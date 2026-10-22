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Τον δρόμο για την απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε νέες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ανοίγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για τη ριζική αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά τιτλοποιήσεων.

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη χαλάρωση συγκεκριμένων κανονιστικών απαιτήσεων, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών να χορηγούν περισσότερα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να χρηματοδοτούν μεγάλα έργα υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα, η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και οι επενδύσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τιτλοποιήσεις χαμηλού κινδύνου, απλούστερες διαδικασίες και διεύρυνση των επενδυτικών δυνατοτήτων για ασφαλιστικές εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές.

Ωστόσο, το νέο πλαίσιο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, καθώς απομένουν η οριστικοποίηση των επιμέρους διατάξεων και η επίσημη έγκρισή του από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Πώς οι τιτλοποιήσεις μπορούν να απελευθερώσουν τραπεζικά κεφάλαια

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η προσπάθεια να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα ένας μηχανισμός χρηματοδότησης που στην Ευρώπη παραμένει σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσω της τιτλοποίησης, οι τράπεζες μπορούν να συγκεντρώνουν δάνεια και άλλα χρηματοοικονομικά ανοίγματα σε χαρτοφυλάκια και να μεταφέρουν μέρος του κινδύνου τους σε επενδυτές μέσω χρηματοοικονομικών τίτλων.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να περιορίσουν τα κεφάλαια που χρειάζεται να δεσμεύουν για συγκεκριμένα ανοίγματα, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Ο στόχος των Βρυξελλών είναι να ενισχυθεί η χρηματοδότηση χωρίς να υπονομευθούν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των επενδυτών.

«Οι τιτλοποιήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο χρηματοοικονομικό μας οικοσύστημα, απελευθερώνοντας κεφάλαια και υποστηρίζοντας τον δανεισμό», ανέφερε εκπρόσωπος της ιρλανδικής κυβέρνησης, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Όπως υπογράμμισε, η επιδίωξη είναι η αναζωογόνηση της αγοράς χωρίς συμβιβασμούς στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην προστασία των επενδυτών ή στην ακεραιότητα της αγοράς.

Η ευρωπαϊκή αγορά των 1,295 τρισ. ευρώ και η απόσταση από τις ΗΠΑ

Παρά τη σταδιακή της ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της αμερικανικής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Association for Financial Markets in Europe (AFME), στο τέλος Μαρτίου η συνολική αξία των υφιστάμενων τιτλοποιήσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων (collateralized loan obligations – CLOs), ανερχόταν σε 1,295 τρισ. ευρώ .

Το μέγεθος αυτό ήταν αυξημένο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, ωστόσο παραμένει ένα μικρό μόνο μέρος της αντίστοιχης αγοράς των ΗΠΑ.

Για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, η διαφορά αυτή αναδεικνύει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης μιας αγοράς που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης.

Η αναθεώρηση των κανόνων ξεκίνησε το 2024, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αξιοποιηθεί περισσότερο η ευρωπαϊκή αποταμίευση για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Το σχέδιο Ντράγκι και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διοχέτευση χρηματοοικονομικών πόρων προς την πραγματική οικονομία, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε στρατηγικούς κλάδους.

Η ανάπτυξη της αγοράς τιτλοποιήσεων περιλαμβάνεται επίσης στις προτάσεις του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει αυξανόμενες ανάγκες, με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι ανησυχίες για την υπερβολική χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης μέσω χρέους έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου στις πιστωτικές αγορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναζητούν τρόπους να κινητοποιήσουν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις, χωρίς να στηρίζονται αποκλειστικά στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Τι αλλάζει για τράπεζες και επενδυτές

Η πολιτική συμφωνία περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους και στη διεύρυνση της συμμετοχής στην αγορά τιτλοποιήσεων.

– Χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ασφαλέστερες συναλλαγές

Οι τιτλοποιήσεις χαμηλού κινδύνου θα επωφελούνται από ουσιαστικά μειωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.

Αντίθετα, για τις πιο επικίνδυνες θέσεις σε τιτλοποιήσεις θα διατηρούνται υψηλότερες απαιτήσεις, ώστε οι κανόνες να εξακολουθούν να αντανακλούν τον πραγματικό κίνδυνο των επενδύσεων.

– Νέα κατηγορία «ανθεκτικών» τιτλοποιήσεων

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία νέας κατηγορίας τιτλοποιήσεων, με χαρακτηρισμό «ανθεκτικές» (resilient), επιπλέον του υφιστάμενου πλαισίου για τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (Simple, Transparent and Standardised – STS).

Η συγκεκριμένη προσθήκη επιδιώκει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να διευκολύνει την εφαρμογή ευνοϊκότερων κανόνων κεφαλαιακής μεταχείρισης για τις συναλλαγές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

– Ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται η εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ των ανεξάρτητων φορέων που ελέγχουν κατά πόσο οι τιτλοποιήσεις συμμορφώνονται με τα κριτήρια STS.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνέπειας και της αξιοπιστίας των σχετικών ελέγχων.

– Περιορισμός της γραφειοκρατίας

Η συμφωνία προβλέπει απλούστευση των διοικητικών υποχρεώσεων σε σύγκριση με το υφιστάμενο καθεστώς, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος συμμετοχής στην αγορά για τους επενδυτές.

– Μεγαλύτερα περιθώρια για θεσμικούς επενδυτές

Αυξάνονται τα επενδυτικά όρια για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS), με στόχο να διευρυνθεί η ζήτηση για προϊόντα τιτλοποίησης.

Παράλληλα, διευκολύνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών στις αγορές συνθετικών τιτλοποιήσεων, στις οποίες μεταφέρεται πιστωτικός κίνδυνος χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη η πώληση των υποκείμενων δανείων.

Το πλαίσιο θα διευκολύνει επίσης τη χρήση τέτοιων συναλλαγών για τη χρηματοδότηση έργων πριν αυτά εισέλθουν στη φάση κανονικής λειτουργίας τους.

– Περισσότερη χρηματοδότηση για άμυνα, επιχειρήσεις και κλιματική ανθεκτικότητα

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία συνδέεται με την προσπάθεια κινητοποίησης σημαντικών ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση αναγκών που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι αμυντικές επενδύσεις, τα έργα υποδομών και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η ενίσχυση της αγοράς τιτλοποιήσεων θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τα διαθέσιμα τραπεζικά κεφάλαια για δανεισμό προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και προς νοικοκυριά.

Ωστόσο, η πραγματική επίδραση της μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των νέων κανόνων και από την προθυμία τραπεζών και επενδυτών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που θα δημιουργηθούν.

Η συμφωνία δεν σημαίνει ότι συγκεκριμένα δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη απελευθερωθεί, αλλά ότι διαμορφώνεται το κανονιστικό πλαίσιο που θα μπορούσε να επιτρέψει σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας.

Το επόμενο βήμα για τη συμφωνία

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να μετατραπεί σε οριστικό νομοθετικό κείμενο και να λάβει την απαιτούμενη επίσημη έγκριση.

Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα μπορέσει να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για την ΕΕ, το εγχείρημα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να ενισχύσει την οικονομική της αυτονομία και να καλύψει το επενδυτικό κενό που τη χωρίζει από άλλες μεγάλες οικονομίες.

Το στοίχημα είναι να κινητοποιηθούν περισσότεροι ιδιωτικοί πόροι για την ανάπτυξη, χωρίς η επιδίωξη αύξησης της χρηματοδότησης να οδηγήσει σε υποχώρηση των κανόνων προστασίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.