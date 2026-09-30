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Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του και περισσότερη υγρασία στο σπίτι. Τα παράθυρα μένουν κλειστά για περισσότερες ώρες, τα ρούχα αρχίζουν να στεγνώνουν μέσα και οι υδρατμοί στα τζάμια κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Όλα αυτά αποκαλύπτουν ότι ο αέρας στο σπίτι έχει περισσότερη υγρασία απ’ όση θα ήθελες.

Αποτέλεσμα; Έφτασε η εποχή κατά την οποία ο αφυγραντήρας αρχίζει να δουλεύει περισσότερο στο σπίτι. Σε βοηθάει να κρατήσεις την υγρασία στα σωστά επίπεδα και κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, ειδικά τους μήνες που τα παράθυρα μένουν περισσότερο κλειστά. Για να κάνει όμως σωστά τη δουλειά του, ο αφυγραντήρας χρειάζεται να ταιριάζει τόσο στον χώρο όσο και στον τρόπο που θα τον χρησιμοποιείς.

Πόση υγρασία έχεις;

Πριν κοιτάξεις λίτρα, λειτουργίες και τετραγωνικά, έχει νόημα να ξέρεις τι συμβαίνει πραγματικά στον χώρο σου. Η σχετική υγρασία σε ένα σπίτι ιδανικά πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 30% και 50%, ενώ καλό είναι να παραμένει κάτω από 60%.

Δεν χρειάζεται πάντως να κυκλοφορείς όλη μέρα με ένα υγρόμετρο στο χέρι για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Υδρατμοί στα παράθυρα, μυρωδιά υγρασίας και σημεία που παραμένουν νωπά είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια. Η συμπύκνωση υδρατμών σε παράθυρα, τοίχους ή σωλήνες μπορεί επίσης να δείχνει υψηλή υγρασία.

Αν υπάρχει ήδη μούχλα ή κάποια διαρροή, ο αφυγραντήρας δεν λύνει από μόνος του την αιτία του προβλήματος. Η πηγή της υγρασίας πρέπει επίσης να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί.

Τα λίτρα μετράνε

Το πρώτο νούμερο που θα συναντήσεις ψάχνοντας αφυγραντήρα είναι συνήθως 10, 12, 16 ή 20 λίτρα. Δεν πρόκειται για τη χωρητικότητα του δοχείου, αλλά για την ποσότητα νερού που μπορεί να αφαιρέσει η συσκευή από τον αέρα μέσα σε 24 ώρες, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μέτρησης.

Εδώ τα τετραγωνικά είναι σημαντικά, αλλά δεν λένε όλη την ιστορία. Ένα μικρό σπίτι με έντονο πρόβλημα υγρασίας μπορεί να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από έναν μεγαλύτερο αλλά πιο στεγνό χώρο. Γι’ αυτό, τα τετραγωνικά είναι μόνο η αρχή. Σημασία έχει και πόση υγρασία υπάρχει πραγματικά στον χώρο, αφού όσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα τόσο περισσότερη δουλειά καλείται να κάνει ο αφυγραντήρας.

Τα τετραγωνικά που προτείνει ο κατασκευαστής είναι ένα καλό σημείο αναφοράς, αλλά χρειάζεται να λάβεις υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Είναι ισόγειο; Είσαι σε όροφο; Υπάρχει συχνά υγρασία στους τοίχους; Στεγνώνεις καθημερινά ρούχα μέσα; Όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, τόσο περισσότερο νόημα έχει ένας ισχυρότερος αφυγραντήρας.

Στην αγορά θα συναντήσεις κυρίως αφυγραντήρες με συμπιεστή, αλλά και μοντέλα που λειτουργούν με απορροφητικό υλικό, χωρίς συμπιεστή. Δεν χρειάζεται να μπεις βαθιά στην τεχνολογία τους. Κράτα μόνο ότι η θερμοκρασία του χώρου έχει σημασία για την επιλογή, καθώς οι δύο τεχνολογίες συμπεριφέρονται διαφορετικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η απλώστρα μέσα

Αν υπάρχει ένας λόγος που ο αφυγραντήρας γίνεται αγαπημένη συσκευή τον χειμώνα, είναι τα ρούχα. Όταν έξω βρέχει για μέρες, η απλώστρα καταλήγει αναγκαστικά μέσα και μαζί της έρχεται επιπλέον υγρασία στον χώρο. Το στέγνωμα ρούχων θεωρείται μάλιστα συνθήκη αυξημένου φορτίου για έναν αφυγραντήρα.

