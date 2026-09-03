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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των παραρτημάτων του Ινστιούτου Γκέτε στη χώρα, ως απάντηση στην απόφαση της Γερμανίας να διακόψει τη λειτουργία του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου Russian House στο Βερολίνο, αλλά και ενός ρωσικού προξενείου στη Βόννη.

«Τα παραρτήματα του Ινστιούτου Γκέτε στη Ρωσία φυσικά θα κλείσουν, αφού το πολιτιστικό μας κέντρο εκδιώχθηκε», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε την κίνηση αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη και το Russian House, το οποίο αποτελούσε επί χρόνια σύμβολο των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και μεταπολεμικής Γερμανίας.

Η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Βερολίνου – Μόσχας

Η απόφαση της Γερμανίας ήρθε μετά την ολοκλήρωση έρευνας των γερμανικών αρχών, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αποτυχημένη επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Το Βερολίνο εκτιμά ότι η Μόσχα ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που οδήγησε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ να ανακοινώσει το κλείσιμο των ρωσικών δομών.

Παράλληλα, η Γερμανία αποφάσισε την αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων για Ρώσους πολίτες.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του drone. «Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το drone έμοιαζε με αυτά που χρησιμοποιεί η Ρωσία και, με βάση αυτή την υπόθεση, έλαβαν την απόφαση», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Το τέλος μιας μακράς πολιτιστικής παρουσίας

Το Ινστιούτου Γκέτε αποτελούσε για δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους γερμανικούς πολιτιστικούς θεσμούς στη Ρωσία, με δράσεις που περιλάμβαναν την προώθηση της γερμανικής γλώσσας, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, διαλέξεις και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Ωστόσο, η παρουσία του είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις Βερολίνου και Μόσχας επιδεινώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η νέα αντιπαράθεση στον πολιτιστικό τομέα αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο της ευρύτερης διπλωματικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, με τις εκατέρωθεν κυρώσεις και περιορισμούς να επεκτείνονται πλέον και σε πεδία πέρα από την ασφάλεια και την οικονομία.

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