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Στην πλήρη αποκατάσταση των προμηθειών αργού πετρελαίου προς τους Ευρωπαίους πελάτες της από τον Νοέμβριο προχωρά η Saudi Aramco, μετά την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι θα καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων αργού που έχουν ζητήσει για τον Νοέμβριο, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση σε μια αγορά που το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα παραλάβουν κανονικά τις ποσότητες πετρελαίου που έχουν παραγγείλει για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Η Saudi Aramco δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει στην εκτόνωση των πιέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου, μετά την αναστάτωση που είχε προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας του αγωγού. Τον Σεπτέμβριο, η Aramco είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους πελάτες της ότι δεν θα τους διέθετε καθόλου αργό πετρέλαιο για τον Οκτώβριο, εξαιτίας της επίθεσης στον αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αγώνα δρόμου μεταξύ των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, καθώς οι εταιρείες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν φορτία από άλλες πηγές προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πολωνικής Orlen SA, του μεγαλύτερου αγοραστή σαουδαραβικού αργού, η οποία προχώρησε στην προκήρυξη περισσότερων από δέκα διαγωνισμών για την αγορά εναλλακτικών φορτίων πετρελαίου.

Η σημασία της αποκατάστασης των ροών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η Σαουδική Αραβία εξάγει συνήθως προς την Ευρώπη περίπου 700.000 έως 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της κίνησης δεξαμενόπλοιων που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.

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