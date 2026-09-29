Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Shein Global Holdings Ltd., μετά την ανακοίνωση των πρώτων οικονομικών αποτελεσμάτων της ως εισηγμένης εταιρείας, τα οποία έδειξαν μεγάλη πτώση στην κερδοφορία λόγω αυξημένου κόστους και επιβράδυνσης της ζήτησης.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 12,1%, σε νέο ιστορικό χαμηλό, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 1 Σεπτεμβρίου.

Η πτώση περιόρισε την κεφαλαιοποίηση της Shein περίπου στα 16,8 δισ. δολάρια, από περίπου 26 δισ. δολάρια κατά την αρχική εισαγωγή της.

Πτώση 53% στα λειτουργικά κέρδη

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά της κέρδη στο πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν κατά 53%, καθώς η άνοδος του κόστους και η εξασθένηση της καταναλωτικής ζήτησης άσκησαν έντονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Η επιδείνωση, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα της εταιρείας που βασίζεται στο μοντέλο του ultra-fast fashion.

Τα αδύναμα αποτελέσματα προσθέτουν νέα πίεση στη Shein, η οποία από την είσοδό της στις αγορές αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που την ανέδειξαν σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας.

Η αποτίμηση της IPO ήταν ήδη σημαντικά χαμηλότερη από την κορυφή των περίπου 100 δισ. δολαρίων που είχε φτάσει η εταιρεία το 2022, ενώ πριν από την εισαγωγή της είχε προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρέαζε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Οι πιέσεις συνεχίζονται και στο τρίτο τρίμηνο

Οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την πορεία της Shein τους επόμενους μήνες.

Η Jefferies εκτιμά ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη της εταιρείας το 2026 και το 2027 ενδέχεται να είναι υπερβολικά αισιόδοξες, καθώς τα περιθώρια κέρδους αναμένεται να δεχθούν νέες πιέσεις μετά την κατάργηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ιούλιο, της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για μικρά δέματα χαμηλής αξίας.

Οι αναλυτές της Jefferies, με επικεφαλής τον Τζον Τσου, σημείωσαν ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη του δεύτερου τριμήνου πιθανότατα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση συνεχίζεται και στο τρίτο τρίμηνο.

Οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από 10% στο τρίμηνο έως τον Αύγουστο και τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Bloomberg Second Measure, η οποία αναλύει συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Παράλληλα, οι επιδόσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ υπολείπονται της συνολικής αγοράς ένδυσης από τα τέλη του περασμένου έτους, ενώ και η παγκόσμια επισκεψιμότητα στις ψηφιακές πλατφόρμες της εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου, μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπώρου οι καταναλωτές

Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό

Ο άνθρωπος που έβαλε ΑΙ κολάρα στις αγελάδες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