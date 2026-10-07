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Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 17 τρισ. ρούβλια ή 199 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε σχεδόν 60 δισ. δολάρια στις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το ποσό είναι περίπου 40% υψηλότερο από τον αρχικό στόχο που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2025 και πλησιάζει ήδη τις δαπάνες που προβλέπονται για το 2027.

Η σημαντική αυτή αύξηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η Μόσχα προσαρμόζει τα οικονομικά της δεδομένα στο ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις τελευταίες περιόδους τις επιθέσεις με πυραύλους και ταχύτερα drones, πλήττοντας μεταξύ άλλων ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.

Η αλλαγή σχεδιασμού μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η σημερινή δημοσιονομική εικόνα αποτελεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν η ρωσική κυβέρνηση σχεδίαζε να μετριάσει τον ρυθμό αύξησης των στρατιωτικών δαπανών, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να αναπληρώσει αποθεματικά που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026, ο Πούτιν είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η ρωσική ηγεσία εκτιμούσε τότε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία μέσα στο επόμενο έτος, περιορίζοντας την ανάγκη για μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Μέχρι τον Ιανουάριο, ωστόσο, το Κρεμλίνο είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια συμφωνία δεν ήταν εφικτή στο άμεσο μέλλον και ότι οι υπό αμερικανική ηγεσία προσπάθειες δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Η κυβέρνηση άρχισε τότε να επιταχύνει τις προκαταβολές προς την αμυντική βιομηχανία και να αυξάνει τις υπόλοιπες δαπάνες που συνδέονται με τον πόλεμο.

Στα 7 τρισ. ρούβλια το δημοσιονομικό έλλειμμα

Το πρόσθετο κόστος έχει σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας για το 2026 προβλέπεται πλέον να ξεπεράσει τα 7 τρισ. ρούβλια, σχεδόν διπλάσιο από τα 3,8 τρισ. ρούβλια που προβλέπονταν αρχικά.

Για τη χρηματοδότηση των πρόσθετων δαπανών, η κυβέρνηση έχει στραφεί σε αυξημένο εσωτερικό δανεισμό και πωλήσεις χρυσού.

Την ίδια στιγμή, οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί. Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στο Κίεβο, ενώ επιθέσεις σε πλοία κοντά στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν γίνει ιδιαίτερα συχνές. Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις.

Υψηλές στρατιωτικές δαπάνες έως το 2029

Ο νέος δημοσιονομικός σχεδιασμός δείχνει ότι οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες δεν θεωρούνται προσωρινές. Για το 2027 προβλέπονται 17,1 τρισ. ρούβλια, ενώ το ποσό αναμένεται να περιοριστεί μόνο οριακά στα 16,6 τρισ. το 2028 και στα 16,3 τρισ. ρούβλια το 2029.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η ρωσική κυβέρνηση προϋπολογίζει πλέον ουσιαστικά έναν παρατεταμένο πόλεμο, αν και θεωρεί ότι ακόμη και οι νέες προβλέψεις μπορεί να υποτιμούν το πραγματικό κόστος. Η διατήρηση των ονομαστικών στρατιωτικών δαπανών σχεδόν σταθερών θεωρείται δύσκολη εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος φθοράς και αυξάνεται το κόστος της στρατιωτικής παραγωγής.

Υπό αυτό το σενάριο, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να παραμείνει κοντά στο 3% του ΑΕΠ, αντί να υποχωρήσει στον στόχο του 2% που έχει θέσει το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών.

Αυξάνεται η ένταση με την Ευρώπη

Στο φόντο των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών βρίσκονται και οι επιδεινούμενες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Ο Πούτιν κατηγόρησε πρόσφατα Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη σύγκρουση αργότερα μέσα στη δεκαετία, επικαλούμενος στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική και δηλώσεις σχετικά με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει επίθεση εναντίον της Ευρώπης, προειδοποίησε όμως ότι μια άμεση επίθεση σε ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μόσχα να εξετάσει τη χρήση του πλήρους φάσματος των όπλων που διαθέτει.

Όπως δήλωσε, η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι θα είχε απέναντί της έναν αντίπαλο με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα διαθέτει μέσα καταστροφής που αποτελούν, κατά την έκφρασή του, «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

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