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Η Γαλλία επέβαλε οικονομικές επιβαρύνσεις στις πιο ακραίες μορφές fast fashion, επιχειρώντας να περιορίσει την εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων φθηνών ενδυμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Shein και η Temu.

Οι επιβαρύνσεις αποτελούν μέρος του νόμου για το fast fashion που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η υπερπαραγωγή ενδυμάτων.

Τα ποσά κυμαίνονται από 0,25 ευρώ για ένα εσώρουχο ή ένα ζευγάρι κάλτσες έως 12 ευρώ για ένα παλτό, ενώ η επιβάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της τιμής πώλησης του προϊόντος προ φόρων.

Νέα πίεση για τη Shein

Το γαλλικό μέτρο προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ήδη η Shein, καθώς η κατάργηση της αδασμολόγητης εισαγωγής φθηνών δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ συνέβαλε στη σημαντική υποχώρηση της αποτίμησής της πριν από το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Κεντέν Ριφά, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι επιβαρύνσεις στο fast fashion θα πλήξουν τους καταναλωτές, καθώς θα οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας έχει χαρακτηρίσει τον γαλλικό νόμο μεροληπτικό και εμπορικό εμπόδιο, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Πώς υπολογίζονται οι νέες επιβαρύνσεις

Οι γαλλικές επιβαρύνσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω από το 2030, υπολογίζονται βάσει μιας φόρμουλας που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των προϊόντων που πωλούνται, οι τιμές τους και η δυνατότητα επισκευής τους.

Η τεράστια γκάμα της Shein βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, η πλατφόρμα διέθετε περισσότερα από 2 εκατ. προϊόντα στις 31 Μαρτίου, ενώ προσέθετε περίπου 4.700 νέα σχέδια ένδυσης καθημερινά.

Αντίθετα, ευρωπαϊκές εταιρείες λιανικής όπως η Zara της Inditex και η H&M, οι οποίες προσφέρουν μικρότερη γκάμα προϊόντων στις ιστοσελίδες τους, δεν αναμένεται να επηρεαστούν από το νέο καθεστώς, σύμφωνα με ενημέρωση Γάλλων αξιωματούχων.

Χρηματοδότηση της ανακύκλωσης των ρούχων

Με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν φορέα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, ο οποίος εισπράττει τέλη από τους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συλλογής, της διαλογής και της ανακύκλωσης των απορριπτόμενων ενδυμάτων.

Στη Γαλλία, ο οργανισμός που έχει δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση της συλλογής και της επαναχρησιμοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των νέων επιβαρύνσεων από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές fast fashion που υπάγονται στο μέτρο.

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