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Με «εφαλτήριο» την ισχυρή οικονομική βάση που έχει δημιουργήσει και στόχο την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου η E.In.S. (πρώην Ευρωσύμβουλοι) προχωρά με αισιοδοξία στα επόμενα βήματά της.

Ο χρόνος φαίνεται να μετρά ήδη αντίστροφα για την τελική υλοποίηση δύο σημαντικών συμφωνιών, όπως αναφέρει η διοίκηση:

-Την επένδυση σε υφιστάμενη ημεδαπή εταιρεία η οποία με την ευρεία χρήση τεχνολογίας Α.Ι. αναπτύσσει λύσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας σε κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς χρηματοδότησης και…

-Τη σύσταση εταιρείας, που θα δραστηριοποιηθεί άμεσα στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης προηγμένων λύσεων Blockchain σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως της Άμυνας, της Υγείας, του Cyber security και του Real Estate, (στην οποία η E.In.S. θα έχει πλειοψηφικό εταιρικό πακέτο), μαζί με την XENIOS BLOCKCHAIN GROUP Α.Ε.– που διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών Blockchain σε διάφορους τομείς.

Καλά πληροφορημένες χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν μάλιστα προς το newmoney ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση και την ανακοίνωση των δύο deals έχει αρχίσει, καθώς βρίσκονται πιο… κοντά, σε σχέση με τις εκτιμήσεις «τρίτων».

Στην περίπτωση της εταιρείας ΑΙ, έχει αναφερθεί ότι πρόκειται για μια συμφωνία εξαγοράς μετοχικού μεριδίου που θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις. Αφορά αθηναϊκή εταιρεία, με σοβαρούς μετόχους και πολλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η E.In.S., εξηγεί στην οικονομική έκθεσή της για το πρώτο εξάμηνο του 2026, μεταξύ πολλών άλλων, ότι δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο ενός εξωτερικού συμβούλου που εκπονεί μελέτες και διατυπώνει προτάσεις, αλλά γίνεται εταίρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για τους πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και της τεχνολογίας.

Με δύο CEOs, τον πρόεδρο Πάρι Κοκορότσικο και τον αντιπρόεδρο Στάθη Ταυρίδη, η εισηγμένη προέρχεται από ένα «δυνατό» εξάμηνο, καθώς ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 63% σε επίπεδο ομίλου σε 5,111 εκατ. ευρώ, με +80% στο EBITDA (1,981 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη +86% (1,355 εκατ. ευρώ).

Το «ράλι» της E.In.S. (Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.) συνεχίζεται με βασική προτεραιότητά της να «ενισχύει το τεχνολογικό και καινοτομικό της αποτύπωμα, καθώς και να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της», σύμφωνα με όσα σημειώνει διοίκηση.

Αποκαλύπτει, δε, ότι για πρώτη φορά η εταιρεία ανέλαβε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έργα ύψους 400.000 ευρώ στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, υποστηρίζοντας τόσο δημόσιους οργανισμούς, στο σχεδιασμό προγραμμάτων και υποδομών, όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις πολυεθνικών προμηθευτών αμυντικού εξοπλισμού.

Στα €6 εκατ. το ανεκτέλεστο

Η διοίκηση της E.In.S., που πιστώνεται την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών, μιλά με συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον, ακριβώς διότι πιστεύει ότι στο επιχειρείν δεν «χωρά» εφησυχασμός, αλλά αντιθέτως απαιτείται συνεχής εγρήγορση.

«Είναι μια περίοδος κατά την οποία χρειάζονται προσεκτικές και μετρημένες κινήσεις. Όταν πηγαίνεις καλά, τότε πρέπει να προσέχεις περισσότερο…», είναι ένα σχόλιο το οποίο επαναλαμβάνεται στους κύκλους της E.In.S.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων που έχει υπογράψει η εταιρεία υπολογίζεται ότι ανέρχεται αυτό τον καιρό στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ, και εξασφαλίζει αυτόματα ένα καλό έσοδο για το προσεχές διάστημα, σε συνδυασμό πάντα με νέες συμφωνίες.

Ως προς τις προοπτικές της E.In.S. για το 2026 και την προσεχή χρονική περίοδο, η διοίκηση του ομίλου σχολιάζει ότι «οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη πενταετία σχετίζονται με την άμεση διεύρυνση των εργασιών σε αναπτυσσόμενους τομείς, με παράλληλη ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία νέων πηγών αξίας» και προσθέτει: «Η διεύρυνση επικεντρώνεται στους τομείς της Άμυνας και της καινοτομίας μέσω στρατηγικών κινήσεων και σταδιακής επέκτασης. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με στρατηγικές κοινοπραξίες και μέσω τεχνολογικών συμπράξεων με εξειδικευμένες εταιρείες».

Προγράμματα €8 δισ.- Η στρατηγική

Η διοίκηση της εισηγμένης στρέφει την προσοχή της στην μετά RRF εποχή και αναζητά νέες ευκαιρίες εσόδων και συνεργασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην οικονομική έκθεσή της για το πρώτο εξάμηνο του έτους:

«Όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης (μετά το 2026), ακολουθεί μία νέα ομάδα αναπτυξιακών προγραμμάτων, συνολικού ύψους άνω των € 8 δισ., για τη χρονική περίοδο έως το 2032, τα οποία αφορούν το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Επιπλέον, για την περίοδο 2026-2030, έχει ήδη εγκριθεί το νέο πρόγραμμα εθνικά χρηματοδοτούμενων δημόσιων επενδύσεων, το ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης), με χρηματοδοτήσεις που αφορούν τόσο υπουργεία όσο και περιφέρειες.

Τέλος, υπολείπονται προς δαπάνη πολύ σημαντικοί πόροι από το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η υλοποίηση του οποίου συνεχίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες».

Και καταλήγει: «Στα νέα προγράμματα μετά το 2026 θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι, με το νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034, αναμένεται να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο όμιλος, μέσα σε αυτές τις σύνθετες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και τη μετάβαση σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας».

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