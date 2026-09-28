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Ένα προσωρινό «φρένο» στις πωλήσεις προϊόντων Pokémon ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στη μετοχή της ιαπωνικής Mercari, καθώς η παγκόσμια φρενίτιδα γύρω από τις συλλεκτικές κάρτες συνεχίζει να τροφοδοτεί μια αγορά όπου σπάνια κομμάτια αλλάζουν χέρια ακόμη και για εκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της ιαπωνικής online marketplace ενισχύθηκε περισσότερο από 4% την Παρασκευή, συνεχίζοντας την ανάκαμψή της μετά το sell-off που προκάλεσε η ανακοίνωση περιορισμών στις καταχωρήσεις προϊόντων για την 30ή επέτειο του Pokémon. Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη και την ίδια ημέρα η μετοχή έκλεισε με πτώση 6,4%. Την Πέμπτη ανέκαμψε κατά 1,4%, ενώ την Παρασκευή κινούνταν καλύτερα από τον Nikkei 225, ο οποίος σημείωνε άνοδο περίπου 1%.

Γιατί η Mercari έβαλε «φρένο»

Η Mercari εξήγησε ότι η προσωρινή απαγόρευση επιβλήθηκε λόγω ανησυχιών πως η απότομη αύξηση των συναλλαγών μετά την κυκλοφορία των επετειακών προϊόντων θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαμάχες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, αλλά και σε περιστατικά παρενόχλησης χρηστών. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα κρίνει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Mercari λαμβάνει μέτρα για την αγορά των Pokémon. Το 2023 υπέγραψε συμφωνία με την The Pokémon Company με στόχο ασφαλέστερες συναλλαγές προϊόντων του franchise. Το 2025 εισήγαγε επίσης πολιτική που της επιτρέπει να περιορίζει καταχωρίσεις όταν φαινόμενα όπως απάτες, διαφωνίες στις συναλλαγές ή ακραίες διακυμάνσεις τιμών απειλούν την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.

Citi: Περιορισμένη η επίπτωση για τη Mercari

Η Citibank απέδωσε την πτώση άνω του 6% της Τετάρτης στην ανακοίνωση για τους περιορισμούς των Pokémon cards. Παρότι χαρακτήρισε αρνητική για τη Mercari την αναστολή συναλλαγών σε ορισμένα προϊόντα, εκτίμησε ότι ο αντίκτυπος δεν είναι αρκετά σημαντικός ώστε να προχωρήσει σε αναθεώρηση των προβλέψεών της. Η Citi εκτίμησε ότι η πρόσφατη πτώση της μετοχής ήταν υπερβολική σε σχέση με τις προοπτικές της Mercari, βλέποντας την υποχώρηση ως επενδυτική ευκαιρία.

Παράλληλα, η αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν μέσω της Mercari κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ η ανάκαμψη σε διαφορετικές κατηγορίες θα μπορούσε, σύμφωνα με τη Citi, να στηρίξει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Οι τιμές των Pokémon cards έχουν εκτοξευθεί 1.350%

Σύμφωνα με το CNBC, πίσω από την απόφαση της Mercari βρίσκεται μια συλλεκτική αγορά που έχει πάρει εντυπωσιακές διαστάσεις. Σύμφωνα με δείκτη της Collectors, στην οποία ανήκει η εταιρεία πιστοποίησης καρτών Professional Sports Authenticator, οι τιμές των Pokémon cards έχουν αυξηθεί κατά 1.350% από το 2020. Τη ζήτηση επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της eBay. Η λέξη «Pokémon» αναζητήθηκε περισσότερες από 6 εκατ. φορές στη βρετανική πλατφόρμα της εταιρείας μόνο τον Ιούλιο. Οι νέες κυκλοφορίες μπορούν να εξαντληθούν μέσα σε λίγα λεπτά, με συλλέκτες και μεταπωλητές να συντονίζονται ακόμη και μέσω X και Discord για να εντοπίσουν πού υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.

Μία κάρτα Pikachu πουλήθηκε για πάνω από 16 εκατ. δολάρια

Στο υψηλότερο άκρο της αγοράς, τα ποσά έχουν φτάσει σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο έργα τέχνης παρά συλλεκτικές κάρτες. Τον Φεβρουάριο, ο influencer Λόγκαν Πολ πούλησε μια σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator για περισσότερα από 16 εκατ. δολάρια. Την είχε αγοράσει το 2021 για λίγο πάνω από 5 εκατ. δολάρια.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών εξηγεί και γιατί οι online πλατφόρμες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη ισορροπία, από τη μία πλευρά, η τεράστια ζήτηση δημιουργεί περισσότερες συναλλαγές και έσοδα, από την άλλη, οι ακραίες τιμές και η ταχύτητα με την οποία εξαντλούνται ορισμένα προϊόντα αυξάνουν τον κίνδυνο απάτης, κερδοσκοπίας και συγκρούσεων μεταξύ χρηστών. Στην περίπτωση της Mercari, αυτή η ισορροπία αποδείχθηκε αρκετή για να περάσει μέσα σε λίγες ημέρες και στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

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