Εδώ αξίζει να αναζητήσεις μοντέλο με Laundry Mode, ειδικά αν στεγνώνεις συχνά ρούχα στο σπίτι. Με κλειστά παράθυρα και πόρτες στον χώρο όπου βρίσκεται η απλώστρα, ο αφυγραντήρας μπορεί να δουλέψει πολύ πιο αποτελεσματικά.

Ρεύμα και θόρυβος

Ο αφυγραντήρας μπορεί να λειτουργεί αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, επομένως η κατανάλωση δεν είναι λεπτομέρεια. Μην κοιτάς μόνο την ισχύ σε Watt. Η πραγματική ενεργειακή απόδοση αφορά το πόση υγρασία μπορεί να αφαιρέσει η συσκευή σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει.

Το ίδιο ισχύει και για τον θόρυβο. Αν πρόκειται να δουλεύει κυρίως στο σαλόνι, ίσως μερικά επιπλέον dB να μη σε ενοχλήσουν. Αν όμως θέλεις να τον χρησιμοποιείς στο υπνοδωμάτιο ή τις βραδινές ώρες, ο θόρυβος λειτουργίας ανεβαίνει αρκετές θέσεις στη λίστα με όσα πρέπει να ελέγξεις.

Οι λειτουργίες που αξίζουν

Ένας καλός υγροστάτης είναι από τις λειτουργίες που θα χρησιμοποιήσεις περισσότερο. Ορίζεις το επίπεδο υγρασίας που θέλεις και ο αφυγραντήρας προσαρμόζει τη λειτουργία του, αντί να δουλεύει συνεχώς χωρίς λόγο.

Μετά έρχονται οι ευκολίες. Ένα μεγαλύτερο δοχείο σημαίνει λιγότερα αδειάσματα, ενώ η δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης με σωληνάκι είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν υπάρχει κατάλληλη αποχέτευση. Τα περισσότερα φορητά μοντέλα σταματούν αυτόματα όταν γεμίσει το δοχείο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.

Το Wi-Fi και ο έλεγχος μέσω εφαρμογής μπορούν επίσης να αποδειχθούν πολύ πιο χρήσιμα απ’ όσο ακούγονται αρχικά. Μπορείς να ελέγχεις την υγρασία, να ενεργοποιείς τη συσκευή ή να αλλάζεις ρυθμίσεις χωρίς να βρίσκεσαι δίπλα της.

Τέλος, αρκετοί αφυγραντήρες διαθέτουν φίλτρα που συγκρατούν σωματίδια καθώς περνά ο αέρας από τη συσκευή. Αυτό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αλλά δεν μετατρέπει αυτόματα έναν αφυγραντήρα σε καθαριστή αέρα. Οι δύο συσκευές έχουν διαφορετικό βασικό ρόλο.

Βρες τον σωστό

Όταν ο αφυγραντήρας έρθει στο σπίτι, άφησέ του χώρο για να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας και ακολούθησε τις αποστάσεις που προτείνει ο κατασκευαστής. Όταν λειτουργεί για να μειώσει την υγρασία ενός συγκεκριμένου χώρου, τα ανοιχτά παράθυρα δυσκολεύουν άσκοπα τη δουλειά του.

Και κυρίως, μην ψάχνεις απλώς τον αφυγραντήρα με τα περισσότερα λίτρα ή τις περισσότερες λειτουργίες. Δες πρώτα τον χώρο, το πραγματικό επίπεδο υγρασίας και τον τρόπο που σκοπεύεις να τον χρησιμοποιείς. Γιατί ο σωστός αφυγραντήρας δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να κάνει σωστά τη δουλειά που έχει ανάγκη το δικό σου σπίτι.