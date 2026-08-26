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Το κλίμα μεταξύ των Γερμανών εξαγωγέων βελτιώθηκε τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4,5 ετών, τροφοδοτούμενο από την αισιοδοξία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με εταίρους της ΕΕ — την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι η ανάκαμψη εδραιώνεται στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ο δείκτης προσδοκιών εξαγωγών του Ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε στις 9,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022, από -2,8 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η βελτίωση αυτή, η μεγαλύτερη των τελευταίων έξι και πλέον ετών, καθοδηγείται από τους κατασκευαστές επεξεργαστών δεδομένων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας δοκιμάζεται από τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

«Η εξαγωγική βιομηχανία ανεβάζει ταχύτητα», δήλωσε ο οικονομικός αναλυτής του Ifo, Κλάους Βολράμπε και συμπλήρωσε: «Οι εξαγωγές, ιδιαίτερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνουν αλματώδη αύξηση, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα συνεχίζουν να κινούνται σε υποτονικούς ρυθμούς».

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε ισχυρότερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί το δεύτερο τρίμηνο, εν μέρει χάρη στις ανθεκτικές εξαγωγικές επιδόσεις, υποδηλώνοντας ότι η ανάπτυξη αποκτά επιτέλους δυναμική μετά από χρόνια στασιμότητας.

Ο συνολικός δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του Ifo για τον Αύγουστο σημείωσε άνοδο μεγαλύτερη από αυτή που ανέμενε οποιοσδήποτε αναλυτής σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς την Κίνα έχουν καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες, με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz να προχωρούν σε υποβάθμιση των προβλέψεών τους, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Όλες οι εταιρείες δίνουν μάχη για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και ιδιαίτερα η VW, η οποία εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων για περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων.

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