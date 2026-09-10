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Η Shein κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας γρήγορης μόδας (fast fashion), βασιζόμενη σε ένα μοντέλο που συνδύασε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ταχύτατη παραγωγή νέων σχεδίων και άμεση ανταπόκριση στις καταναλωτικές τάσεις.

Η εταιρεία δημιούργησε μια τεράστια παγκόσμια αγορά, προσφέροντας ρούχα που ακολουθούσαν τις τελευταίες τάσεις σε τιμές που συχνά ήταν πολύ χαμηλότερες από τον ανταγωνισμό, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος από τα αδιάθετα αποθέματα χάρη στην ευέλικτη εφοδιαστική της αλυσίδα.

Ωστόσο, οι συνθήκες που επέτρεψαν την εκρηκτική ανάπτυξή της αλλάζουν πλέον σημαντικά. Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, υποχώρησαν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καταγράφοντας απώλειες 17,5% από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Η αντίδραση της αγοράς αντανακλά έναν βασικό προβληματισμό: κατά πόσο η Shein μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, καθώς το μοντέλο που βασίστηκε αποκλειστικά στη χαμηλή τιμή βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με αυξανόμενες πιέσεις.

Η νέα πραγματικότητα για το μοντέλο των χαμηλών τιμών

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Shein καλείται πλέον να αποδείξει πως μπορεί να ανταγωνιστεί όχι μόνο μέσω της τιμής, αλλά και μέσω της ποιότητας, της τοπικής προσαρμογής και της δημιουργίας νέων πηγών ανάπτυξης πέρα από τις βασικές αγορές της σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

«Το εύκολο κομμάτι της ανάπτυξης έχει τελειώσει», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι δύο σημαντικότερες αγορές της εταιρείας γίνονται ολοένα πιο δύσκολες.

Η Shein ανακοίνωσε έσοδα 41,8 δισ. δολαρίων το 2025, έναντι 38,7 δισ. δολαρίων το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς εμφάνισε καθαρή ζημία 99 εκατ. δολαρίων, ενώ το προηγούμενο έτος είχε καταγράψει κέρδη.

Το μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία είναι αν μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξή της όταν το βασικό της πλεονέκτημα –η εξαιρετικά χαμηλή τιμή– δέχεται πλέον πιέσεις.

Οι δασμοί αλλάζουν το παιχνίδι

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το μοντέλο της Shein είναι η αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου στις μεγάλες αγορές της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν τη χρήση του καθεστώτος «de minimis», το οποίο επέτρεπε την εισαγωγή μικρών αποστολών χαμηλής αξίας χωρίς δασμούς, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ έχει προχωρήσει στην επιβολή προσωρινού τέλους 3 ευρώ ανά τεμάχιο για συγκεκριμένες εισαγωγές χαμηλής αξίας, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του τεράστιου όγκου μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Shein, αυτή η αλλαγή αποτελεί σοβαρό πλήγμα, καθώς ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου της ήταν η δυνατότητα αποστολής εξαιρετικά φθηνών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το πλεονέκτημα που επέτρεπε στην εταιρεία να πουλά ένα φόρεμα αξίας λίγων δολαρίων διεθνώς με ελάχιστο κόστος μεταφοράς περιορίζεται πλέον σημαντικά.

Από την τιμή στην ποιότητα

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για τη Shein: αν οι τιμές αυξηθούν λόγω των δασμών, οι καταναλωτές ενδέχεται να αρχίσουν να αξιολογούν περισσότερο την ποιότητα και λιγότερο μόνο το κόστος.

Αυτό αποτελεί μια διαφορετική μάχη για την εταιρεία, καθώς μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της βασίστηκε στην αίσθηση ότι οι καταναλωτές μπορούσαν να αγοράζουν συνεχώς νέα προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Παρά τις πιέσεις, ωστόσο, η Shein εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η σύνδεση της τεχνολογίας με ένα ευέλικτο δίκτυο παραγωγών της επιτρέπει να εντοπίζει τάσεις και να λανσάρει νέα προϊόντα πολύ γρηγορότερα από τις παραδοσιακές εταιρείες μόδας.

Οι ανταγωνιστές, όμως, μειώνουν σταδιακά την απόσταση, επενδύοντας περισσότερο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις ψηφιακές πωλήσεις.

Η ανάγκη για νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Shein θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την αξία του brand της πέρα από τις χαμηλές τιμές και τη συνεχή ανανέωση προϊόντων.

Η εταιρεία καλείται να επενδύσει περισσότερο στην εικόνα της, καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις από ρυθμιστικές αρχές και καταναλωτές σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γρήγορης μόδας.

Παράλληλα, η Shein θα χρειαστεί να προσαρμόσει περισσότερο τη δραστηριότητά της στις τοπικές αγορές και να αναζητήσει ανάπτυξη σε νέες περιοχές, όπως η Ασία-Ειρηνικός, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Λατινική Αμερική.

Η επέκταση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Η Νοτιοανατολική Ασία, για παράδειγμα, αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως, με ισχυρούς τοπικούς και διεθνείς παίκτες.

Η επόμενη ημέρα της Shein

Η Shein βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το μοντέλο που την οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας fast fashion εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, όμως οι συνθήκες που το στήριξαν αλλάζουν.

Η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να εξελιχθεί από έναν γίγαντα των χαμηλών τιμών σε μια παγκόσμια μάρκα με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ισχυρότερη εικόνα και νέες πηγές ανάπτυξης.

Το μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές πλέον δεν είναι αν η Shein μπορεί να πουλήσει φθηνά ρούχα, αλλά αν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται όταν το «φθηνό» γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί.

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