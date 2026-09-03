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Πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, η Shein έμοιαζε να έχει βρει τον τέλειο αλγόριθμο για να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο fast fashion. Εξαιρετικά χαμηλές τιμές, χιλιάδες νέα προϊόντα κάθε ημέρα, άμεση αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών και ένα μοντέλο παραγωγής που μπορούσε να μετατρέπει μια τάση του TikTok σε προϊόν προς πώληση μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το 2022, αυτή η υπόσχεση αποτιμήθηκε σχεδόν στα 100 δισ. δολάρια. Η Shein είχε εξελιχθεί από μία σχετικά άγνωστη κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας μόδας, απειλώντας παραδοσιακούς ομίλους όπως η Inditex και η H&M.

Το 2026, όμως, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική.

Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η εταιρεία αποτιμάται περίπου στα 26,5 δισ. δολάρια, έχοντας χάσει σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας της σε σχέση με την κορυφή του 2022.

Η πτώση δεν σημαίνει ότι η Shein έπαψε να είναι τεράστια. Εξακολουθεί να πραγματοποιεί πωλήσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων ετησίως, διαθέτει τεράστια πελατειακή βάση και ένα δίκτυο παραγωγής και logistics που δύσκολα αντιγράφεται. Αυτό που έχει αλλάξει είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οι επενδυτές βλέπουν το μέλλον της.

Από εκρηκτική ανάπτυξη σε σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς

Ο σημαντικότερος λόγος πίσω από την πτώση της αποτίμησης βρίσκεται στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το 2023 τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 41,1%, ενώ το 2024 η αύξηση παρέμεινε ισχυρή, στο 20,7%. Πρόκειται για ποσοστά που παραπέμπουν περισσότερο σε τεχνολογική εταιρεία υψηλής ανάπτυξης παρά σε παραδοσιακό retailer.

Το 2025, όμως, η εικόνα άλλαξε αισθητά. Η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 8%, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 41,8 δισ. δολάρια.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η αύξηση έπεσε μόλις στο 1,1%.

Αυτή η μετάβαση είναι καθοριστική για την αποτίμηση. Οι αγορές είναι πρόθυμες να πληρώσουν πολύ υψηλότερους πολλαπλασιαστές για μία εταιρεία που αυξάνει τις πωλήσεις της κατά 30% ή 40% ετησίως. Όταν ο ρυθμός πλησιάζει το μηδέν, η ίδια επιχείρηση αρχίζει να συγκρίνεται περισσότερο με έναν ώριμο όμιλο λιανικής.

Με απλά λόγια, η Shein εξακολουθεί να είναι μεγάλη, αλλά δεν μεγαλώνει πια όπως παλιά.

Η κερδοφορία άρχισε να πιέζεται

Παράλληλα με την επιβράδυνση των πωλήσεων, εμφανίστηκε και δεύτερο πρόβλημα: η υποχώρηση των κερδών.

Τα καθαρά κέρδη του 2025 διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,06 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά σχεδόν 39% σε σχέση με τα 3,4 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 99 εκατ. δολαρίων, αν και το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε σημαντικά από λογιστική προσαρμογή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η συνολική εικόνα: χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης, μικρότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερο κόστος προσέλκυσης πελατών.

Η Shein χρειάζεται πλέον να δαπανά περισσότερα για marketing και να ανταγωνίζεται πολύ πιο επιθετικά για κάθε νέο χρήστη.

Το τέλος του μεγάλου τελωνειακού πλεονεκτήματος

Η άνοδος της Shein στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητά της να στέλνει απευθείας από την Ασία μικρές και φθηνές παραγγελίες στους καταναλωτές.

Στις ΗΠΑ, το σύστημα αυτό ευνοήθηκε από την περίφημη εξαίρεση de minimis, η οποία επέτρεπε σε χαμηλής αξίας εισαγωγές να αποφεύγουν τους συνήθεις δασμούς.

Η κατάργηση της εξαίρεσης για τα κινεζικά προϊόντα άλλαξε δραστικά την οικονομική εξίσωση.

Η Shein βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με υψηλότερους δασμούς και φόρους και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δυσάρεστες λύσεις: είτε να απορροφήσει το επιπλέον κόστος και να θυσιάσει τα περιθώρια κέρδους είτε να αυξήσει τις τιμές και να αποδυναμώσει το βασικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η πίεση είναι ήδη ορατή. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδά της στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 14,3%.

Η Ευρώπη κλείνει επίσης την πόρτα

Παρόμοια αλλαγή πραγματοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την 1η Ιουλίου 2026, η ΕΕ επέβαλε επιβάρυνση 3 ευρώ στις εισαγωγές χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, πλήττοντας άμεσα το μοντέλο που χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως η Shein, η Temu και η AliExpress.

Για τη Shein, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ευρώπη αντιπροσώπευε περίπου 35% των εσόδων της το 2025.

Όσο περισσότερες κυβερνήσεις περιορίζουν τα τελωνειακά πλεονεκτήματα των φθηνών διασυνοριακών αποστολών, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τη Shein να διατηρήσει τις τιμές που την έκαναν τόσο δημοφιλή.

