεννήθηκε στη Ρωσία και σπούδασε φυσική και μαθηματικά στη Μόσχα, πριν περάσει στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Εργάστηκε ως trader παραγώγων στη Lehman Brothers και στη συνέχεια στην Credit Suisse.

Η εμπειρία του στις τράπεζες φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της Revolut. Η αφορμή ήταν ένα ταξίδι και οι χρεώσεις που διαπίστωσε ότι επέβαλαν οι τράπεζες στις συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που θα επέτρεπε στον χρήστη να πραγματοποιεί συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα χωρίς τις παραδοσιακές τραπεζικές επιβαρύνσεις. Η Revolut ξεκίνησε έτσι ως ένα fintech προϊόν για καθημερινές πληρωμές και συνάλλαγμα.

Στην πορεία, όμως, το μοντέλο άλλαξε δραστικά. Πληρωμές, κάρτες, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, λογαριασμοί, επιχειρηματικές υπηρεσίες και πλέον πλήρεις τραπεζικές υπηρεσίες μπήκαν κάτω από την ίδια ψηφιακή «ομπρέλα».

Ο Στορόνσκι δεν αντιμετώπισε την εφαρμογή ως ένα ακόμη τραπεζικό προϊόν αλλά το αντίθετο καθώς η βασική του φιλοσοφία ήταν να δημιουργήσει ένα χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που θα λειτουργεί διαφορετικά από τις παραδοσιακές τράπεζες.

Και η εξέλιξη της αποτίμησης δείχνει το μέγεθος της διαδρομής. Η Revolut αποτιμήθηκε στα 45 δισ. δολάρια το 2024, αυξημένη κατά 36% σε σχέση με την αποτίμηση των 33 δισ. δολαρίων του 2021. Έναν χρόνο αργότερα, η αξία της εταιρείας έφτασε τα 75 δισ. δολάρια.

Μέσα σε λίγα χρόνια, μια εταιρεία που ξεκίνησε ως εφαρμογή για φθηνότερο συνάλλαγμα βρέθηκε να αξίζει περισσότερο από πολλές παραδοσιακές ευρωπαϊκές τράπεζες.

«Να μεγαλώσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και να νικήσουμε τις τράπεζες»

Η προσωπικότητα του Στορόνσκι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Revolut.

Πρώην εργαζόμενοι τον έχουν περιγράψει ως εξαιρετικά προσηλωμένο στα στοιχεία, στις λεπτομέρειες και στην απόδοση, με περιορισμένη ανοχή στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας έχει επίσης προκαλέσει κριτική και έχει συνδεθεί με υψηλή εναλλαγή προσωπικού.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει υπερασπιστεί τη φιλοσοφία της εταιρείας και έχει προχωρήσει σε σημαντικές προσλήψεις στελεχών από τον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κλάδο.

Σύμφωνα με περιγραφή πρώην εργαζομένου, ο Στορόνσκι διατηρεί στενό έλεγχο της λειτουργίας της εταιρείας μέσω μιας μικρής ομάδας στελεχών που αναφέρονται απευθείας σε εκείνον.

Η φιλοσοφία αυτή συμπυκνώθηκε σε ένα μήνυμα που φέρεται να έδωσε στους εργαζομένους της Revolut σε καλοκαιρινή εταιρική εκδήλωση, να κάνουν την εταιρεία μεγαλύτερη, καλύτερη και να νικήσουν τις τράπεζες.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα σύνθημα. Η Revolut έχει πλέον τα μεγέθη που της επιτρέπουν να διεκδικεί μερίδιο από δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν προνόμιο των παραδοσιακών τραπεζών.

Η τραπεζική άδεια αλλάζει το παιχνίδι

Η απόκτηση τραπεζικής άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξέλιξη της Revolut.

Η διαδικασία ήταν μακρά και συνοδεύτηκε από αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο. Οι καθυστερήσεις στην έγκριση αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Στορόνσκι, καθώς η εταιρεία χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και τους εσωτερικούς ελέγχους.

Με την τραπεζική άδεια, όμως, η Revolut μπορεί πλέον να κινηθεί πολύ βαθύτερα στον πυρήνα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διευρύνοντας το πεδίο ανταγωνισμού με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η λογική είναι απλή καθώς όσο περισσότερες χρηματοοικονομικές ανάγκες του πελάτη μπορεί να καλύψει μέσα από την ίδια εφαρμογή, τόσο περισσότερο η Revolut μετατρέπεται από «εφαρμογή πληρωμών» σε πλήρη τραπεζική σχέση. Και αυτό ακριβώς είναι το επόμενο στάδιο που επιδιώκει ο Στορόνσκι.

Η Ελλάδα γίνεται μία από τις σημαντικότερες αγορές

Αν υπάρχει μία αγορά που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί το μοντέλο της Revolut, αυτή είναι η Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει πλέον ξεπεράσει τους 2 εκατομμύρια πελάτες στη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του ελληνικού πληθυσμού.

