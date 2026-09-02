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Έντονη προειδοποίηση για τις οικονομικές συνέπειες της ανόδου των λαϊκιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων στη Γερμανία απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, λίγες ημέρες πριν από τις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας την Τετάρτη σε συνέδριο της Handelsblatt στη Φρανκφούρτη, ο Κρίστιαν Ζέβινγκ υποστήριξε ότι τα λαϊκιστικά κόμματα εμφανίζονται να προσφέρουν απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με τους παράγοντες που στήριξαν την επιτυχία της γερμανικής οικονομίας.

«Τα λαϊκιστικά κόμματα προσποιούνται ότι έχουν απλές απαντήσεις. Στην πραγματικότητα προωθούν έννοιες που αντιβαίνουν στη βάση της επιτυχίας μας: την ανοιχτότητα, τη διαφορετικότητα, μια ισχυρή Ευρώπη, αξιόπιστους θεσμούς και τη διεθνή συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για επενδύσεις και εργατικό δυναμικό

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας που έχουν προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις μιας μεγαλύτερης πολιτικής επιρροής ακραίων κομμάτων στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Η AfD έχει ταχθεί υπέρ της αποχώρησης από το ευρώ ως κοινό νόμισμα και υπέρ της αυστηρής περιοριστικής μεταναστευτικής πολιτικής, επιλογές που, σύμφωνα με τους επικριτές της, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τη Γερμανία να προσελκύσει και να διατηρήσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό.

«Πρέπει να καταστήσουμε σαφές πού οδηγεί μια τέτοια πορεία», δήλωσε ο Κρίστιαν Ζέβινγκ. «Ο απομονωτισμός, ο εθνικισμός και η καλλιέργεια της δυσπιστίας δεν θα λύσουν κανένα από τα προβλήματά μας. Αντίθετα, όλα αυτά αποδυναμώνουν τη Γερμανία ως επιχειρηματική τοποθεσία, αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και τους εξειδικευμένους εργαζομένους και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη».

Προβάδισμα 42% για τo AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Infratest Dimap για λογαριασμό του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ARD, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 42% ενόψει των εκλογών της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), που βρίσκεται στην κυβέρνηση του κρατιδίου, υποχωρεί στο 22%, χάνοντας δύο μονάδες. Το κόμμα Η Αριστερά συγκεντρώνει 11%, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) 8% και οι Πράσινοι 6%, ποσοστά που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στο τοπικό κοινοβούλιο.

Μια ευρεία νίκη της AfD, η οποία τάσσεται υπέρ της διακοπής της μετανάστευσης και της πραγματοποίησης μαζικών απελάσεων, θα αποτελούσε σημαντική ρήξη με το πολιτικό μοντέλο της Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο, η οποία αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες στην προσπάθειά της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η AfD κοντά στην πλειοψηφία χωρίς αυτοδυναμία

Η εκλογική δυναμική της AfD δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς αρκετά κόμματα ενδέχεται να μην ξεπεράσουν το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Αυτό σημαίνει ότι η AfD θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών ακόμη και χωρίς να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων.

Σε περίπτωση που βρεθεί λίγο κάτω από την αυτοδυναμία, το κόμμα θα μπορούσε θεωρητικά να αναζητήσει στήριξη από άλλες πολιτικές δυνάμεις, αν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μέχρι σήμερα αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του.

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