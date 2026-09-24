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Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο έστειλε σαφές μήνυμα ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα άνοδο των επιτοκίων εντός του έτους, καθώς η οικονομία ανακάμπτει.

Η Riksbank διατήρησε την Πέμπτη το βασικό της επιτόκιο στο 1,75%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη από το σύνολο των 18 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας, υπό τον διοικητή Έρικ Τέντεν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «το επιτόκιο πολιτικής θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο στο μέλλον σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου, ώστε ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί γύρω από τον στόχο του 2%».

Παράλληλα, η Riksbank υπογράμμισε ότι, εφόσον οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα παραμείνουν αμετάβλητες, οι αυξήσεις των επιτοκίων θα ξεκινήσουν μέσα στο 2026. Τον Αύγουστο, η κεντρική τράπεζα είχε εκτιμήσει στο 50% την πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

«Η πορεία των επιτοκίων είναι πολύ πιο επιθετική από ό,τι αναμενόταν και δείχνει ότι μια αύξηση τον Νοέμβριο αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο για τη Riksbank», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της Svenska Handelsbanken, Κλες Μολέν.

Η σουηδική κορόνα ενισχύθηκε περίπου 0,4% έναντι του ευρώ, φτάνοντας στο υψηλό ημέρας των 11,2454 κορόνων ανά ευρώ. Το σουηδικό νόμισμα είχε κινηθεί το τελευταίο διάστημα κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα άνω του ενός έτους έναντι του ευρώ, καθώς οι αγορές εκτιμούσαν ότι η Riksbank θα καθυστερούσε έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αύξηση των επιτοκίων.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Σκανδιναβίας επέστρεψε σε ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι μειώσεις φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα ενόψει των εκλογών ενίσχυσαν την κατανάλωση των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Ωστόσο, παραμένουν οι ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν μπορεί να ενταθούν, καθώς οι ενεργειακές προμήθειες προς την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

«Υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί υψηλότερα από ό,τι προβλέπεται. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, παραμένει και η βασική αιτία των διαταραχών στην προσφορά», ανέφερε η Riksbank.

Η τράπεζα σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων έχουν αυξηθεί πρόσφατα, ενώ η κορόνα συνεχίζει να αποδυναμώνεται. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι διαταραχές στην προσφορά μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές σε μια οικονομία όπου η ζήτηση ενισχύεται.

Η Riksbank αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της σουηδικής οικονομίας το 2026, εκτιμώντας πλέον ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,6%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,9%. Για το 2027 αναμένει ανάπτυξη 2,2%, από 2% προηγουμένως. Η φετινή ανάπτυξη αναμένεται να είναι η ισχυρότερη από το 2021.

Η απόφαση της Riksbank ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ελβετίας και της Νορβηγίας, ενώ ακολουθεί τις πρόσφατες κινήσεις σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και τη Federal Reserve.

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