Μόνο μέσα στο 2025 προστέθηκαν περισσότεροι από 400.000 νέοι ιδιώτες πελάτες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον ως η 11η μεγαλύτερη αγορά της Revolut παγκοσμίως και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της στην Ευρώπη.

Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο ο αριθμός των χρηστών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν πλέον την υπηρεσία.

Οι τοπικές πληρωμές αντιστοιχούν ήδη στο 68% του συνόλου των συναλλαγών με κάρτα, ενώ οι συνολικές συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση το 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άνοδος στον τομέα των επενδύσεων. Ο αριθμός των επενδυτών στη Revolut αυξήθηκε σχεδόν 60%, ενώ ο συνολικός όγκος των επενδύσεων αυξήθηκε περισσότερο από 130%.

Με άλλα λόγια, η Revolut στην Ελλάδα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως κάρτα για ταξίδια ή ως εναλλακτικό ψηφιακό πορτοφόλι. Ένα σημαντικό μέρος των χρηστών της τη χρησιμοποιεί για καθημερινές πληρωμές, επενδύσεις και ευρύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το επόμενο βήμα στην Ελλάδα

Η επόμενη κίνηση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική αγορά. Η Revolut ετοιμάζεται να ανοίξει τοπικό υποκατάστημα στην Ελλάδα, κίνηση που θα επιτρέψει την παροχή ελληνικών IBAN και μεγαλύτερης γκάμας τοπικών τραπεζικών υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο την απόσταση ανάμεσα στη Revolut και στις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες των Ελλήνων. Για έναν πελάτη, η διαφορά δεν θα είναι πλέον μόνο ότι διαθέτει μια εφαρμογή στο κινητό του. Η Revolut θα μπορεί να αποτελεί ολοένα και περισσότερο το βασικό τραπεζικό του περιβάλλον.

80 εκατομμύρια πελάτες και τώρα οι ΗΠΑ

Η Ελλάδα είναι σημαντική, αλλά ο πραγματικός στόχος του Στορόνσκι είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Revolut έχει φτάσει τους 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αμερικανική αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία στις ΗΠΑ από το 2020, όμως μέχρι σήμερα βασιζόταν σε συνεργασίες με άλλες τράπεζες. Η απόκτηση αμερικανικής τραπεζικής άδειας θα αλλάξει ουσιαστικά τις δυνατότητές της.

Η Revolut έλαβε τον Σεπτέμβριο προκαταρκτική έγκριση για εθνική τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση πρόσβαση στα αμερικανικά συστήματα πληρωμών και την ανάπτυξη προϊόντων όπως προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Για τον Στορόνσκι, η αμερικανική αγορά είναι το μεγάλο τεστ για το κατά πόσο το μοντέλο της Revolut μπορεί να μεταφερθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές τραπεζικές αγορές του κόσμου. Η εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει στελέχη με εμπειρία στην αμερικανική αγορά και επενδύει στην ανάπτυξη του brand της.

Η υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων

Ωστόσο, στο εντυπωσιακό growth story της Revolut προστέθηκε προ ημερών ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Περίπου 680 πελάτες της fintech φέρεται να είδαν ευαίσθητες πληροφορίες τους –μεταξύ άλλων στοιχεία ταυτότητας και διαβατηρίων, διευθύνσεις κατοικίας και τραπεζικά δεδομένα– να καταλήγουν σε απατεώνες που εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι των ιταλικών αρχών, χρησιμοποιώντας παραβιασμένο επίσημο κανάλι ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Revolut υποστηρίζει ότι τα εσωτερικά της συστήματα δεν παραβιάστηκαν και ότι τα χρήματα των πελατών παρέμειναν ασφαλή.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι φερόμενοι ως δράστες απαίτησαν λύτρα 3 εκατ. δολαρίων, απειλώντας με δημοσιοποίηση των δεδομένων. Η Revolut δήλωσε ότι δεν είχε δεχθεί απευθείας απαίτηση για λύτρα, ενώ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Revolut βρίσκεται αντιμέτωπη με περιστατικό διαρροής δεδομένων. Το 2022, επίθεση μέσω social engineering είχε οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία περίπου 50.150 πελατών παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων ονόματα, διευθύνσεις, emails, τηλέφωνα, στοιχεία λογαριασμών και περιορισμένα δεδομένα καρτών. Και τότε η εταιρεία είχε αναφέρει ότι δεν είχαν τεθεί σε κίνδυνο τα χρήματα των πελατών.