Από το «χωρίς αποθέματα» στις αποθήκες

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα της Shein ήταν το λεγόμενο asset-light μοντέλο.

Αντί να παράγει τεράστιες ποσότητες ενός προϊόντος, ξεκινούσε με πολύ μικρές παρτίδες. Παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τη ζήτηση και, εάν ένα προϊόν γινόταν δημοφιλές, αύξανε αμέσως την παραγωγή.

Έτσι περιόριζε τα απούλητα αποθέματα, μείωνε το ρίσκο και διατηρούσε χαμηλό το κόστος.

Οι νέοι τελωνειακοί κανόνες, όμως, αναγκάζουν την εταιρεία να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της πιο κοντά στους καταναλωτές και να επενδύσει σε τοπικές αποθήκες και δίκτυα διανομής.

Η στρατηγική μπορεί να επιταχύνει τις παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα κάνει τη Shein περισσότερο όμοια με έναν παραδοσιακό retailer.

Και όσο περισσότερο μοιάζει με την Inditex ή την H&M, τόσο δυσκολότερο γίνεται να δικαιολογήσει την αποτίμηση μιας τεχνολογικής πλατφόρμας υψηλής ανάπτυξης.

Η Temu άλλαξε τις ισορροπίες

Η Shein δεν είναι πλέον μόνη της στο πεδίο του ultra-low-cost ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Temu έχει ακολουθήσει εξαιρετικά επιθετική στρατηγική, επενδύοντας δισεκατομμύρια στην προσέλκυση νέων χρηστών και πιέζοντας τις τιμές σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακοί όμιλοι μόδας έχουν προσαρμοστεί.

Η Inditex, η H&M και άλλοι μεγάλοι retailers έχουν αναβαθμίσει τις ψηφιακές τους πλατφόρμες, επιταχύνει την παραγωγή και βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες online διανομής.

Το στοιχείο του αιφνιδιασμού που διέθετε η Shein πριν από μερικά χρόνια έχει ουσιαστικά χαθεί.

Το ρυθμιστικό βάρος γίνεται μεγαλύτερο

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενους ρυθμιστικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Οι προσπάθειες για χρηματιστηριακή εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Λονδίνο δεν προχώρησαν, καθώς η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα, τις εργασιακές πρακτικές και τη διαφάνεια του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με αυξημένη εποπτεία στο πλαίσιο του Digital Services Act.

Όσο περισσότερη αβεβαιότητα εμφανίζεται γύρω από μελλοντικές ρυθμίσεις, δασμούς ή πιθανές κυρώσεις, τόσο μεγαλύτερο «discount» τείνουν να βάζουν οι επενδυτές στην αποτίμηση μιας εταιρείας.

Το παράδοξο των 3,5 δισ. δολαρίων

Η πτώση της αξίας της Shein δημιουργεί και ένα ιδιαίτερα παράδοξο αποτέλεσμα στο ίδιο το IPO.

Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει περίπου 1,7 δισ. δολάρια από την εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ.

Την ίδια στιγμή, όμως, συμφωνίες με παλαιότερους επενδυτές ενδέχεται να την υποχρεώσουν να καταβάλει έως 3,5 δισ. δολάρια εξαιτίας της χαμηλότερης αποτίμησης στην οποία πραγματοποιείται η δημόσια εγγραφή.

Με άλλα λόγια, οι πληρωμές που σχετίζονται με την πτώση της αξίας θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα ίδια τα κεφάλαια που θα αντλήσει μέσω του IPO.

Από «growth story» σε ώριμη εταιρεία μόδας

Η Shein δεν έχει καταρρεύσει επιχειρηματικά. Το αντίθετο: εξακολουθεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και μόδας παγκοσμίως.

Αυτό που έχει καταρρεύσει είναι η παλιά υπόθεση ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους ρυθμούς μιας τεχνολογικής startup.

Το 2022, τα σχεδόν 100 δισ. δολάρια της αποτίμησης ενσωμάτωναν την προσδοκία ότι η εταιρεία θα συνέχιζε για χρόνια να αυξάνει θεαματικά τις πωλήσεις και τα μερίδιά της.

Το 2026, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η ανάπτυξη έχει υποχωρήσει κοντά στο 1%, τα κέρδη πιέζονται, οι τελωνειακές εξαιρέσεις περιορίζονται, ο ανταγωνισμός εντείνεται και η κανονιστική εποπτεία γίνεται αυστηρότερη.

Έτσι εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό τα 26,5 δισ. δολάρια της νέας αποτίμησης.

Δεν πρόκειται τόσο για κρίση της Shein όσο για μια θεαματική επανατιμολόγηση των προσδοκιών.

Η εταιρεία πέρασε μέσα σε τέσσερα χρόνια από το αφήγημα της παγκόσμιας ψηφιακής υπερδύναμης του fast fashion σε εκείνο ενός τεράστιου αλλά περισσότερο ώριμου retailer, που πρέπει πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε έναν κόσμο με υψηλότερους δασμούς, μεγαλύτερα κόστη και πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό.

Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η αυτοκρατορία του fast fashion έχασε σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας της χωρίς να χάσει τα τρία τέταρτα της επιχείρησής της.

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