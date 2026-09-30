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Η πολιτική κρίση που ταλανίζει τη Ρουμανία εδώ και μήνες εισέρχεται σε νέα, αχαρτογράφητη φάση, καθώς το κοινοβούλιο αναμένεται να απορρίψει ακόμη έναν υποψήφιο πρωθυπουργό, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της χώρας.

Η αποτυχία του Ευρωπαίου βουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο θα δώσει στον πρόεδρο Νικουσόρ Νταν τη δυνατότητα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο, ο Ρουμάνος πρόεδρος έχει αποκλείσει προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η ακροδεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, η παρατεταμένη πολιτική παράλυση αυξάνει τον κίνδυνο η Ρουμανία να βρεθεί αντιμέτωπη με υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης στην κατηγορία «junk», εάν το αδιέξοδο συνεχιστεί.

Οι αγορές αυξάνουν την πίεση στη Ρουμανία

Η πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές, έχει ήδη οδηγήσει το κόστος δανεισμού της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Η απόδοση του εγχώριου 10ετούς ρουμανικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μέσα στον Σεπτέμβριο, φτάνοντας σήμερα Τρίτη στο 7,61%.

Παράλληλα, το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν ρουμανικό χρέος αντί γερμανικών ομολόγων έχει διευρυνθεί, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα.

Ο οίκος S&P Global Ratings έχει προγραμματίσει την επανεξέταση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας την Παρασκευή, σε μια συγκυρία όπου οι αγορές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Μουρεσάν χρειάζεται 233 ψήφους

Ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν χρειάζεται 233 ψήφους για να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης κατά τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου στις 13:00 ώρα Βουκουρεστίου.

Ωστόσο, οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD), που διαθέτουν τις περισσότερες έδρες, έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν την υποψηφιότητά του, αφήνοντάς τον χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση αποτυχίας, θα είναι η δεύτερη φορά που το κοινοβούλιο δεν καταφέρνει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, μετά την κατάρρευση του φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού τον Μάιο, όταν οι Σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τη συμμαχία.

Η άνοδος της ακροδεξιάς αλλάζει τις ισορροπίες

Το κόμμα της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του θα μποϊκοτάρουν την ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μουρεσάν.

Σε μια χώρα όπου ενισχύεται το αντισυστημικό κλίμα, το AUR έχει εξελιχθεί σε βασική επιλογή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων και πλέον προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Το AUR θα ήταν ο μοναδικός κερδισμένος από μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση», δήλωσε ο κοινωνιολόγος Ρέμους Στεφουρεάκ, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Inscop.

Όπως ανέφερε, μια εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το κόμμα και να το μετατρέψει από παράγοντα επιρροής σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Από την πολιτική κρίση στη δημοσιονομική πίεση

Η πολιτική ένταση στη Ρουμανία βρίσκεται σε συνεχή έξαρση μετά την απόφαση ακύρωσης του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2024, τις οποίες είχε κερδίσει απροσδόκητα ο ακροδεξιός υποψήφιος Καλίν Γκεοργκέσκου.

Η πολιτική αναταραχή εξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να περιορίσει δαπάνες και οδηγώντας την οικονομία σε ύφεση, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη δυσαρέσκεια μερίδας των πολιτών.

Η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων δεν αποτελεί μόνο ρουμανικό φαινόμενο, καθώς αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Νέα μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Σε προηγούμενη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του AUR Τζορτζ Σιμιόν είχε κρατήσει σε αναμονή τον τότε εντολοδόχο πρωθυπουργό Άντριαν Βεστέα, πριν τελικά αποσύρει τη στήριξή του λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Η κίνηση αυτή οδήγησε στην κατάρρευση της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης και ανέδειξε την αυξανόμενη επιρροή της ακροδεξιάς παράταξης.

Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, ο πρόεδρος Νταν θα έχει τη δυνατότητα είτε να προτείνει νέο πρωθυπουργό είτε να οδηγήσει τη χώρα σε νέα κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να έχουν την επόμενη ευκαιρία σχηματισμού κυβερνητικής πλειοψηφίας, κάτι που ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και τη συνεργασία με την ακροδεξιά.

Ο πρόεδρος του PSD Σορίν Γκριντεάνου δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί «με όλους» εφόσον λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του δεν θα υποκύψει σε «πολιτικές πιέσεις ή εκβιασμούς» για να στηρίξει τον Μουρεσάν.

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