Το μεγάλο ερώτημα: Πότε θα γίνει το ΙΡΟ;

Όσο, πάντως, η Revolut μεγαλώνει, τόσο περισσότερο επιστρέφει ένα ερώτημα. Πότε θα περάσει από την ιδιωτική αγορά στο χρηματιστήριο; Η απάντηση του Στορόνσκι είναι πλέον αρκετά συγκεκριμένη. Όχι πριν από το 2028.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο έχει ιδιαίτερη σημασία για μια τράπεζα καθώς οι εισηγμένες εταιρείες προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορούν να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η Revolut έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να αντλεί ρευστότητα μέσω δευτερογενών πωλήσεων μετοχών, δίνοντας στους εργαζομένους και στους πρώτους επενδυτές τη δυνατότητα να ρευστοποιούν μέρος των συμμετοχών τους χωρίς να χρειάζεται η εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε IPO. Η πιο πρόσφατη τέτοια συναλλαγή ανέβασε την αποτίμηση στα 115 δισ. δολάρια και πλέον στο τραπέζι βρίσκεται ένα ακόμη μεγαλύτερο σχέδιο.

Nasdaq, Λονδίνο ή και τα δύο

Ο Στορόνσκι έχει δηλώσει ότι η Revolut εξετάζει το ενδεχόμενο διπλής εισαγωγής στο Nasdaq της Νέας Υόρκης και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η αμερικανική αγορά θεωρείται ελκυστικότερη λόγω του μεγαλύτερου επενδυτικού κοινού και της υψηλότερης ρευστότητας. Παράλληλα, όμως, το Λονδίνο παραμένει σημαντικό για μια εταιρεία που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η επιλογή έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Η Revolut ξεκίνησε ως μία από τις πολλές ευρωπαϊκές fintech που επιχειρούσαν να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές τράπεζες. Αν τελικά επιλέξει διπλή εισαγωγή, θα επιχειρεί να τοποθετηθεί ταυτόχρονα στο κέντρο των δύο σημαντικότερων χρηματοοικονομικών αγορών του δυτικού κόσμου.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υλικό, έχει μάλιστα θέσει στους επενδυτές στόχο για αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια κατά το IPO. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο άλμα από τα σημερινά 115 δισ. δολάρια και θα μετέτρεπε τη Revolut σε έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της νέας γενιάς.

Ο Στορόνσκι δεν θέλει άλλη μία τράπεζα

Η ουσία του σχεδίου του Στορόνσκι βρίσκεται, τελικά, πέρα από την αποτίμηση ή το IPO. Η Revolut έχει ξεκινήσει από μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη, την κατάργηση των υψηλών χρεώσεων στις συναλλαγματικές συναλλαγές και έχει σταδιακά προσθέσει σχεδόν κάθε υπηρεσία που μπορεί να χρειαστεί ένας καταναλωτής ή μία επιχείρηση. Πληρωμές, κάρτες, συνάλλαγμα, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επιχειρηματικές υπηρεσίες, δάνεια και πιστωτικές κάρτες είναι κομμάτια του ίδιου οικοσυστήματος.

Η φιλοσοφία είναι διαφορετική από εκείνη της παραδοσιακής τράπεζας. Δεν ξεκινά από ένα δίκτυο καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρει τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο. Ξεκινά από ένα app και προσπαθεί να χωρέσει μέσα σε αυτό ολόκληρη την τραπεζική σχέση.

Αυτό εξηγεί και τη φιλοδοξία του Στορόνσκι. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από το trading και είδε από πρώτο χέρι πώς λειτουργούν οι μεγάλες τράπεζες δεν επιχειρεί απλώς να δημιουργήσει μια καλύτερη εφαρμογή. Θέλει να αποδείξει ότι μια εταιρεία που χτίστηκε εξαρχής ως ψηφιακή μπορεί να ανταγωνιστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπεράσει οργανισμούς με ιστορία εκατοντάδων ετών.

Η Barclays, για παράδειγμα, έχει ιστορία 334 ετών. Η Revolut χρειάστηκε λιγότερο από μία δεκαετία για να φτάσει σε αποτίμηση που ξεπέρασε εκείνη ορισμένων από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους. Και τώρα ο Στορόνσκι βάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Ο στόχος είναι να συνεχίσει να αυξάνει τη βάση πελατών της, να διευρύνει τις τραπεζικές υπηρεσίες και τελικά να μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο χρηματοοικονομικό όμιλο που λειτουργεί μέσα από μία εφαρμογή. Αν το σχέδιο πετύχει, η Revolut δεν θα είναι πλέον η fintech που κάποτε προσέφερε φθηνότερο συνάλλαγμα στους ταξιδιώτες. Θα είναι η εταιρεία που προσπάθησε να αντιστρέψει τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τις τράπεζες. Αντί οι τράπεζες να προσαρμόζονται στην ψηφιακή εποχή, μια ψηφιακή εταιρεία να χτίσει από την αρχή τη δική της τράπεζα και στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Νικ Στορόνσκι, ο πρώην trader που ξεκίνησε με μια εφαρμογή για να μειώσει τις τραπεζικές προμήθειες και σήμερα επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο παγκόσμιο τραπεζικό κολοσσό.

πηγές: Reuters, Revolut Annual Report 2025, investing, linkedIn, Bloomberg

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